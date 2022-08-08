Абсцесс простаты

Ультразвуковое исследование простаты и, возможно, цистоскопия

У больных с постоянной болью в промежности и инфекциями мочевых путей, которые продолжаются или рецидивируют даже после антибактериальной терапии, следует заподозрить абсцесс. Таким пациентам необходимо выполнить ультразвуковое исследование предстательной железы и, возможно, цистоскопию.

Многие абсцессы, тем не менее, обнаруживают неожиданно во время оперативного вмешательства или эндоскопических манипуляций; выпирание боковой доли в простатическую часть уретры или ее разрыв во время исследования выявляет абсцесс. Хотя часто имеет место пиурия и бактериурия, анализ мочи может быть нормальным. У некоторых пациентов посев крови оказывается положительным.