Недоверие к вакцинации

Несмотря на строгие требования к системам безопасности вакцин, действующие в Соединенных Штатах, некоторые родители по-прежнему обеспокоены безопасностью применения вакцин и календаря прививок у детей. Эти опасения привели к тому, что некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей отдельными или всеми из рекомендованных вакцин. В США процент отказов от вакцинации увеличился с 1% в 2006 году до 2% в 2016-2017 году. В 2021-2022 учебном году этот показатель в целом увеличился до 2,6%, при этом в одном из штатов было зафиксировано 10% детей в детском саду, имеющих освобождение от его посещения (1). Предыдущие исследования показали, что частота заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцинации, выше у детей, родители которых отказались от одной или нескольких вакцин по немедицинским причинам. Во время вспышки кори в штате Огайо с ноября 2022 г. по февраль 2023 г. было инфицировано 85 детей, 80 из которых не были привиты (2).
Решение отсрочить или отказаться от вакцинации негативно влияет общественное на здоровье. Когда процент всего населения, обладающего иммунитетом к заболеванию (коллективный иммунитет), уменьшается – возрастает распространенность заболевания, тем самым увеличивая вероятность развития заболевания у людей из группы риска. Люди могут подвергаться повышенному риску, потому, что:
Они были ранее вакцинированы, но вакцина не спровоцировала формирование иммунитета (например, от 2 до 5% реципиентов не отвечают на первую дозу вакцины против кори).
Иммунитет может ослабевать с течением времени (например, у пожилых людей).
Они (т.е., некоторые пациенты с ослабленным иммунитетом) не могут получить живые вирусные вакцины (например, тривакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи или вакцину от ветряной оспы) и полагаются на коллективный иммунитет для защиты от таких заболеваний.
Разговоры с упорными родителями, как правило, требуют расспросов о конкретных их тревогах и объяснения простым языком рисков и преимуществ вакцин, а также подтверждающих доказательств. Эти беседы позволяют прояснить неправильные представления и участвовать в совместном принятии решений (3). В частности, врачи должны убедиться, что родители их пациентов знают о возможных серьезных последствиях (в том числе смерти) детских болезней, которые можно предупредить с помощью вакцинации, таких как корь. К числу источников информации при данных обсуждениях относятся ЦКЗ: Обсуждение с родителями вопроса о вакцинации грудных детей (CDC's Talking with Parents about Vaccines for Infants), а также Руководство для родителей по вопросам иммунизации детей (Parents' Guide to Childhood Immunizations).
Общие справочные материалы
1. Seither R, Calhoun K, Yusuf OB, et al: Vaccination coverage with selected vaccines and exemption rates among children in kindergarten - United States, 2021-22 school year. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72(2):26-32, 2023. doi:10.15585/mmwr.mm7202a2
2. Ohio Disease Reporting System (ODRS): Measles Public Report. По состоянию на 28 июня 2023 года.
3. Edwards KM, Hackell JM, Committee on Infectious Diseases, Committee on Practices and Ambulatory Medicine: Countering vaccine hesitancy. Pediatrics 138(3):e20162146, 2016. doi: 10.1542/peds.2016-2146
Вакцины от COVID-19
Пандемия COVID-19 вновь включила в повестку дня вопрос недоверия к вакцинации. Первая вакцина против COVID-19 получила разрешение на экстренное использование (EUA) от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в декабре 2020 г. С тех пор более 270 миллионов американцев получили хотя бы одну дозу вакцины COVID, однако многие молодые люди и дети остаются невакцинированными (см. ЦКЗ: вакцинация от COVID-19 в Соединенных Штатах). Серьезные побочные реаакции, связанные с вакцинацией против COVID-19, встречаются, однако крайне редки. Например, мРНК-вакцины, вакцина против COVID-19 BNT162b2 (мРНК-вакцина) производства Pfizer-BioNTech и вакцина против COVID-19 мРНК-1273 (мРНК-вакцина) производства Moderna были ассоциированы с миокардитом и перикардитом. Несмотря на то, что они являются серьезными, эти события крайне редки по сравнению с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ее осложнениями. Подобно другим болезням, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, госпитализации и смерти от COVID-19 гораздо более распространены среди непривитых людей.
Некоторые родители считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 не опасна для детей, но это не так. Хотя COVID-19, как правило, протекает легче у детей, чем у взрослых, она может привести к значительной заболеваемости и смертности. По данным на май 2023 г., с начала пандемии более 15 млн. детей в США имели положительный результат теста на COVID-19 (1), что привело к 1 839 смертям. Кроме того, COVID-19 может приводить к развитию мультисистемного воспалительного синдрома у детей (МВС-Д), редкого, но серьезного заболевания, диагностируемого почти у 10 000 детей и приведшего к 79 летальным случаям по состоянию на 31 мая 2023 г. (2). Как и у взрослых, госпитализация чаще требуется непривитым, чем привитым подросткам (3). Кроме того, дети и подростки восприимчивы к постковидному синдрому, исследования показывают, что лица, заразившиеся инфекцией COVID-19 после вакцинации, менее склонны к развитию постковидного синдрома, по сравнению с невакцинированными лицами (см. ЦКЗ: постковидный синдром и постковидные состояния).
Справочные материалы по вакцинам от COVID-19
1. American Academy of Pediatrics and the Children’s Hospital Association: Children and COVID-19: State-level data report. По состоянию на 23 июня 2023 года.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Health department-reported cases of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) in the United States. По состоянию на 23 июня 2023 года.
3. Delahoy MJ, Ujamaa D, Whitaker M, et al: Hospitalizations associated with COVID-19 among children and adolescents—COVID-NET, 14 States, March 1, 2020–August 14, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 70(36):1255–1260, 2021. doi: 10.15585/mmwr.mm7036e2
Вакцина против кори–паротита–краснухи (КПК)
В 1998 году Уэйкфилд с коллегами опубликовали краткий отчет в журнале Ланцет, в котором была предположена связь между вирусом кори в вакцине КПК и аутизмом, данный отчет привлек значительное внимание средств массовой информации во всем мире, многие родители стали сомневаться в безопасности вакцины КПК. Этот отчет касался 12 детей с нарушениями развития и проблемами желудочно-кишечного тракта; у 9 из них также был аутизм. Согласно отчету, родители утверждали, что 8 из 12 детей получили комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи (КПК) в течение 1 месяца до начала развития симптомов. Уэйкфилд предположил, что вирус кори в вакцине против КПК попал в кишечник, где вызвал воспаление, что позволило протеинам из желудочно-кишечного тракта проникнуть в кровоток и затем в мозг и вызвать аутизм. В другом исследовании Уэйкфилд утверждал, что обнаружил вирус кори в биоптате кишечника у 75 из 90 детей, страдающих аутизмом, и только у 5 из 70 пациентов из контрольной группы, что привело к предположению, что живой вирус кори в вакцине против КПК был так или иначе причастен к развитию аутизма.
Поскольку методология Уэйкфилда могла показать лишь временную, а не причинно-следственную связь, многие другие исследователи стали изучать возможную связь между вакциной против КПК и развитием аутизма. Гербер и Оффит1 проанализировали около 13 крупных эпидемиологических исследований, ни одно из которых не подтвердило связь между вакциной против КПК и аутизмом (1). Многие из этих исследований показали, что национальные тенденции вакцинации против КПК не имели непосредственной связи с национальными тенденциями в диагностике аутизма. Например, в Великобритании в период между 1988 и 1999 годами частота вакцинации против КПК не менялась, однако частота возникновения аутизма увеличивалась.
В других исследованиях сравнивали риск развития аутизма у отдельных детей, которые получили или не получили вакцину против КПК. В самом крупном и наиболее убедительном из этих исследований, Мэдсен и др.2 провели оценку 537 303 датских детей, рожденных между 1991 и 1998 гг., 82% из которых получили вакцину против КПК (2). После учета возможных факторов, искажающих результат, они не обнаружили никаких различий в относительном риске развития аутизма или других расстройств аутистического спектра у вакцинированных и невакцинированных детей. В целом, заболеваемость аутизмом или расстройствами аутистического спектра составила 608 случаев на 440 655 (0,138%) в группе вакцинированных и 130 случаев на 96 648 (0,135%) в группе невакцинированных детей. В ходе проспективного исследования, которое включало всех детей, родившихся в Дании в период между 1999 и 2010 годами, что в общей сложности составило 657 461 детей, был сделан вывод, что вакцина КПК в целом не вызывает аутизм (коэффициент риска 0,93 [95% ДИ, от 0,85 до 1,02]), а также не увеличивает риск развития аутизма у детей, которые находятся в группе высокого риска вследствие семейного анамнеза (3). Другие исследования популяционного уровня, проведенные в разных странах мира, указали на аналогичные выводы.
В ответ на усиленное выявление Уейкфилдом вируса кори в биоптатах кишечника детей, страдающих аутизмом, Хорниг и др. пытались обнаружить вирус кори в образцах биопсии, взятых у 38 детей, у которых отмечались желудочно-кишечные симптомы и которым проводилась колоноскопия; у 25 детей был аутизм, у 13 – не было (4). Вирус кори обнаруживался у детей с аутизмом не чаще, чем у других детей.
В 2010 году The Lancet полностью отозвал публикацию 1998 года, основанную на выводах Британского общего медицинского совета (British General Medical Council) (5). Три месяца спустя после отзыва публикации Ланцетом (The Lancet) Уэйкфилд был исключен из медицинского реестра Соединенного Королевства с заявлением о намеренной фальсификации его исследований; в результате ему запретили заниматься медициной в Великобритании.
Несмотря на неопровержимые доказательства, подтверждающие безопасность вакцин КПК, и дискредитацию исследований Уэйкфилда, многих родителей это не убедило. В результате в Соединенных Штатах в 2019 году было зарегистрировано самое большое, начиная с 1992 года, количество случаев кори. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), большинство инфицированных людей были не вакцинированны (6).
Справочные материалы по вакцине КПК
1. Gerber JS, Offit PA: Vaccines and autism: A tale of shifting hypotheses. Clin Infect Dis 48(4):456-461, 2009. doi: 10.1086/596476
2. Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, et al: A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med 347(19):1477-1482, 2002. doi: 10.1056/NEJMoa021134
3. Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M: Measles, mumps, rubella vaccination and autism: A nationwide cohort study. Ann Intern Med 170(8):513-520, 2019. doi: 10.7326/M18-2101
4. Hornig M, Briese T, Buie T, et al: Lack of association between measles virus vaccine and autism with enteropathy: A case-control study. PLoS ONE 3(9):e3140, 2008. doi: 10.1371/journal.pone.0003140
5. Eggertson L: Lancet retracts 12-year-old article linking autism to MMR vaccines. CMAJ 182(4):E199-E200, 2010. doi: 10.1503/cmaj.109-3179
6. Patel M, Lee AD, Clemons NS, et al: National update on measles cases and outbreaks—United States, January 1–October 1, 2019. MMWR 68(40);893–896. doi: 10.15585/mmwr.mm6840e2
Тимеросал и аутизм
Тимеросал – соединение ртути, которое ранее использовалось в качестве консерванта во многих мультидозовых флаконах с вакциной; консерванты не требуются для хранения разовых доз вакцин во флаконах и не могут быть использованы в живых вирусных вакцинах. Тимеросал метаболизируется в этилртуть, которая быстро выводится из организма. Поскольку метилртуть (которая является иным соединением и не выводится из организма быстро), находящаяся во внешней среде, является токсичной для человека, возникло опасение, что даже очень небольшое количество тимеросала, используемое в вакцинах, может привести к развитию неврологических расстройств у детей, в частности, аутизма. Из-за этих теоретических опасений к 2001 году тимеросал был исключен из списка детских плановых вакцин в Соединенных Штатах, Европе и ряде других стран, хотя ни одно исследование не предоставило доказательств его вреда. Тем не менее в этих странах небольшие количества тимеросала продолжают использоваться в некоторых вакцинах против гриппа и в некоторых других вакцинах, предназначенных для взрослых. Для получения информации о вакцинах, которые содержат низкие уровни тимеросала см. FDA: Thimerosal and Vaccines. Тимеросал также используется во многих вакцинах, производимых в странах с недостаточными ресурсами; Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала его исключение из состава в связи с отсутствием клинических доказательств его токсичности при рутинном применении.
Несмотря на исключение тимеросала, частота развития аутизма продолжала расти, что дает веские основания предполагать, что тимеросал в вакцинах не вызывает аутизм. Кроме того, по результатам 2-х отдельных исследований, организованных Базой данных о безопасности вакцин, было сделано заключение об отсутствии связи между аутизмом и тимеросалом. В когортном исследовании с участием 124 170 детей из 3-х организаций, управляющих медобслуживание (ООМ), Верстратен и др. не обнаружили связи между тимеросалом и аутизмом или другими нарушениями развития, хотя была отмечена противоречивая связь (т.е., обнаруженная в одном ООМ, но отсутствовавшая в другом) между тимеросалом и определенными расстройствами речи (1). В исследовании "случай-контроль", включавшем 1 000 детей (256 детей имели расстройство аутистического спектра и 752 составили соответствующую контрольную группу детей без аутизма), Price et al, используя регрессионный анализ, не обнаружили никакой связи между воздействием тимеросала и аутизмом (2).
Работники здравоохранения, имеющие дело с родителями, которые по-прежнему обеспокоены наличием тимеросала в вакцинах против гриппа, могут использовать флаконы, содержащие одну дозу инъекционной или живой аттенуированной вакцины в виде спрея для носа, ни одна из которых не содержит тимеросал.
Справочные материалы по тимеросалу и аутизму
1. Verstraeten T, Davis RL, DeStefano F, et al: Safety of thimerosal-containing vaccines: A two-phased study of computerized health maintenance organization databases. Pediatrics 112:1039-1048, 2003. Clarification and additional information. Pediatrics 113(1):184, 2004.
2. Price CS, Thompson WW, Goodson B, et al: Prenatal and infant exposure to thimerosal from vaccines and immunoglobulins and risk of autism. Pediatrics 126(4):656-664, 2010. doi: 10.1542/peds.2010-0309
Использование комбинированных, одновременно применяемых вакцин
Национально-репрезентативный опрос, проведенный в конце 1990-х, показал, что почти одна четвертая часть всех родителей считает, что их дети получают прививок больше, чем следует. С тех пор в календарь прививок были добавлены дополнительные вакцины, так что на сегодняшний день до достижения 6-летнего возраста детям рекомендовано введение многократных доз вакцин против 10 или более различных инфекций (см. Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Чтобы свести к минимуму количество инъекций и визитов в поликлинику, врачи применяют многие вакцины в виде комбинированных препаратов (например, от дифтерии-столбняка-коклюша, кори-паротита-краснухи). Тем не менее, некоторые родители стали беспокоиться, что иммунная система детей (особенно, грудного возраста) не может справиться с несколькими одновременно введенными антигенами. Это опасение вынудило некоторых родителей запрашивать альтернативные графики иммунизации, которые отсрочивают, а иногда и полностью исключают определенные вакцины. В результате национально-репрезентативного опроса 2011 года было обнаружено, что 13% родителей пользуются такими графиками (1).
Использование альтернативных схем вакцинации является рискованным и научно необоснованным. Официальная программа вакцинации разработана для защиты детей от заболеваний в период, когда они наиболее к ним восприимчивы. Отсрочка вакцинации увеличивает временной промежуток, в течение которого дети подвергаются риску заражения этими заболеваниями. Хотя родители могут планировать лишь отсрочку вакцинации, большее количество посещений, необходимых для обеспечения альтернативной схемы вакцинации, увеличивает сложность ее соблюдения и, таким образом, повышает риск того, что дети не получат полную серию вакцин. Что касается иммунологических проблем, то родителей следует проинформировать о том, что количество антигенов, содержащихся в вакцинах, мизерно по сравнению с тем количеством, которое ребенок встречает в повседневной жизни. Даже при рождении иммунная система младенца подготовлена к ответу на сотни антигенов, которым младенец подвергается во время родов и контакта с (нестерильной) матерью. Иммунная система детей сталкивается и без затруднений реагирует на десятки, а, возможно, и сотни антигенов в течение среднестатистического дня. Зачастую инфицирование каким-то одним организмом стимулирует иммунный ответ на многие антигены этого организма (предположительно, от 4 до 10 при обычном инфекции верхних дыхательных путей). Кроме того, поскольку современные вакцины содержат в целом меньше антигенов (так как ключевые антигены были лучше определены и очищены), дети подвергаются воздействию меньшего количества вакцинных антигенов, чем это было в большей половине ХХ века.
Таким образом, альтернативные схемы вакцинации не подкреплены фактами и повышают у детей риск развития инфекционных заболеваний. Особенно важно отметить, что они не предоставляют никаких преимуществ. Используя данные системы активного мониторинга безопасности VSD (Vaccine Safety Datalink), в одном исследовании сравнили показатели развития нервной системы в группе детей, получавших все вакцины по графику, с детьми, которые вакцинировались не по графику (2). Дети в группе отсроченной вакцинации не показали лучших результатов ни по одному из 42 пунктов исследования. Эти результаты должны успокоить родителей, которые обеспокоены тем, что дети получают слишком много вакцин в очень раннем возрасте.
Справочные материалы по использованию комбинированных, одновременно применяемых вакцин
1. Dempsey AF, Schaffer S, Singer D, et al: Alternative vaccination schedule preferences among parents of young children. Pediatrics 128(5):848-856, 2011. doi:10.1542/peds.2011-0400
2. Smith MJ, Woods CR: On-time vaccine receipt in the first year does not adversely affect neuropsychologic outcomes. Pediatrics 125(6)1134-1141, 2010. doi: 10.1542/peds.2009-2489
Дополнительная информация
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U.S. Food and Drug Administration (FDA): Thimerosal and Vaccines