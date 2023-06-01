Обзор гломерулярных болезней (Overview of Glomerular Disorders)

Характерным признаком гломерулярных болезней является протеинурия, которая часто находится в нефротическом диапазоне (≥ 3 гр/день).
Гломерулярные заболевания классифицируются на основе изменений мочи, которые преимущественно проявляются
Протеинурией нефротического генеза и нефротическим осадком мочи (жировые цилиндры, овальные жировые тельца, но единичные клетки или клеточние цилиндры)
Гематурией, как правило, вместе с протеинурией (которая может находиться в нефротическом диапазоне); форма эритроцитов обычно изменена, часто присутствуют эритроциты или смешанные клеточные цилиндры (нефротический осадок в моче)
Нефротический синдром представляет собой нефротический мочевой осадок и отеки, а также гипоальбуминемию (обычно с гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией).
Нефритический синдром – это нефритический мочевой осадок с гипертонией или без нее, повышенный уровень сывороточного креатинина и олигурия.
Некоторые гломерулярные заболевания обычно проявляются чертами как нефритического, так и нефротического синдрома. Эти заболевания включают фибриллярную и иммунотактоидную гломерулопатии, мембранопролиферативный гломерулонефрит (ГН) и волчаночный нефрит, однако не ограничиваются ими.
Патофизиология нефритических и нефротических заболеваний отличается существенно, но их клинические проявления имеют значительное сходство – например, несколько заболеваний могут проявляться одной и той же клинической картиной – и, таким образом, присутствие гематурии или протеинурии само по себе не позволяет предсказать ни эффективность лечения, ни прогноз.
Нарушения проявляются в разном возрасте (см. таблицу Классификация гломерулярных болезней в зависимости от возраста и клинических проявлений), хотя существуют много совпадений. Эти заболевания бывают:
Первичные (идиопатические)
Вторичный (см. Таблицы Причины гломерулонефрита и Причины нефротического синдрома)
Классификация гломерулярных болезней в зависимости от возраста и клинических проявлений
Возраст (лет)
Нефритический синдром
Нефротический синдром
Смешанный нефритически-нефротический синдром
< 15
Синдром Альпорта (наследственный нефрит)
Умеренный ПИГН
Врожденные нефротические синдромы
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
Волчаночный нефрит (мембранозный подтип)
Люпус нефрит
15–40
Синдром Альпорта (наследственный нефрит)
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
Поздний ПИГН
Волчаночный нефрит (мембранозный подтип)
Фибриллярный и иммунотактоидный ГН*
Люпус нефрит
БПГН
> 40
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
IgA нефропатия
Поздний ПИГН
Болезнь отложения легких цепей
Фибриллярный и иммунотактоидный ГН*
IgA нефропатия
БПГН
*Обычно проявляется как нефротический синдром.
ГН = гломерулонефрит; IgA = иммуноглобуллин А; ПИГН = постинфекционный гломерулонефрит; БПГН = быстро прогрессирующий гломерулонефрит.
Adapted from Rose BD: Pathophysiology of Renal Disease, ed. 2. New York, McGraw-Hill, 1987, p. 167.
Диагностика гломерулярных болезней
Уровень креатинина сыворотки и мочи
Наличие гломерулярного заболевания обычно можно заподозрить при скрининге или диагностических тестах, выявляющих увеличение концентрации креатинина сыворотки крови и отклонения в анализе мочи (гематурию с циллиндрурией или без нее и/или протеинурию). В плане дифференциальной диагностики необходимо отличать преимущественно нефритические от преимущественно нефротических признаков, определять вероятные причины заболевания в зависимости от возраста пациента, сопутствующей патологии (см. таблицу Гломерулярные нарушения в зависимости от возраста и проявлений и таблицу Причины нефротического синдрома) и других особенностей анамнеза (например, динамика состояния, системные проявления, семейный анамнез).
Биопсия почек показана, когда диагноз не ясен на основании анамнеза или когда гистологические признаки влияют на выбор терапии и возможные исходы заболевания (например, при люпус-нефрите).