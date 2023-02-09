Репродуктивная эндокринология у мужчин

Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-высвобождающий гормон (ГнВГ), который секретируется в системный кровоток пульсовыми волнами каждые 60–120 минут Орган-мишень, передняя доля гипофиза, реагирует на каждую волну секреции ГнВГ выработкой лютеинизирующего гормона (ЛГ) и, в меньшей степени, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Если выброса ГнВГ не происходит с надлежащей амплитудой, частотой и колебаниями в течение суток, такая ситуация может привести к развитию гипогонадизма (идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм). Непрерывная (в отличие от пульсирующей) стимуляция агонистами ГнВГ (например, препаратами для лечения рака предстательной железы) на самом деле подавляет высвобождение гипофизом ЛГ и ФСГ и, таким образом, подавляет продукцию тестостерона.

Клетки Лейдига в яичках отвечают на действие ЛГ выработкой тестостерона в количестве 5–10 мг ежедневно. Уровень тестостерона является наиболее высоким рано утром и наиболее низким в вечерние часы; тем не менее, у пожилых мужчин эти суточные колебания могут быть не выраженными.

Тестостерон синтезируется из холестерина через несколько промежуточных метаболитов, включающих дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и андростендион. Большая часть тестостерона в системном кровотоке связана с транспортными белками, около 40% имеет сильную связь с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ) и 58% – слабую связь с альбумином. Таким образом, только около 2% циркулирующего тестостерона являются биодоступными в качестве тестостерона. Этот биологически активный компонент общего тестостерона отвечает за мужские характеристики, либидо, костную и мышечную массу.

В тканях-мишенях около 4–8% тестостерона превращаются в более активный метаболит, дигидротесторон (ДГТ) с участием фермента 5-альфа-редуктазы. ДГТ обладает важным трофическим эффектом в цикле жизнедеятельности клеток простаты и опосредуется андрогенное облысение. У взрослых людей сперматогенез требует наличия достаточного уровня интратекстикулярного тестостерона, но роль ДГТ в сперматогенезе остается неясной.

Тестостерон и ДГТ имеют метаболические и другие эффекты, включая:

Стимуляцию белкового анаболизма (увеличение мышечной массы и плотности костной ткани)

Стимуляцию продукции почками эритропоэтина (увеличение пула эритроцитов в крови)

Стимуляцию стволовых клеток костного мозга (модуляция иммунной системы)

Кожные эффекты (т.е., е продукция кожного сала, рост волос)

Эффекты со стороны нервной системы (т.е., стимуляция познания, увеличение либидо и, возможно, агрессия)

Тестостерон также подвергается превращению в эстрадиол посредством фермента ароматазы; эстрадиол опосредует большую долю действия тестостерона на такие органы, как кости и головной мозг.

Тестостерон, ДГТ и эстрадиол обеспечивают работу механизма отрицательной обратной связи гипоталамо-гипофизарной оси. У мужчин эстрадиол является главным ингибитором выработки ЛГ, в то время как и эстрадиол и ингибин В (пептид, вырабатываемый клетками Сертоли яичек) подавляют продукцию ФСГ. При одновременном присутствии тестостерона ФСГ стимулирует клетки Сертоли и индуцирует сперматогенез. В процессе сперматогенеза каждая клетка герминогенного эпителия (сперматогония), расположенная рядом с клетками Сертоли, подвергается дифференцировке в 16 первичных сперматоцитов, каждый из которых дает начало 4 сперматидам. Каждая сперматида созревает в сперматозоид. Сперматогенез занимает 72–74 дня и приводит к образованию 100 миллионов новых сперматозоидов каждый день. После созревания сперматозоиды выходят в сеть яичка, из которой они затем мигрируют в придаток и далее в семявыносящий проток. Миграция требует еще 14 дней. Во время эякуляции сперматозоиды смешиваются с секретом семенных пузырьков, предстательной железы и бульбоуретральных желез.