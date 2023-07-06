Недоверие к вакцинации

В 1998 году Уэйкфилд с коллегами опубликовали краткий отчет в журнале Ланцет, в котором была предположена связь между вирусом кори в вакцине КПК и аутизмом, данный отчет привлек значительное внимание средств массовой информации во всем мире, многие родители стали сомневаться в безопасности вакцины КПК. Этот отчет касался 12 детей с нарушениями развития и проблемами желудочно-кишечного тракта; у 9 из них также был аутизм. Согласно отчету, родители утверждали, что 8 из 12 детей получили комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи (КПК) в течение 1 месяца до начала развития симптомов. Уэйкфилд предположил, что вирус кори в вакцине против КПК попал в кишечник, где вызвал воспаление, что позволило протеинам из желудочно-кишечного тракта проникнуть в кровоток и затем в мозг и вызвать аутизм. В другом исследовании Уэйкфилд утверждал, что обнаружил вирус кори в биоптате кишечника у 75 из 90 детей, страдающих аутизмом, и только у 5 из 70 пациентов из контрольной группы, что привело к предположению, что живой вирус кори в вакцине против КПК был так или иначе причастен к развитию аутизма.

Поскольку методология Уэйкфилда могла показать лишь временную, а не причинно-следственную связь, многие другие исследователи стали изучать возможную связь между вакциной против КПК и развитием аутизма. Гербер и Оффит1 проанализировали около 13 крупных эпидемиологических исследований, ни одно из которых не подтвердило связь между вакциной против КПК и аутизмом (1). Многие из этих исследований показали, что национальные тенденции вакцинации против КПК не имели непосредственной связи с национальными тенденциями в диагностике аутизма. Например, в Великобритании в период между 1988 и 1999 годами частота вакцинации против КПК не менялась, однако частота возникновения аутизма увеличивалась.

В других исследованиях сравнивали риск развития аутизма у отдельных детей, которые получили или не получили вакцину против КПК. В самом крупном и наиболее убедительном из этих исследований, Мэдсен и др.2 провели оценку 537 303 датских детей, рожденных между 1991 и 1998 гг., 82% из которых получили вакцину против КПК (2). После учета возможных факторов, искажающих результат, они не обнаружили никаких различий в относительном риске развития аутизма или других расстройств аутистического спектра у вакцинированных и невакцинированных детей. В целом, заболеваемость аутизмом или расстройствами аутистического спектра составила 608 случаев на 440 655 (0,138%) в группе вакцинированных и 130 случаев на 96 648 (0,135%) в группе невакцинированных детей. В ходе проспективного исследования, которое включало всех детей, родившихся в Дании в период между 1999 и 2010 годами, что в общей сложности составило 657 461 детей, был сделан вывод, что вакцина КПК в целом не вызывает аутизм (коэффициент риска 0,93 [95% ДИ, от 0,85 до 1,02]), а также не увеличивает риск развития аутизма у детей, которые находятся в группе высокого риска вследствие семейного анамнеза (3). Другие исследования популяционного уровня, проведенные в разных странах мира, указали на аналогичные выводы.

В ответ на усиленное выявление Уейкфилдом вируса кори в биоптатах кишечника детей, страдающих аутизмом, Хорниг и др. пытались обнаружить вирус кори в образцах биопсии, взятых у 38 детей, у которых отмечались желудочно-кишечные симптомы и которым проводилась колоноскопия; у 25 детей был аутизм, у 13 – не было (4). Вирус кори обнаруживался у детей с аутизмом не чаще, чем у других детей.

В 2010 году The Lancet полностью отозвал публикацию 1998 года, основанную на выводах Британского общего медицинского совета (British General Medical Council) (5). Три месяца спустя после отзыва публикации Ланцетом (The Lancet) Уэйкфилд был исключен из медицинского реестра Соединенного Королевства с заявлением о намеренной фальсификации его исследований; в результате ему запретили заниматься медициной в Великобритании.

Несмотря на неопровержимые доказательства, подтверждающие безопасность вакцин КПК, и дискредитацию исследований Уэйкфилда, многих родителей это не убедило. В результате в Соединенных Штатах в 2019 году было зарегистрировано самое большое, начиная с 1992 года, количество случаев кори. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), большинство инфицированных людей были не вакцинированны (6).