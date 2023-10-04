Почечно-клеточный рак

КТ с контрастным препаратом или МРТ

Почечно-клеточная карцинома (контрастная КТ) Изображение © Springer Science+Business Media

Наиболее часто образование почки выявляют случайно при проведении визуализирующего исследования органов брюшной полости или позвоночника (например КТ, ультразвукового исследования, МРТ) по поводу других заболеваний. В других случаях диагноз заподозривают клинически и подтверждают при КТ органов брюшной полости до и после введения контрастного препарата или с помощью МРТ. (См. Визуализационные методы исследования мочеполовой системы.) Наличие образования почки, накапливающего контрастный препарат, значимо свидетельствует в пользу почечно-клеточного рака (ПКР). КТ и МРТ также предоставляют информацию о местном распространении и вовлечении лимфатических узлов и вен. МРТ предоставляет наиболее полную информацию о распространении опухоли в почечную вену и нижнюю полую вену, в связи с чем заменило метод каваграфии. Ультразвуковое исследование и внутривенная урография могут визуализировать образование, но дают меньше информации о его характеристиках и распространении процесса по сравнению с КТ и МРТ.

Часто при лучевых методах исследования возможно отличить доброкачественные образования от злокачественных, но иногда для верификации диагноза требуется биопсия или операция. При двусмысленности результатов пункционная биопсия не обладает достаточной чувствительностью; она рекомендуется только в тех случаях, когда диагноз повлияет на выбор лечения, например, при наличии инфильтративной клинической картины вместо дискретного образования, когда опухоль почки может быть метастазом из другого известного рака, или иногда для подтверждения диагноза до химиотерапии или системной терапии для метастатических почечных образований.

Перед оперативным лечением используют трехмерную КТ, КТ-ангиографию или МР-ангио-графию, особенно если планируется органосохраняющее лечение с целью определения природы ПКР, более точной оценки числа почечных артерий и описание сосудистой анатомии почки. (См. Визуализационные методы исследования мочеполовой системы.) Эти визуализирующие методики заменили аортографию и селективную почечную артериографию.

Очень важно проведение рентгенографии грудной клетки и печёночных тестов. При обнаружении патологических признаков на рентгенограммах грудной клетки выполняют КТ грудной клетки. Если повышен уровень щелочной фосфатазы, требуется сканирование костей. Определяются уровни электролитов в сыворотке, азота мочевины в крови (АМК), креатинина и кальция. Уровень мочевины и креатинина обычно не изменяется, кроме случаев наличия двустороннего процесса в почках.

ПЭТ/КТ с фтордезоксиглюкозой (ФДГ) не проводится в рутинном порядке при большинстве первичных ПКК, однако она может быть полезна для проведения предоперационного стадирования при опухолях высокого риска и для оценки реакции на системную терапию при метастатическом заболевании. Новый препарат для ПЭТ-визуализации, цирконий-89 (89Zr)-дефероксамин (DFO)-гирентуксимаб, с высокой чувствительностью и специфичностью может идентифицировать светлоклеточную почечно-клеточную карциному (скПКК) (1).

КТ-скан почки с контрастным усилением (кортикомедуллярная и нефроген... Изображение © Springer Science+Business Media

Стадирование Информация, получаемая при клиническом обследовании, позволяет провести предварительное стадирование. С целью достижения большей точности система TNM (опухоль, лимфатические узлы, метастазы) была улучшена (см. таблицы Стадирование почечно-клеточного рака по AJCC/TNM и Определение TNM для почечно-клеточного рака). На момент диагноза в 45% случаев ПКР является локализованным, в 33% местнораспространенным и у 25% пациентов метастатическим. Таблица Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование почечно-клеточного рака по системе TMN* Таблица Таблица Определение почечно-клеточного рака по системе TNM* Таблица