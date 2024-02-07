Данные, выявленные в процессе клинического обследования, помогут в определении причины (см. таблицу Некоторые причины тремора [Some Causes of Tremor]).

Вид тремора и характер его начала являются важными для выявления причины этого гиперкинеза:

Тремор покоя часто свидетельствует в пользу болезни Паркинсона, особенно если он односторонний или изолированный, с вовлечением подбородка, или ноги.

Интенционный тремор подразумевает наличие поражения мозжечка, но может также наблюдаться при рассеянном склерозе и болезни Вильсона.

Постуральный тремор может быть как физиологическим, так эссенциальным, в случае постепенного его начала; при внезапном возникновении постурального тремора следует рассматривать варианты токсического или метаболического поражения.

Тяжелую степень эссенциального тремора часто путают с болезнью Паркинсона, однако правильный диагноз обычно можно установить при тщательном анализе специфических характеристик тремора (см. таблицу Некоторые характеристики, позволяющие отличить болезнь Паркинсона от эссенциального тремора [Some Characteristics Differentiating Parkinson Disease From Essential Tremor]). В редких случаях у одного пациента сочетаются эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона.

Таблица Дифференциальная диагностика эссенциального тремора и болезни Паркинсона Таблица

Следующие данные могут помочь предположить причины тремора:

Функциональный тремор характеризуется быстрым началом, с вариабельными частотой и распределением, вовлечением и отвлекаемостью. Этот тремор ранее назывался психогенным тремором, хотя наличие психических заболеваний не является необходимым для диагностики.

Поэтапное прогрессирование предполагает ишемическое сосудистое расстройство или рассеянный склероз

Развитие тремора после использования нового препарата позволяет предполагать причинное значение этого препарата.

Возникновение тремора в сочетании с ажитацией, тахикардией и артериальной гипертензией в течение первых 24–72 часов госпитализации может говорить о наличии алкогольного абстинентного синдрома, синдрома отмены других седативных средств или об употреблении наркотиков.

Особое внимание следует уделить оценке походки. Ее нарушения могут наблюдаться при рассеянном склерозе, инсульте, болезни Паркинсона или поражениях мозжечка. При болезни Паркинсона наблюдается шаркающая походка с уменьшенной площадью опоры, а при поражениях мозжечка – атаксическая и с расширенной площадью опоры. Походка может быть вычурной и с непостоянными характеристиками при психогенном характере тремора. При эссенциальном треморе походка часто нормальная, но тандемная походка (с пятки на носок) может быть патологической.

Функциональный тремор может быть идентифицирован по тому, что функциональный тремор уменьшается или исчезает при мысленном отвлечении пациента и по тому, что частота тремора синхронизируется (изменяется период колебаний) с ритмом произвольных постукиваний по непораженной части тела. Поддержание различной частоты произвольных движений одновременно в двух различных частях тела затруднено.