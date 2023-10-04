Метастазы в почки

В почки могут метастазировать внепочечные опухоли. Наиболее частыми злокачественными опухолями, метастазирующими в почки, являются меланомы и солидные опухоли, а именно опухоли легкого, молочной железы, желудка, женской половой системы, кишечника и поджелудочной железы. При лейкемии и лимфомах почки также могут поражаться; в этих случаях они выглядят увеличенными, часто асимметрично.

Несмотря на значительное вовлечение интерстициальной ткани, симптомы встречаются редко, и функция почки может не выходить за пределы нормы. Протеинурия отсутствует или остается незначительной, уровни мочевины и креатинина редко повышаются в отсутствие осложнений (например, мочекислой нефропатии, гиперкальциемии, бактериальной инфекции).

Почечные метастазы обычно обнаруживаются при обследовании по поводу первичной опухоли или случайно при визуализационных исследованиях органов брюшной полости. Если локализация первичной опухоли неизвестна, диагностика и лечение продолжаются по тому же пути, что и при почечно-клеточном раке.

Для лечения применяется системная терапия первичной опухоли, изредка оперативное вмешательство. Тем не менее, частичная или радикальная нефрэктомия может быть необходима для выбора системной терапии в тех случаях, когда пункционная биопсия не в состоянии обеспечить достаточное количество ткани или если объем почек сохраняется в отсутствие других метастазов.