Судорожные припадки

С самого начала приступа характерны нарушение или потеря сознания и двигательные нарушения. Приступы с генерализованным началом классифицируются как моторные или немоторные (кратковременная потеря сознания) приступы.

Типичные абсансы (называемые также petit mal) заключаются в потере сознания на 10-30 секунд c подергиваниями век; тонус аксиальных мышц может снижаться, а может оставаться неизмененным. Пациенты не падают и не бьются в судорогах; они внезапно останавливают свое занятие, а потом так же внезапно продолжают заниматься прежним делом, без каких-либо постиктальных проявлений и не помня, что с ними случился приступ. Абсансные приступы являются генетическими и наблюдаются преимущественно среди детей. Как правило, они начинаются в возрасте от 5 до 15 лет и не продолжаются в зрелом возрасте. Без лечения такие приступы могут повторяться большое количество раз в течение дня. Приступы часто развиваются во время того, как пациент просто спокойно сидит, могут провоцироваться гипервентиляцией и редко наблюдаются во время каких-либо занятий. Результаты исследования неврологических и психических нарушений, как правило, ничего не выявляют.

Атипичные абсансы обычно развиваются в составе синдрома Леннокса–Гасто, тяжелой формы эпилепсии. Они отличаются от типичных абсансов рядом характеристик:

Они длятся дольше.

Подергивания или автоматизмы выражены сильнее.

Менее выражена потеря ориентировки.

У многих пациентов в анамнезе выявляются травмы ЦНС, задержки в развитии, а при осмотре – неврологическая симптоматика и иные типы приступов. Атипичные абсансы, как правило, продолжают наблюдаться и во взрослом возрасте.

Синдром Леннокса-Гасто - это тяжелая форма эпилепсии, которая вызывает несколько типов судорог; заболевание обычно начинается в возрасте до 4 лет и может продолжаться до взрослого возраста. Периоды частых приступов могут чередоваться с периодами относительно отсутствия приступов. Интеллектуальная функция и/или обработка информации нарушены у большинства пациентов с синдромом Леннокса-Гасто; может наблюдаться задержка развития и возникать поведенческие проблемы. Причины синдрома Леннокса-Гасто включают пороки развития головного мозга, туберозный склероз, перинатальную асфиксию, тяжелые травмы головы, инфекции центральной нервной системы и наследственные генетические и дегенеративные или метаболические нарушения. Иногда причина не определена.

При приступах миоклонического абсанса, руки и плечи ритмично дергаются (3 раза в секунду), вызывая постепенный подъем рук. Обычно эти приступы длятся от 10 до 60 секунд. Нарушение сознания может быть неочевидным. Приступы миоклоническими абсансами вызваны различными генетическими нарушениями; иногда причина неизвестна.

Миоклония век представляет собой миоклонические подергивания век с заведением глазных яблок вверх, часто усиливающиеся при закрытии глаз или при свете. Миоклония век может возникать как при моторных, так и при немоторных приступах.

Атонические приступы чаще всего развиваются у детей, обычно как составная часть синдрома Леннокса–Гасто. Они характеризуются полной кратковременной утратой мышечного тонуса и сознания. Дети падают на землю, рискуя получить травму, в том числе, головы.

Тонические приступы чаще всего развиваются во время сна и, как правило, у детей. Причиной также обычно является синдром Леннокса–Гасто. Тоническое (устойчивое) сокращение аксиальных мышц может возникнуть внезапно или постепенно, а затем распространиться на проксимальные группы мышц конечностей. Шея при этом часто становится напряженной. Тонические приступы длятся обычно от 10 до 15 секунд. При более продолжительных приступах возможно развитие нескольких быстрых клонических подергиваний после окончания тонической фазы.

При клонических судорогах длительные ритмичный подергивания возникают в конечностях с обеих сторон тела и часто на голове, шее, лице и туловище. Клонические судороги обычно возникают у детей грудного возраста и их следует дифференциировать от синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости и приступов дрожи. Клонические судороги встречаются гораздо реже, чем тонико-клонические судороги.

Тонико-клонические приступы могут быть:

Генерализованными (ранее – первично генерализованные)

Фокальными билатеральными тонико-клоническими (ранее обозначались вторично-генерализованными)

Тонико-клонические приступы с генерализованным началом обычно начинаются с пронзительного крика; затем теряется сознание и пациент падает вследствие тонического сокращения, после чего развиваются клонические (быстро чередующиеся сокращение и расслабление мышц) движения в мышцах конечностей, туловища и головы. Могут наблюдаться недержание мочи и кала, прикусывание языка и пена изо рта. Как правило, длительность приступа составляет 1–2 минуты. Аура не характерна.

Тонико-клонические приступы с переходом от фокальных к билатеральным начинаются с простых фокальных или фокальных с потерей сознания приступов, переходящих в другие сходные тонико-клонические приступы с генерализованным началом.

Миоклонические приступы характеризуются короткими, отрывистыми подергиваниями в конечностях по типу «удара током» или в туловище. Они могут повторяться, приводя к тонико-клоническому приступу. Эти приступы могут быть как одно-, так и двусторонними. В отличие от остальных приступов с двусторонней двигательной симптоматикой, сознание не теряется, если миоклонический приступ не перейдет в генерализованный тонико-клонический.

При миоклонически-атонических приступах мышцы конечностей или туловища в течение короткого времени подергиваются, а потом расслабляются (приступ падения). Приступы обычно начинаются в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Лихорадочные приступы и судороги с генерализованным приступом предшествуют миоклоническо-атоническому приступу у двух третей детей. Эти приступы чаще происходят у мальчиков (2: 1). Развитие и когнитивные функции у этих детей обычно нормальны, но могут нарушаться во время или после приступа.

Терминэпилептические судороги заменил термин инфантильные спазмы, хотя инфантильные спазмы может использоваться для эпилептических судорог, происходящих в младенчестве. Начало эпилептических судорог может быть очаговым, генерализованным или неизвестного генеза. Они характеризуются внезапным сгибанием и приведением рук и наклоном туловища вперед. Приступы длятся несколько секунд и повторяются много раз в течение дня. Они наблюдаются только в первые 5 лет жизни, а затем замещаются на иные типы приступов. Как правило, имеют место дефекты развития.

Юношеская миоклоническая эпилепсия – это тип генерализованного миоклонико-тонико-клонического приступа; он характеризуется миоклоническими, тонико-клоническими приступами и абсансами. Обычно он развивается в подростковом возрасте. Приступы начинаются с нескольких двусторонних синхронных миоклонических подергиваний, с последующим переходом в 90% случаев в генерализованный тонико-клонический приступ. Они часто наблюдаются при пробуждении утром, особенно после отсутствия сна или употребления алкоголя. Исчезновение приступов наблюдается примерно у трети пациентов.

Фебрильные судороги наблюдаются, по определению, при лихорадке и отсутствии внутричерепной инфекции; они рассматриваются как провоцируемые приступы. Им подвержены около 4% детей в возрасте от 3 месяцев до 5 лет (1). Доброкачественные фебрильные судороги выглядят как короткие, одиночные и генерализованные тонико-клонические. Осложненные фебрильные приступы являются фокальными, длятся > 15 минут или повторяются ≥ 2 раз за < 24 ч. В целом, у 2% пациентов с фебрильными судорогами развивается в последующем эпилептическое расстройство. В то же время заболеваемость эпилепсией и риск повторных фебрильных приступов гораздо выше у детей с любым из следующего:

Осложненные фебрильные приступы

Ранее существовавшие неврологические нарушения

Развитие заболевания: до 1 года жизни

Эпилепсия в семейном анамнезе

Синдром Драве (тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества) развивается в раннем детстве; она имеет очаговые и генерализованные компоненты (и, таким образом, не является чисто генерализированным или фокальным типом судорог). Фебрильные фокальные приступы преобладают в течение первого года жизни; в возрасте около 2 лет судороги переходят в генерализованные миоклонические приступы. Генерализованные миоклонические судороги характеризуются частыми двусторонними миоклоническими пароксизмами преимущественно в аксиальных мышцах, которые сопровождаются вспышками бисинхронных спайков (пиков) и волновой активностью на ЭЭГ. Другие типы судорожных приступов, которые могут возникнуть при синдроме Драве, включают атипичные абсансы, клонические, атонические и тонико-клонические приступы. Психомоторное развитие тормозится или регрессирует в течение второго года жизни. Мутации гена альфа-1-субъединицы натриевого канала (SCN1A) встречаются у > 80% пациентов с синдромом Драве (2).