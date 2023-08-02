Агнозия – неспособность идентифицировать объект с помощью одного или более органов чувств. Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов, часто с использованием нейропсихологического исследования и применением методов визуализации мозга (КТ, МРТ) для идентификации причины. Прогноз зависит от характера и степени поражения, а также возраста пациента. Специфического лечения не существует, однако логопедическое лечение и реабилитационная терапия помогают достичь компенсации состояния.
Агнозии встречаются редко.
Этиология агнозии
Агнозия возникает в результате повреждения (например, при инфаркте, опухоли, абсцессе или травме) или дегенерации областей мозга, связанных с восприятием, памятью и идентификацией (например, болезнь Альцгеймера, деменция при болезни Паркинсона). Пораженная область, как правило, является унимодальной ассоциативной корой для пораженной чувствительности.
Типы агнозии
Некоторые варианты поражения мозга вызывают различные формы агнозии, которые могут быть связаны с любым видом чувствительности. Как правило, только один вид чувствительности поражен:
Слух (слуховая агнозия – неспособность идентифицировать объекты по воспринимаемому звуку, такому как звонок телефона)
Вкус (вкусовая агнозия)
Запах (обонятельная агнозия)
Касание (соматосенсорная агнозия)
Зрение (визуальная агнозия)
Например, пациенты с соматосенсорной агнозией испытывают трудности с определением знакомого объекта (например, ключ, английская булавка), который помещается в руку на стороне тела, противоположной повреждению. Однако, когда они смотрят на объект, то сразу узнают и могут идентифицировать его.
Другие формы агнозии включают очень специфические и сложные процессы в пределах одного вида чувствительности.
Прозопагнозия - невозможность узнавать известные лица, включая близких друзей или, в других случаях, выделять отдельные объекты среди класса объектов, несмотря на способность идентифицировать черты лица и объекты. Прозопагнозия часто присутствует при повреждении инферотемпоральной коры —часто при двусторонних небольших повреждениях, особенно в веретеновидной извилине.
Анозогнозия — это отсутствие понимания наличия дефицита или отсутствие понимания сути дефицита. Она часто сопровождает повреждение правой, недоминантной теменной доли (обычно вследствие острого инсульта или травмы). Пациенты с множественными нарушениями могут не знать об одном из них, но в полной мере осознают другие. Пациент с анозогнией отрицает свое заболевание, настаивая на том, что нет ничего ненормального, даже когда одна сторона тела полностью парализована. При демонстрации парализованной части тела пациент может отрицать, что она принадлежит ему.
Часто встречающийся феномен: пациенты игнорируют парализованную или нечувствительную часть тела («выпадение половины туловища») или пространство вокруг них («выпадение половины пространства»). Одностороннее пространственное игнорирование чаще всего связано с левой стороной тела.
Симултанагнозия - неспособность видеть больше одного объекта или компонента объекта одновременно; пациенты не могут воспринимать всю картину целиком. Например, на изображении кухонного стола с едой и различной посудой на нем, они говорят, что видят только один предмет, например, ложку. Симултанагнозия обычно возникает в результате билатерального повреждения теменно-затылочного соединения.
Синдром Балинта является триадой симультанной агнозии, атаксии зрительного нерва (нарушенное восприятие зрительных мишеней) и апраксии глаза (неспособность контролировать произвольные движения глаз, хотя глаза могут двигаться спонтанно во всех направлениях). Синдром Балинта представляет собой перцептивно-двигательную дисфункцию, которая двухсторонне поражает гетеромодальную кору дорсальной затылочно-теменной области.
Поражения затылочно-височной коры могут вызывать агнозию, связанную с нарушениями зрительного восприятия, включая:
Неспособность узнавать знакомые места (пространственная агнозия)
Зрительные нарушения (визуальная агнозия)
Дальтонизм (ахроматопсия)
Правосторонние височные повреждения могут вызвать:
Неспособность интерпретировать звуки (слуховая агнозия)
Отсутствие восприятия музыки (амузия)
Диагностика агнозии
Неврологическое обследование
Нейропсихологическое тестирование
Нейровизуализация
У постели, пациента просят идентифицировать обычные объекты, используя разные органы чувств (зрение, осязание или другие). Если есть подозрение на одностороннее пространственное игнорирование, то пациента просят идентифицировать парализованные части тела или объекты в соответствующих половинах пространства.
Более детальное неврологическое обследование проводится для выявления основных нарушений отдельных чувств или способности общаться, что может помешать исследованию агнозий. К примеру, если нарушена тактильная чувствительность, то пациенты могут не ощущать объект даже при сохранении корковой функции. Также, афазия может затруднять выражение мыслей пациентом.
Выявить более тонкие формы агнозии позволяет нейропсихологическое тестирование. Нейропсихологическое тестирование является стандартизированным тестированием, которое предоставляет информацию о структурной и функциональной целостности мозга. Оно оценивает интеллект, способность к целенаправленной деятельности (например, планирование, абстрактное мышление, концептуализацию), внимание, память, язык, восприятие, сенсомоторные функции, мотивацию, настроение и эмоции, качество жизни и личность.
Визуализация мозга (например, КТ или МРТ с ангиографией или без нее) необходима для определения центральных поражений (например, инфаркта, кровоизлияния, объемного внутричерепного процесса), а также выявления атрофии коры, характерной для дегенеративных заболеваний.
Лечение агнозии
Лечение причины заболевания
Речевая или трудотерапия
При возможности проводят лечение основного заболевания, вызвавшего агнозию (например, хирургическим вмешательством и/или антибиотикотерапией при абсцессе головного мозга, оперативно и/или лучевой терапией при опухоли головного мозга).
Реабилитация при помощи логопедического лечения или реабилитационной терапии поможет научить пациентов компенсировать свои отклонения.
Прогноз при агнозии
Восстановление после агнозии может зависеть от
Типа, размера и локализацияи повреждений
Степени нарушения
Возраст пациентов
Эффективности терапии
Если причина является самоограниченной или обратимой, то восстановление большей частью происходит в пределах первых 3 месяцев, но в целом длится до одного г.
Основные положения
Агнозии встречаются редко, но могут повлиять на любые органы чувств.
Диагностируйте агнозии, спрашивая у пациентов идентификацию объектов или, для тонких агнозий, выполняя нейропсихологическое тестирование.
Сделайте сканирование головного мозга для характеристики причинного патологического изменения.
Рекомендована реабилитация при помощи логопедического лечения или реабилитационной терапии, чтобы помочь пациентам компенсировать нарушения.