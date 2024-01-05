Общий анализ и посев мочи

Визуализация

Хронический пиелонефрит подозревают у больных с анамнезом рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей и острого пиелонефрита. Однако у большинства больных, за исключением детей с везикоуретральным рефлюксом (ВУР), такого нет в анамнезе. Иногда диагноз подозревают при случайном выявлении типичных признаков при визуализирующем исследовании. В силу того, что симптомы выражены слабо и неспецифичны, могут не указывать на диагноз.

Обычно выполняют анализ мочи и посев мочи, а также визуализирующие исследования. Осадок мочи обычно скудный, однако присутствуют клетки почечного эпителия, зернистые цилиндры и иногда лейкоцитарные цилиндры. Почти всегда присутствует протеинурия, которая может быть в нефротическом диапазоне, если ВУР вызывается повреждением почек. Когда в процесс вовлечены обе почки, до появления значительной азотемии могут наблюдаться недостаточность концентрационной функции и гиперхлоремический ацидоз. Посев мочи может быть стерильным или положительным с выявлением обычно грамотрицательных микроорганизмов.

Изначальная визуализация выполняется на ультразвуковом исследовании, спиральной КТ или внутривенной урографии (ВВУГ). Отличительным признаком хронического пиелонефрита (обычно с рефлюксом или обструкция) при визуализации в классическом варианте являются крупные глубокие сегментарные грубые кортикальные рубцы, обычно распространяющиеся на одну или более чашечек. Наиболее часто процесс локализуется в верхнем сегменте почки. Разрушается корковое вещество и истончается почечная паренхима. Незатронутая почечная ткань может подвергаться локальной гипертрофии с сегментарным увеличением. Может присутствовать расширение мочеточника, отражающее изменения, вызванные хроническим выраженным рефлюксом. Подобные изменения могут наблюдаться и при туберкулезе органов мочевой системы.

При ксантогранулематозном пиелонефрите, во время культурального исследования мочи почти всегда высевается P. mirabilis или E. coli. КТ выполняется для обнаружения камней или другой причины обструкции. При визуализации видно безсосудистое образование с переменной степенью расширения вокруг почки. Иногда, чтобы дифференцировать рак (например, почечно-клеточный рак), может потребоваться биопсия, или можно исследовать удаленную во время нефрэктомии ткань.