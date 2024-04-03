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Псевдогипоальдостеронизм I типа

Авторы:L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Псевдогипоальдостеронизм I типа – это группа редких наследственных заболеваний, при которых почки задерживают слишком много калия и экскретируют слишком много натрия и воды, приводя к артериальной гипотензии. Симптомы могут быть обусловлены гипотонией, гиповолемией, гипонатриемией и гиперкалиемией. Лечением является диета с повышенным содержанием натрия и иногда применение флудрокортизона.

Существуют 3 типа псевдогипоальдостеронизма:

  • Аутосомно-рецессивный псевдогипоальдостеронизм 1-го типа

  • Аутосомно-доминантный псевдогипоальдостеронизм 1-го типа

  • Псевдогипоальдостеронизм II типа

Наследственность по аутосомно-рецессивному или аутосомно-доминантному типу.

I тип псевдогипоальдостеронизма напоминает другие формы гипоальдостеронизма за исключением наличия высоких уровней альдостерона.

II тип псевдогипоальдостеронизм, встречающийся крайне редко, здесь не обсуждается.

Аутосомно-рецессивный псевдогипоальдостеронизм 1-го типа

Аутосомно-рецессивный формы обычно являются тяжелыми и постоянными. Младенцы с аутосомно-рецессивным I типом псевдогипоальдостеронизма устойчивы к воздействию альдостерона из-за мутаций, вызывающих снижение активности эпителиальных натриевых каналов (ЕNaК), расположенных на люминальной мембране (гиперактивность ЕNaК приводит к выведению калия и задержке натрия, см. Синдром Лиддла). Могут быть затронуты натриевые каналы не только почечной, но и других тканей, что приводит к милиарной сыпи и/или осложнениям, аналогичным таковым при муковисцидозе.

Аутосомно-доминантный псевдогипоальдостеронизм 1-го типа

Дети резистентны к минералокортикоидам благодаря мутациям минералокортикоидного рецептора. Аутосомно-доминантная форма является, как правило, менее серьезной, затрагивая в основном минералокортикоидные рецепторы в почках, и нарушение может восстанавливаться в детском возрасте.

Диагностика псевдогипоальдостеронизма I типа

  • Уровень ренина и альдостерона плазмы

Подозрение на диагноз основывается на клинических признаках гиповолемии, высоком уровне калия и низком уровне натрия в сыворотке крови, высоких уровнях ренина и альдостерона, особенно у детей с положительным семейным анамнезом. Диагноз подтверждается генетическим тестированием.

Лечение псевдогипоальдостеронизма I типа

  • Диета с повышенным содержанием натрия, иногда флудрокортизон

Диета с повышенным содержанием натрия помогает сохранить ОЦК и артериальное давление и повышает выведение калия. При неэффективности диеты можно назначать флудрокортизон 0,5–1,0 мг перорально 2 раза/день или 1–2 мг перорально 1 раз/день.

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