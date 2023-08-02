Амнезия может возникать в результате диффузного поражения мозга либо двусторонних очаговых или многоочаговых поражений с вовлечением структур, участвующих в процессах хранения и воспроизведения информации в полушариях головного мозга.

Основные пути, имеющие отношение к декларативной памяти, локализуются в области гиппокампа и парагиппокампа, а также в нижнемедиальной части височных долей, орбитальной поверхности лобных долей (базальных отделах переднего мозга) и промежуточном мозге (который содержит таламус и гипоталамус). Из этих структур следующие являются особенно важными:

Извилины гиппокампа

Гипоталамус

Ядра базального переднего мозга

Медиодорсальные ядра таламуса

Миндалевидное тело способствует эмоциональным амплификациям памяти. Таламическое интраламинарное ядро и ретикулярная формация ствола мозга стимулируют импринтинг воспоминаний. Двустороннее повреждение медиодорсальных ядер таламуса сильно ухудшает память на недавние события и способность формировать новые воспоминания.

Амнезия может быть вызвана

Дефицитом тиамина (вызывающим энцефалопатию Вернике или психоз Корсакова) у пациентов с хронической алкогольной зависимостью или тяжелой недостаточностью питания

Черепно-мозговая травма

Судороги

Глобальной аноксией или ишемией мозга

Энцефалит

Эмболической окклюзией в верхней части базилярной артерии, вызывающей ишемию в передних медиальных височных долях

Дегенеративными видами деменции, такими как болезнь Альцгеймера

Интоксикациями различными препаратами (например, при длительном вдыхании растворителей, токсическое действие амфотерицина В или лития)

Опухоли гипоталамуса

Психологической травмой или стрессом

Синдром Вернике-Корсакова представляет собой форму амнезии, которая сочетает энцефалопатию Вернике и психоз Корсакова.

Посттравматическая амнезия в периоды непосредственно до и после сотрясения или умеренной или тяжелой травмы головы похожа на результат повреждения медиальной височной доли. Умеренная или тяжелая травма может повлиять на большие области хранения памяти и мнемонического воспроизведения, как это могут делать многие диффузные мозговые нарушения, вызывающие слабоумие (деменцию).

Чрезмерные психотравмы или стрессы могут обусловить расстройства памяти психологического генеза (как при диссоциативной амнезии).

Ассоциированное с возрастом ухудшение памяти (доброкачественная старческая забывчивость) относится к потере памяти, которая происходит при нормальном старении. У пациентов с доброкачественой старческой забывчивостью постепенно развиваются нарушения памяти, вначале на имена, затем на события и иногда на пространственные отношения. Объективные когнитивные тесты обычно показывают норму или минимальный дефицит. Доброкачественная старческая забывчивость не имеет доказанной связи с деменцией, хотя трудно не заметить некоторые сходные черты.

Амнестические легкие когнитивные расстройства (амнестические ЛКР) могут присутствовать у людей, имеющих субъективные проблемы с памятью, которые хуже проходят объективные тесты памяти, но которые, с другой стороны, имеют нетронутые функции познания и ежедневной деятельности. У людей с амнестическими УКР вероятность развития болезни Альцгеймера в будущем выше, чем у сверстников, не испытывающих проблем с памятью.