Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП)

Симптомы прогрессирующего супрануклеарного пареза взора начинают появляться, как правило, в пожилом возрасте.

Первым симптомом может быть

Невозможность посмотреть вверх или вниз, не двигая головой, или трудности при подъеме или спуске с лестницы

Добровольные движения глаз, особенно при взгляде вниз, становятся затрудненными, но вертикальные рефлекторные движения глаз, вызванные пассивными движениями головы (сгибание шеи, разгибание), не нарушены.

Движения замедляются, мышцы становятся ригидными и развивается аксиальная дистония. Пациенты, как правило, падают назад.

Часто развиваются дисфагия и дизартрия с эмоциональной лабильностью (псевдобульбарным параличом), депрессия и нарушения сна. Может развиваться тремор в покое.

На поздних стадиях присоединяется деменция. Многие пациенты теряют способность к самообслуживанию уже в течение 5 лет и умирают примерно в течение 10 лет (1).

Прогрессирующий надъядерный паралич имеет несколько различных клинических типов, основанных на преобладающих симптомах или признаках (2):

Прогрессирующий надъядерный паралич с синдром Ричардсона (ПНП-СР): классический прогрессирующий надъядерный паралич с прогрессирующей надъядерной офтальмоплегией и тяжелыми нарушениями равновесия (наиболее распространенная форма, в ≥ 70% случаев)

Прогрессирующий надъядерный паралич с предоминантным паркинсонизмом (ПНП-ПП): паркинсонический тип прогрессирующего надъядерного паралича, который отвечает на леводопу, что приводит к небольшому транзиторному улучшению

Прогрессирующий надъядерный паралич с глазодвигательной дисфункцией (ПНП-OM): характеризуется глазодвигательными аномалиями (например, надъядерный паралич вертикального взора)

Прогрессирующий надъядерный паралич с прогрессирующим замораживанием походки (ПНП-ПЗП): характеризуется прогрессирующим замораживанием походки

ПНП с преобладающим нарушением речи (ПНП-НР): характеризуется прогрессирующей неплавной афазией или нарушением речи

Прогрессирующий надъядерный паралич с преобладанием лобных симптомов (ПНП-ЛС): характеризуется лобно-височной дегенерацией с когнитивными нарушениями или поведенческими изменениями

Прогрессирующий надъядерный паралич с преобладающим кортикобазальным синдромом (ПНП-КБС): характеризуется кортикобазальным синдромом, вызывающим глубокие асимметричные симптомы

Прогрессирующий надъядерный паралич c преобладающим первичным латеральным склерозом (ПНП-ПЛС): характеризуется симптомами поражения мотонейрона, связанными с первичным латеральным склерозом

Прогрессирующий надъядерный паралич с преимущественной мозжечковой атаксией (ПНП-М): характеризуется признаками со стороны мозжечка

Прогрессирующий надъядерный паралич с преобладающей постуральной нестабильностью (ПНП-ПН): характеризуется постуральной нестабильностью

При других формах, кроме синдрома Ричардсона (неклассические формы [атипичный паркинсонизм]), развитие офтальмоплегии может быть отсрочено на годы.

Различные клинические типы прогрессирующего надъядерного паралича имеют различные характеристики (например, признаки паркинсонизма, кортикобазальный синдром, проблемы с речью, признаки лобно-височных дегенераций, акинезия, застывание при ходьбе).