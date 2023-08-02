Перекрут яичка является неотложным состоянием, возникающим вследствие поворота яичка и последующего сдавления сосудов, кровоснабжающих его. Симптомы включают острую боль в мошонке и отек, тошноту и рвоту. Диагноз основан на данных физикального осмотра и подтверждается допплерографией. Лечение производится путем немедленного раскручивания руками с последующим хирургическим вмешательством.
Аномалии развития влагалищной оболочки яичка и семенного канатика могут приводить к неполной фиксации яичка к влагалищной оболочке (деформация по типу «языка колокола»—см. рисунок Аномальная фиксация яичка, приводящая к перекруту). Эта аномалия предрасполагает яичко к вращению вокруг оси канатика, как спонтанному, так и после травмы. Предрасполагающая аномалия строения присутствует у приблизительно 12% мужчин. Перекрут наиболее часто происходит в возрасте 12–18 лет, первичный пик заболеваемости наблюдается в детстве. Он редко встречается у мужчин старше 30 лет. Чаще перекрут происходит с левой стороны.
Аномальная фиксация яичка, приводящая к перекруту
Обычно передние две трети обоих яичек покрыты влагалищной оболочкой, между листками которой может накапливаться жидкость. Влагалищная оболочка прикрепляется к заднебоковой поверхности яичек и ограничивает их перемещения в мошонке. Если место прикрепления слижшком высокое (впереди и краниально), яички могут свободно перемещаться, и перекрут более вероятен. А: Фиксация нормальная. B: Фиксация в слишком высокой точке, что позволяет яичку вращаться вокруг поперечной оси и приводит к перекруту.
Симптомы и признаки перекрута яичка
Сразу возникающие симптомы – быстрое появление сильной локальной боли, тошнота, рвота; затем возникает отек мошонки и индурация. Могут иметь место лихорадка и поллакиурия. Яичко болезненно и может быть приподнято или повернуто в горизонтальное положение. Контралатеральное яичко также может находиться в горизонтальном положении, т.к. анатомический дефект обычно двусторонний. Кремастерный рефлекс на стороне поражения обычно отсутствует. Иногда перекрут может спонтанно разрешаться и затем возникать вновь, при этом симптоматика может быть менее острой (1). Тем не менее обычно появление и исчезновение боли в каждом эпизоде заболевания очень быстрое.
Справочные материалы по симптоматике
1. Mellick LB, Sinex JE, Gibson RW, et al: A systematic review of testicle survival time after a torsion event. Pediatr Emerg Care35(12):821-825, 2019. doi: 10.1097/PEC.0000000000001287
Диагностика перекрута яичка
Клиническая оценка
Часто допплерография
Перекрут следует диагностировать быстро. Похожие симптомы возникают в основном вследствие эпидидимита. При эпидидимите боль и отек обычно менее выражены и изначально локализуются в области придатка. Тем не менее при обоих заболеваниях могут развиться генерализованный отек и болезненность соответствующей половины мошонки, что создает трудности в дифференциальной диагностике перекрута яичка и эпидидимита. Клиническая диагностика обычно достаточна для начала лечения.
Неоднозначность в диагнозе может быть разрешена срочным применением визуализационных методик, если это возможно. Предпочтительна цветная допплерография мошонки. Радиоизотопное сканирование мошонки также информативно, но занимает больше времени и менее эффективно.
Лечение перекрута яичка
Ручная деторсия
Хирургическое лечение: срочно, если ручная деторсия неэффективна, в других случаях по показаниям
Попытку немедленной ручной деторсии без визуализационных данных можно предпринять при первичном осмотре; ее эффективность различна. Так как яички обычно ротированы внутрь, для деторсии яичко обычно поворачивают кнаружи (т.е. для левого яичка деторсию производят по часовой стрелке, если смотреть на мошонку спереди снизу, мнемоника "Станьте возле ног и откройте книгу"). Для разрешения перекрута может понадобиться более одного поворота; уменьшение боли позволяет оценить эффективность манипуляции.
Если деторсия не удается, показано срочное хирургическое лечение, т.к. ревизия в течение нескольких часов после манифестации заболевания дает единственную надежду на спасение яичка. Шансы на спасение яичка быстро уменьшаются от 80–100% при сроке 6–8 часов до почти нулевых при сроке 12 часов. При операции также производят орхипексию с противоположной стороны с целью предотвращения перекрута. Когда ручная деторсия эффективна, двустороннюю орхипексию производят по селективным показаниям.
Основные положения
Перекрут яичка обычно вызывает быстрое наступление сильной боли в мошонке, тошноты, рвоты; затем возникает отек мошонки и индурация.
Ни частое мочеиспускание, ни высокая температура не исключают перекрут яичка, однако кремастерный рефлекс, как правило, отсутствует при перекруте.
Пациенты с клиническими проявлениями, указывающими на заболевание, подлежат лечению; методы визуализации используются в случаях с сомнительными результатами исследования.
Если деторсия пострадавшего яичка кнаружи невозможна, то необходимо срочное хирургическое вмешательство.
Дополнительная информация
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American Urological Association Curriculum on Acute Scrotum: This case-study offering from the association's medical school curriculum covers the differential diagnosis of acute scrotum with a concentration on 6 conditions: epididymitis, hernia, scrotal trauma, testicular torsion, testicular tumor, and torsion of testicular appendices.