Синдром FXTAS (тремор/атаксия, ассоциированные с ломкой Х-хромосомой) (FXTAS)

Синдром хрупкой Х-хромосомы тремор/атаксия - это генетическое заболевание, поражающее преимущественно мужчин, которое вызывает тремор, атаксию и деменцию. Тремор является распространенным ранним симптомом, который сопровождается атаксией, паркинсонизмом, и в конечном счете деменцией. Диагноз подтверждают генетическим тестированием. Тремор часто удается купировать примидоном, пропранололом и/или противопаркинсоническими препаратами.
(См. также Обзор двигательных и мозжечковых расстройств).
Синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой (FXTAS) является результатом премутации (50-200 CGG-повторов) в гене умственной отсталости ломкой Х-хромосомы (FMR1) в Х-хромосоме. Синдром хрупкой Х-хромосомы, наиболее распространенный вариант умственной отсталости у мужчин, развивается при полной мутации (> 200 повторов).
Люди с премутацией считаются носителями. Дочери (но не сыновья) мужчин с премутацией наследуют ее. Дети дочерей (внуки/внучки мужчин – носителей премутации FXTAS) с вероятностью 50% наследуют премутацию, которая может трансформироваться в полноценную мутацию при передаче от матери к ребенку (приводя, таким образом, к развитию синдрома ломкой Х-хромосомы).
С возрастом и количеством повторов CGG риск развития синдрома FXTAS увеличивается.
Симптомы и признаки синдрома FXTAS
Симптомы FXTAS становятся заметными в пожилом возрасте. Чем больше число CGG-копий, тем тяжелее протекает заболевание и раньше появляются его симптомы.
Ранним симптомом синдрома FXTAS обычно оказывается тремор, часто неправильно диагностируемый как эссенциальный. По характеру манифестации обычно это интенционный тремор. Развиваются атаксия (постепенно прогрессирующая), затем паркинсонизм (включая тремор покоя) и, в конечном итоге, деменция.
У пациентов с другими нарушениями, ассоциированными с Х-хромосомой (например, синдром Клайнфельтера [XXY-кариотип]), может наблюдаться тремор, имитирующий эссенциальный тремор.
Здравый смысл и предостережения
Деменция начинается с потерей краткосрочной памяти, замедления темпа мышления и трудностей при решении задач. Не исключается также развитие депрессии, тревожности, раздражительности, агрессивности и эмоциональной лабильности.
Часто появляется периферическая нейропатия, приводящая к потере чувствительности и рефлексов в ногах. Иногда развивается вегетативная недостаточность (например, ортостатическая гипотензия). На поздних стадиях может утрачиваться контроль над функциями тазовых органов.
Ожидаемая продолжительность жизни после появления двигательных нарушений составляет от 5 до 25 лет.
У женщин с премутацией симптомы заболеваний, как правило, менее выражены, что, возможно, связано с компенсаторным действием другой Х-хромосомы. У таких женщин имеется повышенный риск развития бесплодия, нарушения функции яичников, а также раннего развития менопаузы.
Диагностика синдрома FXTAS
Генетические тесты
Заподозрив FXTAS, нужно спросить пациента, страдает ли кто-либо из его внуков интеллектуальными нарушениями, и отмечались ли у их дочерей ранняя менопауза или бесплодие.
Кроме того, если у пациента имеется синдром ломкой Х-хромосомы, врачи должны определить, есть ли у его бабушки и дедушки симптомы, указывающие на этот синдром; если это так, для детей и внуков таких бабушки и дедушки рекомендуется генетическое консультирование.
Проводят МРТ; этот метод помогает выявить типичное повышение интенсивности сигнала от средних ножек мозжечка.
Диагноз FXTAS подтверждают генетическим тестированием.
Лечение синдрома FXTAS
Примидон, пропранолол, топирамат, габапентин, прегабалин, бензодиазепины и/или противопаркинсонические препараты
Тремор покоя при FXTAS часто можно купировать примидоном, пропранололом, топираматом, габапентином, прегабалином, бензодиазепинами и/или противопаркинсоническими препаратами; дозы еще не были стандартизированы (1, 2).
Справочные материалы по лечению
1. Hall DA, Berry-Kravis E, Hagerman RJ, et al: Symptomatic treatment in the fragile X-associated tremor/ataxia syndrome. Mov Disord 21 (10):1741–1744, 2006.doi: 10.1002/mds.21001
2. Cabal-Herrera AM, Tassanakijpanich N, Salcedo-Arellano MJ, Hagerman RJ: Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS): Pathophysiology and clinical implications. Int J Mol Sci 21 (12): 4391, 2020. Published online 2020 Jun 20. doi: 10.3390/ijms21124391
Основные положения
Синдром ломкой Х-ассоциированной тремор/атаксии (FXTAS) поражает примерно 1/3000 мужчин > 50 лет; синдром ломкой Х-хромосомы, наиболее распространенная причина умственной отсталости у мужчин, развивается при полной мутации гена (больше повторов).
Нужно спрашивать пациентов о том, страдает ли кто-либо из его внуков интеллектуальными нарушениями, и отмечались ли у их дочерей ранняя менопауза или бесплодие, а также спрашивать прародителей пациентов с синдромом ломкой Х хромосомы, были ли у них симптомы, предполагающие FXTAS.
Для подтверждения диагноза необходимо сделать генетическое исследование.
Тремор лечат при помощи примидона, пропранолола, топирамата, габапентина, прегабалина, бензодиазепинов и/или противопаркинсонических препаратов.