Некоторые варианты поражения мозга вызывают различные формы агнозии, которые могут быть связаны с любым видом чувствительности. Как правило, только один вид чувствительности поражен:

Слух (слуховая агнозия – неспособность идентифицировать объекты по воспринимаемому звуку, такому как звонок телефона)

Вкус (вкусовая агнозия)

Запах (обонятельная агнозия)

Касание (соматосенсорная агнозия)

Зрение (визуальная агнозия)

Например, пациенты с соматосенсорной агнозией испытывают трудности с определением знакомого объекта (например, ключ, английская булавка), который помещается в руку на стороне тела, противоположной повреждению. Однако, когда они смотрят на объект, то сразу узнают и могут идентифицировать его.

Другие формы агнозии включают очень специфические и сложные процессы в пределах одного вида чувствительности.

Прозопагнозия - невозможность узнавать известные лица, включая близких друзей или, в других случаях, выделять отдельные объекты среди класса объектов, несмотря на способность идентифицировать черты лица и объекты. Прозопагнозия часто присутствует при повреждении инферотемпоральной коры —часто при двусторонних небольших повреждениях, особенно в веретеновидной извилине.

Анозогнозия — это отсутствие понимания наличия дефицита или отсутствие понимания сути дефицита. Она часто сопровождает повреждение правой, недоминантной теменной доли (обычно вследствие острого инсульта или травмы). Пациенты с множественными нарушениями могут не знать об одном из них, но в полной мере осознают другие. Пациент с анозогнией отрицает свое заболевание, настаивая на том, что нет ничего ненормального, даже когда одна сторона тела полностью парализована. При демонстрации парализованной части тела пациент может отрицать, что она принадлежит ему.

Часто встречающийся феномен: пациенты игнорируют парализованную или нечувствительную часть тела («выпадение половины туловища») или пространство вокруг них («выпадение половины пространства»). Одностороннее пространственное игнорирование чаще всего связано с левой стороной тела.

Симултанагнозия - неспособность видеть больше одного объекта или компонента объекта одновременно; пациенты не могут воспринимать всю картину целиком. Например, на изображении кухонного стола с едой и различной посудой на нем, они говорят, что видят только один предмет, например, ложку. Симултанагнозия обычно возникает в результате билатерального повреждения теменно-затылочного соединения.

Синдром Балинта является триадой симультанной агнозии, атаксии зрительного нерва (нарушенное восприятие зрительных мишеней) и апраксии глаза (неспособность контролировать произвольные движения глаз, хотя глаза могут двигаться спонтанно во всех направлениях). Синдром Балинта представляет собой перцептивно-двигательную дисфункцию, которая двухсторонне поражает гетеромодальную кору дорсальной затылочно-теменной области.

Поражения затылочно-височной коры могут вызывать агнозию, связанную с нарушениями зрительного восприятия, включая:

Неспособность узнавать знакомые места (пространственная агнозия)

Зрительные нарушения (визуальная агнозия)

Дальтонизм (ахроматопсия)

Правосторонние височные повреждения могут вызвать: