Поллакиурия – это потребность в многократном мочеиспускании в течения дня и/или ночи (никтурия) при условии выделения нормального или уменьшенного суточного объема мочи. Учащение мочеиспускания может сопровождаться чувством нестерпимого позыва к мочеиспусканию (императивные позывы). Поллакиурию отличают от полиурии, которая предтавляет собой увеличение суточного объема мочи > 3 л.
Патофизиология поллакиурии
Учащение мочеиспускания обычно обусловлено заболеваниями нижних мочевых путей. Воспаление мочевого пузыря, уретры или их сочетание приводит к возникновению позыва на мочеиспускания. Тем не менее это ощущение не исчезает при опорожнении мочевого пузыря, поэтому когда он опорожняется, пациенты продолжают пытаться мочиться, но выделяют лишь небольшой объем мочи.
Этиология учащенного мочеиспускания
Существует множество причин поллакиурии (см. таблицу Некоторые причины поллакиурии), но наиболее частые включают:
Некоторые причины поллакиурии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Прогрессивное появление затрудненного мочеиспускания, недержания мочи, вялой струи и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря
Ректальное исследование
Ультразвуковое исследование
Цистометрия
Недержание мочи
Ощущение инородного тела во влагалище
Боль или подтекание мочи во время полового акта
Гинекологическое обследование
Микционная цистоуретрография
Беременность
3-й триместр беременности
Клиническая оценка
Императивные позывы, дизурия, никтурия, гнойные выделения из уретры с лихорадкой, ознобов, болью в пояснице, миалгией, артралгией и дискомфортом в промежности
Предстательная железа чувствительна при пальпации
Ректальное исследование
Посев постмассажного секрета простаты
Лучевой цистит
Анамнез лучевой терапии на область нижних отделов живота, простаты или промежности по поводу рака
Клиническая оценка
Ассиметричное воспаление коленных, голеностопных и плюснефаланговых суставов
Односторонний или двусторонний конъюнктивит
Маленькие безболезненные язвы на слизистой оболочке ротовой полости, языка, головке полового члена, ладонях и подошвах через 1-2 недели после полового контакта
Лабораторные исследования на ИППП
Слабость нижних конечностей, снижение тонуса анального сфинктера, отсуствующий анальных рефлекс
Потеря чувствительности на сегментарном уровне
Травма обычно клинически очевидна
МРТ позвоничника
Вещества и лекарственные препараты
Поллакиурия у больного с отсутствием других симптомов
Эмпирическое прекращение приема препарата (для подтвреждения исчезновения поллакиурии)
Затруднения при мочеиспускании, ложные позывы, уменьшенная ширина и напор потока мочи
Уретрография
Невольное выделение мочи, особенно при наклонах, кашле или чихании
Цистометрия
Коликообразная боль в области поясницы или паху
Анализ мочи на предмет гематурии
Ультразвуковое исследование или КТ почек, мочеточников и мочевого пузыря
Дизурия и зловонная моча, иногда лихорадка, спутанность сознания и боль в поясницы, особенно у женщин и девушек
Дизурия и поллакиурия у молодых сексуально активных мужчин (что указывает на ИППП)
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
Лабораторные исследования на ИППП
Детрузорная гиперактивность мочевого пузыря
Никтурия, недержание мочи, слабый мочевой поток и иногда задержка мочи
Цистометрия
ИППП = инфекции, передающиеся половым путем.
Обследование при частом мочеиспускании
Анамнез
При сборе анамнеза настоящего заболевания следует сначала спросить об объеме потребляемой и выделяемой жидкости с целью разграничения учащения мочеиспускания и полиурии. Если имеется поллакиурия, пациентов спрашивают о скорости ее появления, наличии или отсутствии ирритативных симптомов (например, дискомфорта, императивных позывов, дизурии), обструктивных симптомов (например, затруднения мочеиспускания, ослабления струи мочи, ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря, никтурии) и недавних половых контактах.
Осмотр органов и систем должен охватывать симптомы, указывающие на потенциальную причину поллакиурии, в т.ч.: лихорадку, боли в поясничной области или паху, гематурию (воспалительный процесс); задержку месячных, опухание молочных желез и усталость по утрам (беременность); артрит и конъюнктивит (реактивный артрит).
При сборе медицинского анамнеза необходимо спрашивать об известных больному потенциальных причинах поллакиурии, включая заболевания простаты, предшествующие хирургические вмешательства или лучевую терапию в области таза. Лекарства (рецептурные и рекреационные) и диета пересматриваются для возможности использования средств, увеличивающих выделение мочи (например, диуретиков, алкоголя, кофеиносодержащих напитков).
Объективное обследование
Обследование в основном сосредоточено на органах мочеполовой системы.
Отмечают наличие выделений из уретры или любых патологических признаков, характерных для инфекций, передаваемых половым путем. При ректальном исследовании у мужчин необходимо отметить объем и консистенцию предстательной железы, тонус сфинктера, при осмотре тазовых органов у женщин – наличие цистоцеле любой степени. Пациентов необходимо попросить покашлять в то время, как уретру осматривают на предмет недержания мочи.
Следует производить пальпацию костовертебрального угла на предмет болезненности, а при осмотре органов брюшной полости – отмечать присутствие каких-либо образований или болезненность в надлобковой области.
При неврологическом обследовании необходимо проверить наличие слабости нижних конечностей и потери чувствительности.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Слабость нижних конечностей или признаки повреждения спинного мозга (например, потеря чувствительности на сегментарном уровне, потеря тонуса анального сфинктера и рефлекс анального «мигания»)
Лихорадка и боль в пояснице
Интерпретация результатов
Дизурия указывает на такие причины поллакиурии, как инфекции мочевыводящих путей (ИМП) или камни мочевых путей. Хирургические вмешательства на органах таза в анамнезе позволяют предположить недержание мочи. Слабая струя мочи и/или ноктурия указывают на доброкачественная гиперплазия предстательной железы [ДГПЖ]. Поллакиурия при отсутствии других патологических признаков у здорового молодого пациента может быть следствием чрезмерного употребления алгоколя или напитков с содержанием кофеина. Макрогематурия указывает на инфекцию мочевыводящих путей и камни мочевых путей у молодых пациентов и рак урогенитального тракта у пожилых больных.
Обследование
Всем пациентам требуется анализ и посев мочи, которые легко выполняются и позволяют обнаружить воспаление и гематурию.
Для диагностики цистита, инфравезикальной обструкции и цистоцеле могут выполняться цистоскопия, цистометрия и уретрография. Для для определения уровня простат-специфического антигена, может потребоваться ультразвуковое исследование, и биопсия простаты, особенно у пожилых мужчин, для различениядоброкачественной гиперплазии предстательной железы от рака простаты.
Лечение поллакиурии
Лечение зависит от причины.
Основы гериатрии: учащённое мочеиспускание
Частые мочеиспускания у пожилых мужчин часто вызвана обструкцией шейки мочевого пузыря вследствие увеличения предстательной железы или рака. Таким пациентам обычно требуется ультразвуковое исследование мочевого пузыря для определения объема остаточной мочи. Инфекции мочевыводящих путей или прием диуретиков могут вызывать поллакиурию как у мужчин, так и у женщин.
Основные положения
ИМП являются наиболее частой причиной поллакиурии у детей и женщин.
Заболевания простаты являются часто причиной поллакиурии у мужчин возрастом > 50 лет.
Избыточное потребление кофеина может вызывать учащение мочеиспускания у здоровых людей.