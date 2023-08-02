Фимоз является вариантом нормы у детей и обычной исчезает к 5-летнему возрасту. В отсутствие осложнений, таких как баланит, инфекции мочевых путей (ИМП), инфравезикальная обструкция, не поддающиеся лечению кожные заболевания и подозрения на рак, лечение не требуется.

Фимоз и парафимоз Фимоз На данной фотографии показан пенис мальчика с фимозом. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Парафимоз При парафимозе, крайняя плоть удерживается в суженном состоянии, вызывая отек головки полового члена. © Springer Science+Business Media Фимоз На данной фотографии показан пенис мальчика с фимозом. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Парафимоз При парафимозе, крайняя плоть удерживается в суженном состоянии, вызывая отек головки полового члена. © Springer Science+Business Media

Часто оказывается эффективным применение бетаметазона в форме 0,05% крема, наносимого на край крайней плоти и область уздечки 2–3 раза в день в течение 3-х месяцев Также эффективно растяжение крайней плоти двумя пальцами или на эрегированном половом члене в течение 2–3 недель с осторожностью во избежание парафимоза. Обрезание – наиболее целесообразное хирургическое вмешательство при неэффективности консервативных методов лечения.

У взрослых фимоз может возникать вследствие баланопостита или длительного раздражения крайней плоти. Увеличивается риск инфекции мочевыводящих путей, рака полового члена, ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем. Стандартным методом лечения является обрезание.