Фимоз и парафимоз

Фимоз – это невозможность обнажить головку полового члена из-за сужения крайней плоти. Парафимоз – это ущемление головки полового члена крайней плотью, сместившейся назад; является неотложным медицинским состоянием.
Фимоз
Фимоз является вариантом нормы у детей и обычной исчезает к 5-летнему возрасту. В отсутствие осложнений, таких как баланит, инфекции мочевых путей (ИМП), инфравезикальная обструкция, не поддающиеся лечению кожные заболевания и подозрения на рак, лечение не требуется.
На данной фотографии показан пенис мальчика с фимозом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
При парафимозе, крайняя плоть удерживается в суженном состоянии, вызывая отек головки полового члена.
© Springer Science+Business Media
На данной фотографии показан пенис мальчика с фимозом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
При парафимозе, крайняя плоть удерживается в суженном состоянии, вызывая отек головки полового члена.
© Springer Science+Business Media
Часто оказывается эффективным применение бетаметазона в форме 0,05% крема, наносимого на край крайней плоти и область уздечки 2–3 раза в день в течение 3-х месяцев Также эффективно растяжение крайней плоти двумя пальцами или на эрегированном половом члене в течение 2–3 недель с осторожностью во избежание парафимоза. Обрезание – наиболее целесообразное хирургическое вмешательство при неэффективности консервативных методов лечения.
У взрослых фимоз может возникать вследствие баланопостита или длительного раздражения крайней плоти. Увеличивается риск инфекции мочевыводящих путей, рака полового члена, ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем. Стандартным методом лечения является обрезание.
Парафимоз
Парафимоз может наблюдаться, когда крайняя плоть остается оттянутой (за головку полового члена). Оттягивание может происходить при канюляции или физическом осмотре. Если оттянутая кожа несколько тугая, она ведет себя как жгут, приводя к отеку головки, что блокирует обратное возвращение крайней плоти в нормальное положение и усугубляет сдавление.
Здравый смысл и предостережения
Парафимоз следует расценивать как неотложное состояние, потому что сдавление быстро ведет к повреждению сосудов и некрозу головки полового члена. Тугое круговое сдавление головки рукой может снять отек в достаточной степени для того, чтобы крайняя плоть вернулась в свое нормальное положение. Если методика неэффективна, дорсальный разрез под местной анестезией временно облегчает состояние. После спадения отека производят обрезание.