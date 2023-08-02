Кишечная дупликация

Дубликатуры кишечника – наличие трубчатых структур, которые прикреплены к кишечнику и имеющих общее кровоснабжение; их выстилка напоминает выстилку желудочно-кишечного тракта.

(См. также Обзор врожденных аномалий желудочно-кишечного тракта [Overview of Congenital Gastrointestinal Anomalies].)

В зависимости от их длины удвоения могут быть кистозными или трубчатыми.

Удвоения кишечника встречаются редко, имея место только в 1 случае на 4500 живорожденных (1). Мужчины в большей степени подвержены такому заболеванию. Приблизительно у одной трети детей, страдающих заболеванием, имеются сопутствующие врожденные аномалии желудочно-кишечного тракта или мочевыводящих путей. Дубликатуры толстой кишки часто ассоциированы с аномалиями мочеполовой системы. Дефекты позвоночника также распространены.

Этиология дупликатур кишечника неизвестна. Теории включают в себя отклонения в реканализации, сосудистый инсульт, сохранение эмбриональных дивертикулов, а также частичное разделение на две симметричные части. Внутренний шар этих дупликатур чаще всего представлен той же тканью, что выстелает прилегающую часть желудочно-кишечного тракта, но может быть гетеротопическим и содержать слизистую оболочку желудка или поджелудочной железы.

Наиболее распространенным участком удвоения является тощая и подвздошная кишки, за ним следует пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка и толстая кишка. Дубликатуры кишечника обычно проявляются на 1-м или 2-м году жизни.

Дупликатуры могут быть бессимптомным или вызвать симптомы обструкции, хроническую боль, желудочно-кишечное кровотечение или объемное образование брюшной полости (2). В грудной клетке они могут вызывать респираторные симптомы или проблемы с питанием. Дупликатуры, содержащее гетеротопическую слизистую оболочку желудка или поджелудочной железы, могут привести к перфорации.

При обнаружении, лечение кишечных дупликаций проводится хирургически, с полной резекцией удвоенной части. Для проксимальных поражений можно рассмотреть эндоскопический подход, если доступен высококвалифицированный эндоскопист.