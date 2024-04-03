Обструктивная уропатия

Применение методов визуализации направлено на выявление обструкции и определение ее уровня. Выбор и последовательность методов зависят от клинической картины заболевания.

УЗИ брюшной полости – первоочередной метод исследования у большинства пациентов, за исключением страдающих заболеваниями уретры, поскольку позволяет избежать потенциальных аллергических и токсических осложнений внутривенного введения рентген-контрастных веществ и оценить атрофические изменения паренхимы почек. При УЗИ можно диагностировать гидронефроз. Если принимают во внимание самые минимальные диагностические критерии (визуализация ЧЛС), частота ложноположительных результатов составляет 25%. Также могут быть ложноотрицательные результаты при отсутствии гидронефроза на ранней стадии обструкции (в первые несколько дней), или при умеренной обструкции, ретроперитонеальном фиброзе, опухолевом сдавлении ЧЛС, из-за которого не происходит расширения мочеточника.

КТ является чувствительным методом диагностики обструктивной нефропатии и применяется в случае, когда невозможно выявить обструкцию с помощью УЗИ или внутривенной урографии. КТ без контрастирования является методом выбора при обструкции из-за камней мочеточника. КТ-урография с контрастом и без него необходима для обследования при гематурии, возможно для выявления злокачественных уротелиальных новообразований и других патологий мочевыводящих путей; контраст повышает чувствительность при выявлении таких аномалий, как рак, но его чувствительность ниже при выявлении кальцификатов. Контрастная КТ также эффективна для оценки степени и этиологии обструкции. Истончение паренхимы почек – признак хронической обструкции.

Дупплексная допплеровская ультрасонография зачастую может выявить одностороннюю обструктивную уропатию в первые несколько дней острой обструкции, еще до расширения чашечно-лоханочной системы, путем определения повышенного резистивного индекса (который отражает повышенное почечное сосудистое сопротивление) в пораженной почке. Это исследование затруднено при ожирении, а при двусторонней обструкции его результаты трудно отличить от изменений при первичном двустороннем почечном заболевании.

Экскреторная урография (контрастная урография, внутривенная пиелография [ВПГ], внутивенная урография [ВВУ] стала применяться значительно реже с внедрением в практику КТ и МРТ с контрастированием или без). Однако если по данным КТ не удается определить уровень обструктивной уропатии и при подозрении на наличие камней, некротизированных почечных сосочков или кровяного сгустка в мочевых путях, что может быть причиной острой обструктивной уропатии, может быть показано проведение экскреторной урографии или ретроградной пиелографии.

Антеградная или ретроградная пиелография предпочтительнее исследований с внутрисосудистым введением контраста у пациентов с азотемией. Антеградное исследование выполняют после чрескожной пункционной нефростомии, ретроградное – через цистоскоп. Пациентов с интермиттирующей обструкцией необходимо обследовать во время обострения, иначе можно не найти обструкцию.

Радионуклидное сканирование также требует определенной сохранности функции почек, однако оно позволяет выявить обструкцию без введения контрастных препаратов. Если почка оценивается как нефункционирующая, радионуклидное сканирование может помочь определить перфузию и выявить функциональную паренхимы почек. Его в основном применяют в виде «диуретической ренографии» для оценки степени нарушения пассажа мочи при отсутствии четко видимой обструкции (1).

МРТ с контрастированием или без него может быть применено, когда важно избежать ионизирующего излучения (например, у маленьких детей или беременных женщин). Однако, это исследование менее точно, чем КТ, особенно для визуализации камней.