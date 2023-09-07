Задержка мочи представляет собой неполное опорожнение мочевого пузыря или прерывистое осуществление мочеиспускания.

Задержка мочи может быть

Острой

Хронической

Причины включают нарушенную сократимость мочевого пузыря, обструкцию выходного отверстия мочевого пузыря, диссенергию детрузор – сфинктер (потерю координации между сокращением мочевого пузыря и расслаблением сфинктера) или сочетание этих факторов. (См. также Обзор мочеиспускания (Overview of Voiding)).

Задержка мочи наиболее часто встречается у мужчин, у которых патология простаты или стриктуры уретры вызывают обструкцию выходного отверстия мочевого пузыря. У лиц обоих полов задержка мочи может быть вызвана приемом лекарственных препаратов (в частности, препаратов с антихолинергическими эффектами, в т. ч. многие препараты, продаваемые без рецепта), выраженным уплотнением каловых масс (что увеличивает давление на мочепузырный треугольник) или нейрогенным мочевым пузырем у пациентов с сахарным диабетом, множественным склерозом, болезнью Паркинсона или предшествующим оперативным вмешательством на тазовой области, приводящим к денервации мочевого пузыря.

Задержка мочи может быть асимптоматической или вызывать учащенное мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и недержание с императивными позывами или вследствие переполнения мочевого пузыря. Это может вызывать вздутие и боль в животе. Если задержка мочи развивается медленно, боли может не быть. Длительная задержка мочи предрасполагает к инфекции мочевыводящих путей и может приводить к повышению давления в мочевом пузыре, вызывая обструктивную уропатию.

Диагностика задержки мочи Измерение остаточного объема Диагноз очевиден в тех случаях, когда пациент не может помочиться. У пациентов, способных к мочеиспусканию, неполное опорожнение мочевого пузыря диагностируется с помощью канюляции мочевого пузыря после мочеиспускания и УЗИ, демонстрирующего увеличенный объем остаточной мочи. Объем мочи < 50 мл считается нормой; < 100 мл обычно приемлемо для пациентов старше 65 лет, но не для более молодых пациентов. Другие исследования (например, анализ мочи, анализы крови, УЗИ, уродинамические исследования, цистоскопия, цистография) основываются на клинических находках.

Лечение задержки мочи Катетеризация уретры и лечение причины заболевания Для облегчения состояния при острой задержке мочи необходима канюляция мочеиспускательного канала. Последующее лечение зависит от причины состояния. У мужчин с доброкачественной гиперплазией простаты, лекарственные препараты (обычно альфа-адреноблокаторы или ингибиторы 5-альфа-редуктазы) или хирургическое лечение могут помочь уменьшить сопротивление выходного отверстия мочевого пузыря. Не существует эффективного лечения нарушенной сократимости мочевого пузыря; однако уменьшение сопротивления выходного отверстия с помощью альфа-адреноблокаторов может повысить скорость опорожнения мочевого пузыря. Часто требуется периодическая самоканюляция или постоянная канюляция мочевого пузыря. В качестве крайней меры используется постоянный надлобковый катетер или надлобковое отведение мочи.