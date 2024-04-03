Псевдогипоальдостеронизм I типа

Аутосомно-рецессивный формы обычно являются тяжелыми и постоянными. Младенцы с аутосомно-рецессивным I типом псевдогипоальдостеронизма устойчивы к воздействию альдостерона из-за мутаций, вызывающих снижение активности эпителиальных натриевых каналов (ЕNaК), расположенных на люминальной мембране (гиперактивность ЕNaК приводит к выведению калия и задержке натрия, см. Синдром Лиддла). Могут быть затронуты натриевые каналы не только почечной, но и других тканей, что приводит к милиарной сыпи и/или осложнениям, аналогичным таковым при муковисцидозе.