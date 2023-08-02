(Болезнь Пейрони)

Перорально витамин Е и пара-аминобензоат калия

Хирургическое иссечение фиброзных бляшек с пластикой дефекта при помощи трансплантата

Локальные инъекции верапамила, сильнодействующих кортикостероидов или коллагеназы, полученной из Clostridium histolyticum

Ультразвуковая или лучевая терапия

Повторное использование внешних вытяжных устройств (для выпрямления полового члена)

Результаты лечения непредсказуемы. Эффективность назначения пероральных форм витаминов Е и параминобензоата калия по разным данным широко варьирует.

Хирургическое удаление фиброзных бляшек с закрытием дефекта трансплантатом может оказаться эффективным, но также и привести к дальнейшему рубцеванию и усугублению дефекта. Лоскуты трансплантата могут быть созданы с использованием аутотрансплантатов (дерма, влагалищная оболочка или слизистая оболочка полости рта), аллотрансплантатов (обычно трупный перикард), ксенотрансплантатов (бычий перикард или подслизистая оболочка кишечника) и синтетических трансплантатов (дакрон и гортекс).

Может быть эффективным курс местных инъекций в область бляшки верапамила и сильнодействующих кортикостероидов, но не пероральных кортикостероидов. При искривлении полового члена > 30°, сопровождаемом пальпируемой бляшкой, можно использовать от 1 до 4 циклов лечения (с интервалом около 6 недель), состоящих из инъекций коллагеназы Clostridium histolyticum (коллагеназы) в бляшку с последующим ручным ремоделированием полового члена. Повторные инъекции коллагеназы с манипуляциями выполняются с помощью упражнений на растяжение и выпрямление полового члена для разрушения бляшки.

Лечение ультразвуком может стимулировать кровоток, что, возможно, препятствует дальнейшему рубцеванию. Лучевая терапия может уменьшить боль, тем не менее облучение часто усугубляет повреждение ткани. Для восстановления пенетрационной способности можно применять протезирование полового члена, но это может потребовать предварительной фаллопластики для выпрямления полового члена.

Внешнее вытяжение полового члена с целью выпрямления часто выполняется в сочетании с медикаментозной терапией.

Для лечения болезни Пейрони может быть выполнена хирургическая пликация полового члена с наложением швов, чтобы укоротить противоположную искривлению сторону. Она обычно успешна при выпрямлении полового члена, но обычно приводит к небольшому укорочению полового члена.