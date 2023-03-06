Визуализация сосудов

У пациентов с инфарктом почки или любым ухудшением почечной функции неясной этиологии, особенно у больных с нефротическим синдромом и другими факторами риска, следует исключать тромбоз почечной вены.

Традиционным диагностическим методом выбора и стандартом является венография нижней полой вены; данный метод является диагностически информативным, но может потревожить тромбы. Из-за возможных рисков традиционной венографии все чаще используются магнито-резонансная венография и КТ-ангиография.

КТ-ангиография обеспечивает хорошую детализацию с высокой чувствительностью и специфичностью, производится быстро, но требует введения рентгеноконтрастного препарата, который может быть нефротоксичным и его следует избегать, если скорость клубочковой фильтрации (СКФ) < 30 мл/мин. Магнитно-резонансная венография с гадолиниевым контрастом также сопряжена с риском развития нефрогенного системного фиброза (НСФ) у пациентов со сниженной СКФ, но при медицинской необходимости может быть выполнена с использованием гадолиниевых контрастных препаратов II группы, для минимизации потенциального риска развития НСФ. При допплерографии иногда определяется тромбоз почечной вены, но метод имеет высокую частоту ложноотрицательных и ложноположительных ответов. Изъеденность контуров мочеточника вследствие расширения коллатеральных вен иногда является характерной находкой в хронических случаях.

Производится анализ уровня электролитов сыворотки и анализ мочи, которые подтверждают ухудшение почечной функции. При остром тромбозе почечных вен часто развивается микро- или макрогематурия, а уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови может заметно повышаться. Протеинурия может быть в нефротическом диапазоне.

Если видимая причина отсутствует, следует начинать диагностику гиперкоагуляционных состояний (см. Тромботические нарушения). Биопсия почки не имеет диагностического значения, но при ней могут определяться фоновые заболевания почек.