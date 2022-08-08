Абсцесс простаты

Абсцесс предстательной железы – очаговое гнойное воспаление, развивающееся как осложнение острого простатита.
Типичные возбудители – аэробные грамотрицательные бациллы или реже Staphylococcus aureus.
Симптомы абсцесса простаты
Общие симптомы включают:
Частое мочеиспускание
Дизурия
Задержка мочи
Боль в области промежности
Признаки острого эпидидимита, гематурии и гнойных уретральных выделений встречаются реже. Иногда присутствует лихорадка.
Ректальное исследование может выявить болезненность и флюктуацию предстательной железы, но увеличение предстательной железы часто является единственным нарушением, а иногда железа пальпируется нормальной.
Диагностика абсцесса простаты
Ультразвуковое исследование простаты и, возможно, цистоскопия
У больных с постоянной болью в промежности и инфекциями мочевых путей, которые продолжаются или рецидивируют даже после антибактериальной терапии, следует заподозрить абсцесс. Таким пациентам необходимо выполнить ультразвуковое исследование предстательной железы и, возможно, цистоскопию.
Многие абсцессы, тем не менее, обнаруживают неожиданно во время оперативного вмешательства или эндоскопических манипуляций; выпирание боковой доли в простатическую часть уретры или ее разрыв во время исследования выявляет абсцесс. Хотя часто имеет место пиурия и бактериурия, анализ мочи может быть нормальным. У некоторых пациентов посев крови оказывается положительным.
Лечение абсцесса простаты
Антибиотики
Дренирование
Лечение включает адекватную антибиотикотерапию и трансуретральное или чреспромежностное дренирование с аспирацией. В ожидании результатов бактериологического посева следует начать эмпирическую антибиотикотерапию фторхинолонами (например, ципрофлоксацином).