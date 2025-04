University of California, Davis

Большинство случаев рака полового члена представлены плоскоклеточной карциномой, обычно они встречаются у необрезанных мужчин, особенно плохо соблюдающих правила личной гигиены. Диагноз ставитсяна основании данных биопсии. Лечение включает эксцизию опухоли.

Рак полового члена встречается редко, в Соединенных Штатах зафиксировано около 2050 случаев, из них 470 – со смертельным исходом; более высокие показатели наблюдаются в таких регионах, как Южная Америка (1). Вирус паппиломмы человека (ВПЧ), особенно 16 и 18 типа, играет важную роль в этиологии этого типа рака. Другие факторы риска включают баланит, отсутствие обрезания, инфекции, передающиеся половым путем (особенно ВИЧ/СПИД и ВПЧ), плохая гигиена и употребление табака. К предраковым поражениям относятся эритроплазию Кейра, плоскоклеточный рак in situ (ранее назывался болезнь Боуэна) и бовеноидный папулез. Эритроплазия Кейра (поражает головку или внутреннюю крайнюю плоть) и плоскоклеточный рак in situ (поражает ствол пениса) прогрессируют в инвазивную плоскоклеточную карциному у 5–10% больных; для бовеноидного папулеза это, по-видимому, не характерно. Эти 3 типа поражения имеют различную клиническую картину и биологические последствия, но гистологически практически одинаковы; возможно, более правильно называть их интраэпителиальной неоплазией, или carcinoma in situ.

Симптомы и признаки рака полового члена Большинство случаев плоскоклеточного рака возникают на головке полового члена, в венечной борозде или под крайней плотью. Исходно они обычно выглядят как маленькие красноватые очаги и могут быть ограничены кожей на протяжении долгого времени. Эти опухоли могут расти, принимая грибовидную, экзофитную, язвенную или инфильтративную форму. Для последнего вида характерно более частое метастазирование, обычно в поверхностные и глубокие пахово-бедренные и тазовые лимфатические узлы. Отдаленные метастазы (например, в легкие, печень, головной мозг, кости) редки до поздних стадий заболеваний. Бовеноидный Папулез Изображение © Springer Science+Business Media Плоскоклеточный рак полового члена in situ (ранее болезнь Боуэна) Изображение BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Большинство пациентов обращаются с незаживающей язвочкой, небольшим уплотнением кожи, иногда гнойным отделяемым или бородавчатым образованием. Язва может быть плоской или глубокой с закругленными краями. Многие пациенты не замечают опухоли и не сообщают о ней врачу вовремя. Боль нетипична. Увеличение паховых лимфоузлов может наблюдаться вследствие воспаления и вторичных инфекций.

Диагностика рака полового члена Биопсия

КТ или МРТ для определения стадии При подозрении на рак требуется биопсия (щипковая, инцизионная или эксцизионная); если возможно, следует взять образец ткани под поражением. КТ или МРТ помогает в стадировании локализованного рака, исключении инвазии в пещеристые и губчатое тела и оценке состояния лимфатических узлов.

Лечение рака полового члена Обычно хирургическое

Иногда применяется местное лечение, лазерная абляция или лучевая терапия. Инфильтративный рак полового члена без лечения прогрессирует, обычно вызывает смерть в течение 2 лет. При раннем лечении рак полового члена обычно можно излечить. Местное лечение 5-фторурацилом или имиквимодом и лазерная абляция являются эффективными для небольших поверхностных повреждений. Можно рассмотреть лучевую терапию (брахитерапию или внешнюю лучевую терапию), как в качестве монотерапии, так и в сочетании с хирургическим вмешательством и химиотерапией. Обрезание проводится в случае поражения крайней плоти. Широкое иссечение предпочтительнее при рецидивирующих образованиях или у пациентов, которые не поддаются надежному наблюдению. Если это возможно, вместо широкого иссечения может быть выполнена операция по технике Мооса. Инвазивные поражения и поражения высокого риска требуют более радикальной резекции. Резекция полового члена показана, если опухоль может быть полностью иссечена с адекватным отступом и оставлением культи полового члена, позволяющим сохранить мочеиспускания и сексуальную функцию. Тотальная (радикальная) ампутация полового члена показана при больших инфильтративных опухолях. Если опухоль высокозлокачественная или прорастает в тело, требуется двусторонняя подвздошно-паховая лимфодиссекция. Состояние лимфатических узлов определяет выживаемость, поскольку пациенты с метастазами в лимфатических узлах имеют значительно худший прогноз. При подозрении на двустороннее поражение лимфатических узлов, объемную одностороннюю лимфаденопатию или тазовую лимфаденопатию рекомендуется проведение химиотерапии перед лимфаденэктомией. Необходимость лучевой терапии не доказана. При поздних стадиях опухоли и инвазивном раке паллиативные меры могут включать хирургическое лечение и лучевую терапию, но излечение маловероятно. Химиотерапия при поздних стадиях рака имеет ограниченную эффективность. Таргетная и иммунотерапия, применяемые при плоскоклеточном раке головы и шеи, может оказаться полезной для пациентов с раком полового члена, но никакие конкретные исследования не подтверждают использование этих способов лечения в рутинной клинической практике.

Профилактика рака полового члена Меры, которые могут помочь в профилактике, включают обрезание в молодости, постоянное поддержание гигиены у необрезанных мужчин и рекомендованную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) у подростков.