Обычно хирургическое

Иногда применяется местное лечение, лазерная абляция или лучевая терапия.

Инфильтративный рак полового члена без лечения прогрессирует, обычно вызывает смерть в течение 2 лет. При раннем лечении рак полового члена обычно можно излечить.

Местное лечение 5-фторурацилом или имиквимодом и лазерная абляция являются эффективными для небольших поверхностных повреждений. Можно рассмотреть лучевую терапию (брахитерапию или внешнюю лучевую терапию), как в качестве монотерапии, так и в сочетании с хирургическим вмешательством и химиотерапией. Обрезание проводится в случае поражения крайней плоти. Широкое иссечение предпочтительнее при рецидивирующих образованиях или у пациентов, которые не поддаются надежному наблюдению. Если это возможно, вместо широкого иссечения может быть выполнена операция по технике Мооса.

Инвазивные поражения и поражения высокого риска требуют более радикальной резекции. Резекция полового члена показана, если опухоль может быть полностью иссечена с адекватным отступом и оставлением культи полового члена, позволяющим сохранить мочеиспускания и сексуальную функцию. Тотальная (радикальная) ампутация полового члена показана при больших инфильтративных опухолях. Если опухоль высокозлокачественная или прорастает в тело, требуется двусторонняя подвздошно-паховая лимфодиссекция. Состояние лимфатических узлов определяет выживаемость, поскольку пациенты с метастазами в лимфатических узлах имеют значительно худший прогноз. При подозрении на двустороннее поражение лимфатических узлов, объемную одностороннюю лимфаденопатию или тазовую лимфаденопатию рекомендуется проведение химиотерапии перед лимфаденэктомией. Необходимость лучевой терапии не доказана. При поздних стадиях опухоли и инвазивном раке паллиативные меры могут включать хирургическое лечение и лучевую терапию, но излечение маловероятно. Химиотерапия при поздних стадиях рака имеет ограниченную эффективность. Таргетная и иммунотерапия, применяемые при плоскоклеточном раке головы и шеи, может оказаться полезной для пациентов с раком полового члена, но никакие конкретные исследования не подтверждают использование этих способов лечения в рутинной клинической практике.