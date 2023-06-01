Волчаночный нефрит

Лечение проводится в зависимости от гистологической классификации волчаночного нефрита, степени активности и давности заболевания, наличия сопутствующих заболеваний почек.

Активность заболевания оценивается по шкале активности так же, как по клиническим критериям (например, мочевой осадок, повышение уровня белка в моче, повышение уровня креатинина сыворотки крови). По мнению многих экспертов, при небольшой или средней длительности процесса, которая говорит о его обратимости, требуется более агрессивное лечение, чем при большей длительности заболевания. Замедление и обратимость процесса обычно возможны при нефритах III или IV классов; необходимость агрессивного лечения при V типе нефритов сомнительна.

Шкала активности показывает степень воспаления. Шкала учитывает наличие клеточной пролиферации, фибриноидного некроза, клеточных полулуний, гиалиновых тромбов, «проволочных петель», гломерулярной лейкоцитарной инфильтрации и интерстициальной мононуклеарной клеточной инфильтрации. Степень заболевания по шкале активности в меньшей степени коррелирует с прогрессией заболевания, эта шкала используется, скорее, для выявления активного нефрита.

Показатель длительности процесса описывает степень рубцевания. Эта шкала оценивает наличие гломерулярного склероза, фиброзных полулуний, тубулярной атрофии и интерстициального фиброза. С помощью этих показателей можно прогнозировать прогрессию люпус-нефрита до почечной недостаточности. Степень от незначительной до средней по данной шкале свидетельствует, что заболевание по меньшей мере частично обратимо, в то время как более тяжелая степень может означать необратимую стадию заболевания.

Лечение пролиферативного волчаночного нефрита заключается в комбинированном применении кортикостероидов с другими иммунодепрессантами (1, 2).

Индукционная терапия для очагового или диффузного волчаночного нефрита обычно состоит из кортикостероидов в комбинации с микофенолата мофетилом или внутривенным введением циклофосфамида (см. таблицу Протоколы в/в применения циклофосфамида при системной красной волчанке). Преднизон обычно назначают в дозе 60–80 мг перорально 1 раз в день и постепенно снижают в зависимости от ответа в течение 6–12 месяцев. Не существует единого мнения относительно оптимального режима дозирования кортикостероидов. Также могут использоваться более низкие начальные дозы преднизона с последующим более быстрым снижением. Обострения обычно лечат увеличением дозы преднизона и иногда изменения в дополнительном иммуносупрессивном агенте. Циклофосфамид и микофенолата мофетил одинаково эффективны, хотя системная токсичность может быть меньше при применении микофенолата мофетила, чем циклофосфамида (3). Рациональные альтернативы для индукционной терапии включают микофенолата мофетил в комбинации с ингибиторами кальциневрина (такролимус или волоспорин) или белимумабом (4, 5). Белимумаб может также использоваться в комбинации с циклофосфамидом.

Иммуносупрессивную терапию продолжают в течение по крайней мере 2 лет и часто дольше после достижения соответствующего ответа на индукционную терапию. Когда циклофосфамид используется в качестве начальной терапии, пациенты переводятся на микофенолат для поддерживающейтерапии для ограничения токсичности циклофосфамида. Из-за более высокой частоты рецидивов, наблюдаемых при использовании азатиоприна, микофенолат также предпочтительнее азатиоприна для поддерживающей терапии. Тем не менее, азатиоприн является предпочтительным для пациентов, которые хотят забеременеть. Азатиоприн также является подходящим вариантом для пациентов, которые не переносят микофенолат или имеют ограниченный доступ из-за стоимости. Низкие дозы преднизона (например, 0,05–0,2 мг/кг перорально 1 раз в день) продолжают приниматься большинством пациентов и дозы у них подбираются в зависимости от активности заболевания.

Для пациентов с чистой волчаночной мембранозной нефропатией существует недостаток консенсуса относительно роли иммуносупрессивной терапии, некоторые эксперты ограничивают ее использование в зависимости от степени протеинурии и результатов биопсии почки. Однако у пациентов с одновременным течением волчаночной мембранозной нефропатии и очагового или диффузного волчаночного нефрита лечение проводится по той же схеме, что и при наличии только очагового или диффузного волчаночного нефрита.