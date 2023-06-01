Обзор гломерулярных болезней (Overview of Glomerular Disorders)

Характерным признаком гломерулярных болезней является протеинурия, которая часто находится в нефротическом диапазоне (≥ 3 гр/день).

Гломерулярные заболевания классифицируются на основе изменений мочи, которые преимущественно проявляются

Протеинурией нефротического генеза и нефротическим осадком мочи (жировые цилиндры, овальные жировые тельца, но единичные клетки или клеточние цилиндры)

Гематурией, как правило, вместе с протеинурией (которая может находиться в нефротическом диапазоне); форма эритроцитов обычно изменена, часто присутствуют эритроциты или смешанные клеточные цилиндры (нефротический осадок в моче)

Нефротический синдром представляет собой нефротический мочевой осадок и отеки, а также гипоальбуминемию (обычно с гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией).

Нефритический синдром – это нефритический мочевой осадок с гипертонией или без нее, повышенный уровень сывороточного креатинина и олигурия.

Некоторые гломерулярные заболевания обычно проявляются чертами как нефритического, так и нефротического синдрома. Эти заболевания включают фибриллярную и иммунотактоидную гломерулопатии, мембранопролиферативный гломерулонефрит (ГН) и волчаночный нефрит, однако не ограничиваются ими.

Патофизиология нефритических и нефротических заболеваний отличается существенно, но их клинические проявления имеют значительное сходство – например, несколько заболеваний могут проявляться одной и той же клинической картиной – и, таким образом, присутствие гематурии или протеинурии само по себе не позволяет предсказать ни эффективность лечения, ни прогноз.

Нарушения проявляются в разном возрасте (см. таблицу Классификация гломерулярных болезней в зависимости от возраста и клинических проявлений), хотя существуют много совпадений. Эти заболевания бывают:

Первичные (идиопатические)

Вторичный (см. Таблицы Причины гломерулонефрита и Причины нефротического синдрома)

Таблица Классификация гломерулярных болезней в зависимости от возраста и клинических проявлений Таблица