Синдром FXTAS (тремор/атаксия, ассоциированные с ломкой Х-хромосомой) (FXTAS)

Симптомы FXTAS становятся заметными в пожилом возрасте. Чем больше число CGG-копий, тем тяжелее протекает заболевание и раньше появляются его симптомы.

Ранним симптомом синдрома FXTAS обычно оказывается тремор, часто неправильно диагностируемый как эссенциальный. По характеру манифестации обычно это интенционный тремор. Развиваются атаксия (постепенно прогрессирующая), затем паркинсонизм (включая тремор покоя) и, в конечном итоге, деменция.

У пациентов с другими нарушениями, ассоциированными с Х-хромосомой (например, синдром Клайнфельтера [XXY-кариотип]), может наблюдаться тремор, имитирующий эссенциальный тремор.

Здравый смысл и предостережения

Деменция начинается с потерей краткосрочной памяти, замедления темпа мышления и трудностей при решении задач. Не исключается также развитие депрессии, тревожности, раздражительности, агрессивности и эмоциональной лабильности.

Часто появляется периферическая нейропатия, приводящая к потере чувствительности и рефлексов в ногах. Иногда развивается вегетативная недостаточность (например, ортостатическая гипотензия). На поздних стадиях может утрачиваться контроль над функциями тазовых органов.

Ожидаемая продолжительность жизни после появления двигательных нарушений составляет от 5 до 25 лет.

У женщин с премутацией симптомы заболеваний, как правило, менее выражены, что, возможно, связано с компенсаторным действием другой Х-хромосомы. У таких женщин имеется повышенный риск развития бесплодия, нарушения функции яичников, а также раннего развития менопаузы.