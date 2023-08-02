Амнезия – частичная или полная неспособность вспомнить прошлый опыт или неспособность сохранить новые воспоминания после причинного события. Это может быть результатом черепно-мозговой травмы, дегенерации, метаболических расстройств, приступов или психологических расстройств. Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов, результатов нейропсихологического и КТ или МРТ исследований. Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.
Обработка воспоминаний включает следующее:
Регистрация (восприятие новой информации)
Кодирование (формирование ассоциаций, временных отметок и других процессов, необходимых для воспроизведения информации)
Воспроизведение информации
Нарушение любого из этих этапов может вызвать амнезию. Амнезия, как следует из ее определения, представляет собой нарушение функции памяти, а не других функций (например, внимания, мотивации, речи или мышления), при изменении которых внешние симптомы могут быть схожи.
Выделяют следующие типы амнезий:
ретроградная – амнезия на события, которые предшествовали событию, вызвавшему амнезию;
антероградная – не запоминаются события, следовавшие после события, вызвавшего амнезию;
Чувственно-специфическая – амнезия на события, воспринимаемые одной системой восприятия – например, визуальная память
Амнезия может быть:
Транзиторная (как после черепно-мозговой травмы)
Постоянная после тяжелых заболеваний, таких как энцефалит, тотальная ишемия мозга или остановка сердца
Прогрессирующая (возникающая вместе с дегенеративными видами деменции, такими как болезнь Альцгеймера)
Расстройства памяти чаще вовлекают декларативную память (на события и факты) и, несколько реже, процедурную память (навыки).
Этиология амнезий
Амнезия может возникать в результате диффузного поражения мозга либо двусторонних очаговых или многоочаговых поражений с вовлечением структур, участвующих в процессах хранения и воспроизведения информации в полушариях головного мозга.
Основные пути, имеющие отношение к декларативной памяти, локализуются в области гиппокампа и парагиппокампа, а также в нижнемедиальной части височных долей, орбитальной поверхности лобных долей (базальных отделах переднего мозга) и промежуточном мозге (который содержит таламус и гипоталамус). Из этих структур следующие являются особенно важными:
Извилины гиппокампа
Гипоталамус
Ядра базального переднего мозга
Медиодорсальные ядра таламуса
Миндалевидное тело способствует эмоциональным амплификациям памяти. Таламическое интраламинарное ядро и ретикулярная формация ствола мозга стимулируют импринтинг воспоминаний. Двустороннее повреждение медиодорсальных ядер таламуса сильно ухудшает память на недавние события и способность формировать новые воспоминания.
Амнезия может быть вызвана
Дефицитом тиамина (вызывающим энцефалопатию Вернике или психоз Корсакова) у пациентов с хронической алкогольной зависимостью или тяжелой недостаточностью питания
Глобальной аноксией или ишемией мозга
Эмболической окклюзией в верхней части базилярной артерии, вызывающей ишемию в передних медиальных височных долях
Дегенеративными видами деменции, такими как болезнь Альцгеймера
Интоксикациями различными препаратами (например, при длительном вдыхании растворителей, токсическое действие амфотерицина В или лития)
Опухоли гипоталамуса
Психологической травмой или стрессом
Синдром Вернике-Корсакова представляет собой форму амнезии, которая сочетает энцефалопатию Вернике и психоз Корсакова.
Посттравматическая амнезия в периоды непосредственно до и после сотрясения или умеренной или тяжелой травмы головы похожа на результат повреждения медиальной височной доли. Умеренная или тяжелая травма может повлиять на большие области хранения памяти и мнемонического воспроизведения, как это могут делать многие диффузные мозговые нарушения, вызывающие слабоумие (деменцию).
Чрезмерные психотравмы или стрессы могут обусловить расстройства памяти психологического генеза (как при диссоциативной амнезии).
Ассоциированное с возрастом ухудшение памяти (доброкачественная старческая забывчивость) относится к потере памяти, которая происходит при нормальном старении. У пациентов с доброкачественой старческой забывчивостью постепенно развиваются нарушения памяти, вначале на имена, затем на события и иногда на пространственные отношения. Объективные когнитивные тесты обычно показывают норму или минимальный дефицит. Доброкачественная старческая забывчивость не имеет доказанной связи с деменцией, хотя трудно не заметить некоторые сходные черты.
Амнестические легкие когнитивные расстройства (амнестические ЛКР) могут присутствовать у людей, имеющих субъективные проблемы с памятью, которые хуже проходят объективные тесты памяти, но которые, с другой стороны, имеют нетронутые функции познания и ежедневной деятельности. У людей с амнестическими УКР вероятность развития болезни Альцгеймера в будущем выше, чем у сверстников, не испытывающих проблем с памятью.
Диагностика амнезий
Прикроватное неврологическое исследование
Нейропсихологическое тестирование
Простые тесты у постели больного (например, тест на запоминание трех предметов, определение местоположения спрятанных объектов) и формальные нейропсихологические тесты (например, тесты на запоминание списка слов, такие как «Калифорнийский тест на слухоречевую память (California Verbal Learning Test)» и «Тест Бушке на селективное запоминание (Buschke Selective Reminding Test)») помогают выявить снижение памяти на слова. Исследовать и оценить другие виды памяти (образную, зрительную, слуховую) сложнее; в повседневной практике доступны тесты на запоминание зрительных образов или ряда тонов.
Необходимость в дополнительных тестах устанавливается в ходе клинического обследования.
Лечение амнезий
Лечение ориентировано на устранение причины заболевания
Любое основное заболевание или психологическую причину амнезии необходимо лечить. Однако, у некоторых пациентов с острой амнезией восстановление наступает спонтанно. Некоторые заболевания, вызывающие расстройство памяти (например, болезнь Альцгеймера, корсаковский психоз, герпетический энцефалит), поддаются лечению; хотя это лечение основного заболевания может или не может уменьшить амнезию.
Холинергические лекарственные средства (например, донепезил) незначительно и временно могут улучшить память у пациентов с болезнью Альцгеймера; также, если причиной является другая деменция, то часто пробовалась терапия этими лекарственными средствами. В противном случае, никакие конкретные меры не смогут ускорить восстановление или улучшить результаты терапии.
Основные положения
Амнезии имеют различные причины, включая черепно-мозговую травму, дегенеративные виды деменции, метаболические расстройства, судороги и психологические травмы или стресс.
Диагностируйте амнезию клинически с помощью экспресс-тестов (например, 3-позиционный повторный вызов) или формальные тесты (например, список слов из учебных тестов).
Лечение причины амнезии.