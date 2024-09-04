При сборе анамнеза настоящего заболевания следует сначала спросить об объеме потребляемой и выделяемой жидкости с целью разграничения учащения мочеиспускания и полиурии. Если имеется поллакиурия, пациентов спрашивают о скорости ее появления, наличии или отсутствии ирритативных симптомов (например, дискомфорта, императивных позывов, дизурии), обструктивных симптомов (например, затруднения мочеиспускания, ослабления струи мочи, ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря, никтурии) и недавних половых контактах.

Осмотр органов и систем должен охватывать симптомы, указывающие на потенциальную причину поллакиурии, в т.ч.: лихорадку, боли в поясничной области или паху, гематурию (воспалительный процесс); задержку месячных, опухание молочных желез и усталость по утрам (беременность); артрит и конъюнктивит (реактивный артрит).

При сборе медицинского анамнеза необходимо спрашивать об известных больному потенциальных причинах поллакиурии, включая заболевания простаты, предшествующие хирургические вмешательства или лучевую терапию в области таза. Лекарства (рецептурные и рекреационные) и диета пересматриваются для возможности использования средств, увеличивающих выделение мочи (например, диуретиков, алкоголя, кофеиносодержащих напитков).