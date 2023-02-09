Репродуктивная эндокринология у мужчин

Половое развитие и гормональный фон мужчины регулируются сложным механизмом обратной связи с участием системы гипоталамус-гипофиз-яички, который модулируется центральной нервной системой. Мужская сексуальная дисфункция может быть вторичной по отношению к гипогонадизму, нейрососудистым или другим заболеваниям, а также относительно употребления медикаментозных препаратов и психоактивных веществ.
Физиология
Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-высвобождающий гормон (ГнВГ), который секретируется в системный кровоток пульсовыми волнами каждые 60–120 минут Орган-мишень, передняя доля гипофиза, реагирует на каждую волну секреции ГнВГ выработкой лютеинизирующего гормона (ЛГ) и, в меньшей степени, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Если выброса ГнВГ не происходит с надлежащей амплитудой, частотой и колебаниями в течение суток, такая ситуация может привести к развитию гипогонадизма (идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм). Непрерывная (в отличие от пульсирующей) стимуляция агонистами ГнВГ (например, препаратами для лечения рака предстательной железы) на самом деле подавляет высвобождение гипофизом ЛГ и ФСГ и, таким образом, подавляет продукцию тестостерона.
Клетки Лейдига в яичках отвечают на действие ЛГ выработкой тестостерона в количестве 5–10 мг ежедневно. Уровень тестостерона является наиболее высоким рано утром и наиболее низким в вечерние часы; тем не менее, у пожилых мужчин эти суточные колебания могут быть не выраженными.
Тестостерон синтезируется из холестерина через несколько промежуточных метаболитов, включающих дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и андростендион. Большая часть тестостерона в системном кровотоке связана с транспортными белками, около 40% имеет сильную связь с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ) и 58% – слабую связь с альбумином. Таким образом, только около 2% циркулирующего тестостерона являются биодоступными в качестве тестостерона. Этот биологически активный компонент общего тестостерона отвечает за мужские характеристики, либидо, костную и мышечную массу.
В тканях-мишенях около 4–8% тестостерона превращаются в более активный метаболит, дигидротесторон (ДГТ) с участием фермента 5-альфа-редуктазы. ДГТ обладает важным трофическим эффектом в цикле жизнедеятельности клеток простаты и опосредуется андрогенное облысение. У взрослых людей сперматогенез требует наличия достаточного уровня интратекстикулярного тестостерона, но роль ДГТ в сперматогенезе остается неясной.
Тестостерон и ДГТ имеют метаболические и другие эффекты, включая:
Стимуляцию белкового анаболизма (увеличение мышечной массы и плотности костной ткани)
Стимуляцию продукции почками эритропоэтина (увеличение пула эритроцитов в крови)
Стимуляцию стволовых клеток костного мозга (модуляция иммунной системы)
Кожные эффекты (т.е., е продукция кожного сала, рост волос)
Эффекты со стороны нервной системы (т.е., стимуляция познания, увеличение либидо и, возможно, агрессия)
Тестостерон также подвергается превращению в эстрадиол посредством фермента ароматазы; эстрадиол опосредует большую долю действия тестостерона на такие органы, как кости и головной мозг.
Тестостерон, ДГТ и эстрадиол обеспечивают работу механизма отрицательной обратной связи гипоталамо-гипофизарной оси. У мужчин эстрадиол является главным ингибитором выработки ЛГ, в то время как и эстрадиол и ингибин В (пептид, вырабатываемый клетками Сертоли яичек) подавляют продукцию ФСГ. При одновременном присутствии тестостерона ФСГ стимулирует клетки Сертоли и индуцирует сперматогенез. В процессе сперматогенеза каждая клетка герминогенного эпителия (сперматогония), расположенная рядом с клетками Сертоли, подвергается дифференцировке в 16 первичных сперматоцитов, каждый из которых дает начало 4 сперматидам. Каждая сперматида созревает в сперматозоид. Сперматогенез занимает 72–74 дня и приводит к образованию 100 миллионов новых сперматозоидов каждый день. После созревания сперматозоиды выходят в сеть яичка, из которой они затем мигрируют в придаток и далее в семявыносящий проток. Миграция требует еще 14 дней. Во время эякуляции сперматозоиды смешиваются с секретом семенных пузырьков, предстательной железы и бульбоуретральных желез.
Половая дифференцировка, адренархе и половое созревание
Наличие Y-хромосомы у эмбрионов запускает развитие и рост яичек, которые начинают вырабатывать тестостерон и антимюллеровский гормон приблизительно к 7 недели гестации. Тестостерон оказывает вирилизирующий эффект на вольфовы протоки (которые дифференцируются в придаток яичка, семявыносящий проток и семенные пузырьки). Дигидротестостерон способствует развитию мужских наружных половых органов. Уровень тестостерона достигает пика во 2-м триместре беременности и падает практически до нуля к рождению. Продукция тестостерона возрастает на короткое время в течение первых 6 месяцев жизни, после чего уровни тестостерона остаются низкими до полового созревания. Мюллеров ингибирующий фактор вызывает регрессию женских половых органов у плода.
Уровни лютеинистирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) повышены при рождении, однако снижаются до низких значений в течение нескольких месяцев и остаются неопределяемыми в течение препубертатного периода. За счет реализации неизвестного механизма, уровни надпочечниковых андрогенов дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и ДГЭА-сульфата в крови начинают повышаться за несколько лет до начала пубертата. Их превращение в тестостерон в небольших количествах инициируется ростом волос на любке и в подмышечных впадинах (адренархе). Адренархе может начинаться довольно рано – в возрасте 9 или 10 лет.
Физиологические механизмы начала пубертата остаются низвестными, хотя в раннем периоде полового созревания гипоталамус становится менее чувствительным к подавляющему действию половых гормонов. Эта десенсибилизация увеличивает секрецию ЛГ и ФСГ, что соответствует пульсирующему гонадотропин-высвобождающему гормону (ГнВГ) и стимулирует продукцию тестостерона и спермы. У мальчиков повышение уровня тестостерона приводит к пубертатным изменениям, первым из которых является рост яичек и мошонки. Затем увеличиваются длина полового члена, мышечная масса и минеральная плотность костной ткани; понижается голос; волосы в лобковой области и подмышечных впадинах становятся более густыми и толстыми (см. рисунок Пубертат – когда развиваются мужские вторичные половые признаки).
Период полового созревания — когда развиваются мужские половые признаки
Показатели отражают нормальный диапазон значений. Отсутствуют информация о средних показателях изменения внешности.
Эффекты старения
Как гипоталамическая секреция (ГнВГ), так и ответная реакция клеток Лейдига на фолликул-стимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) уменьшаются с возрастом. У пожилых людей также отмечается уменьшение числа клеток Лейдига. Начиная примерно с 30 лет общий уровень тестостерона в сыворотке крови у мужчин снижается на 1–2% ежегодно. У мужчин в возрасте 70–80 лет наблюдается тенденция к достижению сывороточного уровня тестостерона, который составляет от половины до двух третей уровней гормона у мужчин в возрасте 20–30 лет. Кроме того, с возрастом увеличиваются уровни глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), что приводит к еще большему снижению сывороточных уровней свободного и биодоступного тестостерона. Уровни ФСГ и ЛГ остаются нормальными или повышенными. Эти связанные с возрастом изменения называют андропаузой, хотя при этом не отмечается резкого изменения уровней гормонов (и соответствующих симптомов) как при менопаузе. Снижение уровня тестостерона может способствовать появлению симптомокомлекса, получившего название возрастного андрогенного дефицита у мужчин (ADAM), который включает в себя:
Возрастную потерю мышечной массы
Увеличение жировых отложений
Остеопению
Снижение когнитивных способностей
Мужчинам с такими симптомами в сочетании с низким уровнем сывороточного тестостерона выставляют диагноз гипогонадизм и проводят лечение с дополнительным введением тестостерона.
Назначение тестостерона мужчинам с незначительно сниженным уровнем тестостерона является спорным. Некоторые эксперты рекомендуют проведение пробной заместительной терапии тестостероном у пожилых мужчин с симптомами и признаками гипогонадизма и уровнем сывороточного тестостерона несколько ниже нижней границы нормы. Нет данных в пользу какого-либо из препаратов тестостерона специально для использования при ADAM, хотя ежедневные транскутанные аппликации являются наиболее физиологичными и переносятся лучше всего.