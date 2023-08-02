Перекрут яичка

Клиническая оценка

Часто допплерография

Перекрут следует диагностировать быстро. Похожие симптомы возникают в основном вследствие эпидидимита. При эпидидимите боль и отек обычно менее выражены и изначально локализуются в области придатка. Тем не менее при обоих заболеваниях могут развиться генерализованный отек и болезненность соответствующей половины мошонки, что создает трудности в дифференциальной диагностике перекрута яичка и эпидидимита. Клиническая диагностика обычно достаточна для начала лечения.

Неоднозначность в диагнозе может быть разрешена срочным применением визуализационных методик, если это возможно. Предпочтительна цветная допплерография мошонки. Радиоизотопное сканирование мошонки также информативно, но занимает больше времени и менее эффективно.