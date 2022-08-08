Простатит может быть бактериальным, или чаще абактериальным. Тем не менее дифферециальная диагностика бактериальной и небактериальной этиологиии может быть затруднительной, особенно при хроническом простатите.

Бактериальнай простатит может быть острым или хроническим и обычно вызывается обычными мочевыми патогенами (например, Klebsiella, Proteus, Escherichia coli) и, возможно, Chlamydia. Неизвестным остается путь, которым эти патогенные микроорганизмы попадают в простату и инфицируют ее. Хроническая инфекция может быть вызвана «дремлющими» бактериями, которые не были уничтожены при антибактериальной терапии.

Абактериальный простатит может быть воспалительным или невоспалительным. Механизм неизвестен, но может включать неполное расслабление сфинктера уретры и детрузорно-сфинктерную диссинергию. Возникающее вследствие этого повышение давления может вызвать рефлюкс мочи в предстательную железу (и запустить воспалительную реакцию) или увеличить нейрогенную автономную активность, приводящую к хронической боли без воспаления.