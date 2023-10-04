Рак простаты

Большинство современных онкологических заболеваний выявляют при скрининге с определением уровня ПСА в сыворотке (а иногда и DRE). Рекомендации по скринингу могут быть разными, но обычно скрининг проводится ежегодно у мужчин > 50 лет и иногда начинается раньше у мужчин с высоким риском (например, у тех, кто имеет семейный анамнез рака простаты, чернокожих мужчин). Скрининг обычно не рекомендуется для мужчин с ожидаемой продолжительностью жизни 10–15 лет.

Аномальные находки подвергаются дальнейшему обследованию согласно принятым решениям врача и пациента. Многопараметрическая МРТ позволяет обнаружить подозрительные очаги, а различные анализы мочи и крови могут помочь определить необходимость проведения биопсии простаты.

До сих пор нет уверенности в том, что скрининг снижает заболеваемость; снижение смертности представляется более вероятным (1), однако количество лиц, которым необходимо проведение скрининга, велико. Остается неясным, перевешивают ли какие-либо преимущества скрининга снижение качества жизни в результате лечения бессимптомного рака. Скрининг рекомендуется некоторыми профессиональными организациями и не одобряется другими. Недавний объединенный анализ ERSPC (Европейское рандомизированное исследование для скрининга рака предстательной железы)(European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) и данные исследования PLCO (рак Р- простаты, L - легких, C- колоректальный рак и рак O- яичников) свидетельствуют о том, что скрининг в обоих исследованиях показал снижение смертности от рака предстательной железы при контроле за различиями в интенсивности скрининга, несмотря на высокую степень заражения в контрольной группе PLCO (2, 3). В результате в 2017 году Рабочая группа по вопросам профилактики заболеваний Соединенных Штатов (United States Preventive Services Task force [USPSTF]) пересмотрела свои рекомендации 2012 года против скрининга рака предстательной железы (уровень D) с возможной пользой (уровень C) у мужчин до 70 лет. Судя по последним данным (4), снижение смертности от рака простаты, связанное со скринингом, представляется более вероятным, однако количество лиц, которым необходимо проведение скрининга, велико.

Согласно текущей рекомендации от американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF), для мужчин в возрасте от 55 до 69 лет решение о проведении периодического скрининга на рак простаты на основе простат-специфического антигена (ПСА) должно приниматься индивидуально после обсуждения потенциальной пользы и вреда скрининга с врачом (4). У большинства пациентов с вновь диагностированным раком простаты результаты пальцевого ректального исследования нормальные, а сывороточный уровень ПСА не является идеальным для использования в качестве скринингового теста. Хотя уровень ПСА повышен у 25–92% больных с раком простаты (в зависимости от объема опухоли), он также умеренно повышен у 30–50% больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (в зависимости от размера железы и степени обструкции), у некоторых курильщиков, а также в течение нескольких недель после простатита или манипуляций на предстательной железе (катетер, цистоскопия, биопсия простаты). В редких случаях другие виды деятельности, такие как сексуальная активность или экстремальная езда на велосипеде, ложно повышают уровень ПСА.

Уровень ≥ 4 нг/мл (4 мкг/л) часто считается показанием для биопсии у мужчин > 50 лет. Хотя очень высокий уровень ПСА является клинически значимым (указывая на экстракапсулярное распространение опухоли или метастазирование) и вероятность наличия рака увеличивается с увеличением уровня ПСА, не существует порога, ниже которого такой риск отсутствует.

У бессимптомных пациентов положительная прогностическая ценность ПСА-теста составляет 67% для уровней > 10 нг/мл (10 мкг/л) и 25% для уровня с 4 до 10 нг/мл (4-10 мкг/л); последние данные указывают на частоту рака в 15% у мужчин старше 55 лет с уровнем ПСА < 4 нг/мл (4 мкг/л) и частоту в 10% при уровне ПСА 0,6–1,0 нг/мл (0,6-1,0 мкг/л). Тем не менее, опухоли у мужчин с более низкими уровнями ПСА обычно имеют меньший объем и меньшую степень злокачественности, хотя высоко злокачественные раки (шкала Глисона от 7 до 10) могут наблюдаться при любом уровне ПСА; возможно, что 15% случаев рака, возникающих при уровне ПСА < 4 нг/мл (4 мкг/л), являются высоко злокачественными. Хотя представляется, что пороговое значение в 4 нг/мл (4мкг/л) приводит к гиподиагностике некоторых потенциально клинически значимых опухолей, фармакоэкономические и медицинские аспекты повышения числа биопсий с целью их выявления остаются неясными.

Принятию решения о необходимости биопсии могут способствовать и другие связанные с ПСА факторы, даже при отсутствии семейного анамнеза рака простаты. Например, скорость изменения уровня ПСА (скорость ПСА) должна составлять < 0,75 нг/мл/год (0,75 мкг/л/год; меньше у молодых пациентов). Биопсия обычно показана при скорости увеличения уровня ПСА > 0,75 нг/мл/год (0,75 мкг/л/год) Точно так же плотность ПСА (ПСА относительно объема простаты) может помочь определить потребность в биопсии; ее нужно рассматривать, если значения ≥ 0,15 (или иногда ≥ 0,10 нг/мл).

Лабораторные исследования, при которых определяется соотношение уровня свободного/общего ПСА и фракций ПСА являются более опухолеспецифичными, чем стандартные измерения общего уровня ПСА и могут снизить частоту биопсий у пациентов без рака. Рак простаты связан со снижением уровня свободного ПСА; стандартный порог не установлен, но обычно уровни менее 10–20% являются показанием к биопсии. Изучаются значения других фракций ПСА и новых онкомаркеров рака простаты. Ни одна из этих дополнительных, связанных с ПСА методик не может ответить на все вопросы касаемо возможного проведения слишком большого числа биопсий. Многие новые тесты (например, простатспецифический антиген-3 [ПCA-3], определяемый в моче, индекс здоровья простаты, 4Kscore, мочевой отбор MDX и другие) коммерчески доступны и могут быть полезны для проведения скрининга.

Клиницистам следует обсуждать риски и преимущества определения уровня ПСА с пациентами. Некоторые больные предпочитают радикальные методы лечения рака любой ценой, вне зависимости от того, насколько низким является потенциал прогрессирования и возможного метастазирования опухоли, и, возможно, предпочтут ежегодное определение уровня ПСА. Другие могут быть сильно привержены к вопросам качества жизни и согласиться с некой неопределенностью в плане диагноза, они могут предпочесть менее частое определение уровня ПСА или вовсе от него отказаться.

Мужчинам с недавно диагностированным раком предстательной железы следует предложить тестирование зародышевой линии и генетическое консультирование, если они имеют внутрипротоковую гистологию, метастатический или высокодифференцированный локализованный рак простаты, семейный анамнез рака простаты или семейный анамнез мутаций BRCA1/2/синдрома Линча/Наследственный рак молочной железы и яичников.