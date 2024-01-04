Заболевание почек, обусловленное миеломой

Типы тубулоинтерстициальных почечных нарушений при множественной миеломе включают

Миелома почек (миеломная канальцевая нефропатия)

Приобретенный синдром Фанкони (Проксимальная тубулярная болезнь)

Интерстициальное осаждения легких цепей в результате вызывает острый тубулярный некроз

Легкие цепи реабсорбируются в проксимальных канальцах, достигают дистальных отделов нефрона и связываются с отфильтрованными белками и мукопротеином Тамма-Хорсфолла (секретируется клетками толстого восходящего канальца Генле) с образованием обструктирующего осадка. Термин миеломная почка или миеломная канальциевая нефропатия обычно относится к тубулоинтерстициальным нарушениям, которые происходят в результате этих процессов. Следующие факторы предрасполагают к формированию осадка:

Низкая скорость оттока мочи

Рентген-контрастные вещества

Гиперурикемия

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Повышение концентрации хлорида натрия в просвете канальцев (например, под воздействием петлевых диуретиков)

повышенный уровень внутриканальциевого кальция вследствие гиперкальциемии, которая часто развивается вторично вследствие распада костной ткани при множественной миеломе

Миеломная почка Изображение Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Другие типы тубулоинтерстициальных нарушений, сопровождающиеся протеинурией Бенс Джонс, включают нарушения проксимального канальциевого транспорта, вызывающие синдром Фанкони, и интерстициальное отложение легких цепей с воспалительными инфильтратами и активным повреждением канальцев, что может быть причиной острого тубулярного некроза.