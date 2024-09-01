Эректильная дисфункция

Существует 2 типа эректильной дисфункции (ЭД):

Первичная ЭД – мужчина никогда не мог достичь или поддерживать эрекцию

Вторичная ЭД – приобретенная позже в течение жизни мужчиной, который ранее был в состоянии достичь эрекции

Первичная ЭД – редкое явление и почти всегда возникает из-за психологических факторов или клинически очевидных анатомических аномалий.

Вторичная ЭД является более распространенной, и > 90% случаев имеют органическую этиологию. У многих мужчин с вторичной ЭД развиваются реактивные психологические расстройства, которые усугубляют нарушение (1).

Психологические факторы должны учитываться в каждом случае ЭД. Психологические причины первичной ЭД включают чувство вины, страх близости, депрессию или тревогу. При вторичной ЭД причины могут быть связаны с тревожностью, стрессом или депрессией. Психогенная ЭД может быть ситуационной, связанной с определенный местом, временем или партнером.

Основные органические причины ЭД включают: физиологические (органические)

Сосудистые нарушения

Неврологические расстройства

Наиболее частой сосудистой причиной является атеросклероз кавернозных артерий полового члена (который часто является следствием курения), эндотелиальная дисфункция и сахарный диабет. Атеросклероз и старение вызывают уменьшение способности артерий к расширению и расслаблению гладкой мускулатуры, что ограничивает количество крови, которая может заполнять пещеристые тела полового члена (см. Обзор сексуальной функции и ее расстройствах у мужчин: эрекция). Эндотелиальная дисфункция - заболевание эндотелиальной выстилки мелких артериол, которое снижает способность к увеличению кровотока при необходимости. Эндотелиальная дисфункция, по-видимому, опосредована снижением уровня оксида азота и может быть результатом курения, диабета и/или низкого уровня тестостерона. Дисфункция окклюзии вен делает возможной венозную утечку, что приводит к невозможности поддержания эрекции.

Приапизм, который обычно связан с употреблением тразодона, расстройством, связанным с употреблением кокаина, серповидно-клеточной анемией и интракавернозными инъекциями для лечения эректильной дисфункции, может вызвать фиброз мужского полового члена и привести к ЭД, вызывая фиброз пещерестых тел, что нарушает кровоток в половом члене, необходимый для наступления эрекции.

Неврологические причины включают инсульт, большие эпилептические припадки, рассеянный склероз, периферические и вегетативные нейропатии, повреждения спинного мозга. Диабетическая нейропатия и хирургическая травма также являются частыми причинами.

Осложнения тазовой хирургии (например, радикальная простатэктомия [даже с использованием нервосберегающих методов], радикальная цистэктомия, операция по удалению раковых образований прямой кишки) являются другими распространенными причинами. Иногда причиной является трансуретральная резекция предстательной железы Другие причины включают гормональные расстройства (первичный или вторичный гипогонадизм), прием некоторых лекарств, воздействие радиации на органы таза и структурную патологию полового члена (например, болезнь Пейрони). Продолжительное давление на область промежности (как это происходит при езде на велосипеде) или травма таза или промежности может вызывать ЭД.

Любое эндокринное расстройство или старение, которое сопровождается дефицитом тестостерона (гипогонадизм), может вызывать снижение либидо и ЭД. Тем не менее, эректильная функция лишь в редких случаях восстанавливается при нормализации сывороточного уровня тестостерона, поскольку у большинства пациентов также присутствуют нейроваскулярные причины ЭД.

Возможной причиной могут быть многочисленные лекарства (см. таблицу Часто используемые лекарства, которые могут вызвать эректильную дисфункцию). Прием алкоголя может вызывать временную ЭД.