Медуллярная губчатая почка – это образование диффузных двусторонних кист, вызванных аномалиями строения околочашечковых терминальных собирательных протоков.

(См. также Обзор кистозной болезни почек (Overview of Cystic Kidney Disease)).

Причины неизвестны, но менее чем в 5% слуаев имеет место генетическая предрасположенность.

В большинстве случаев имеет место бессимптомное течение и заболевание не диагностируется. Данная болезнь предрасполагает к образованию конкрементов (часто с повышенной экскрецией кальция с мочой) и развитию инфекции мочевыводящих путей (ИМП), поэтому наиболее частыми симптомами являются следующие:

Почечная колика

Гематурия

Дизурия

Медуллярная губчатая почка – это доброкачественное заболевание с хорошим долгосрочным прогнозом. Обструкция камнями почек может вызвать временное снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и повышение уровня креатинина сыворотки крови.

Диагностика медуллярной губчатой почки КТ или внутривенная урография (ВВУ) Диагноз следует подозревать у пациентов с рецидивирующим образованием камней или инфекциями мочевыводящих путей, или же на основании случайных данных рентгеновского исследования, таких как медуллярный нефрокальциноз и дилатация собирательных протоков при их контрастировании. Анализ мочи, как правило, подтверждает наличие дистального почечно-канальцевого ацидоза (манифестный метаболический ацидоз встречается редко) и снижение концентрационной способности почек у пациентов без явной полиурии. Корональное КТ-сканирование без использования контрастного вещества:... Изображение © Springer Science+Business Media Диагноз обычно подтверждается с помощью КТ, но можно проводить внутивенную урографию. Ультрасонография неинформативна, потому что кисты маленького размера и расположены глубоко в мозговом веществе почки.