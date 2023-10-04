Мышечные спазмы представляют собой внезапные, кратковременные, болезненные сокращения мышцы или группы мышц. Судороги часто возникают у здоровых людей (обычно у лиц среднего или пожилого возраста), иногда в покое, но чаще во время физических упражнений или после них, либо же ночью (в том числе во время сна). Спазмы мышцах нижних конечностей в ночное время обычно возникают в икрах и вызывают плантарное сгибание стопы и пальцев ног, но развитие таких спазмов возможно и в других группах мышц.

Имитировать мышечные спазмы могут другие заболевания

Дистония может быть причиной мышечных спазмов, однако в этом случае симптомы более стойкие, рецидивирующие, вовлекаются и другие мышцы, помимо типичного поражения мышц при икроножных судорогах (например, мышцы шеи, рук, лица и туловища).

Однако могут наблюдаться и изолированные карпопедальные спазмы. Мышечные спазмы наблюдаются при тетании , но в этом случае спазмы обычно более стойкие (часто с сильными повторяющимися судорогами), развиваются с двух сторон и распространяются диффузно.

Ишемия мышц во время физической нагрузки у пациентов с поражением периферических артерий (перемежающаяся хромота) может вызывать боль в мышцах голени, однако этот симптом связан с недостаточным кровоснабжением мышц, и сокращение мышц при этом отсутствует.

Фантомные спазмы представляют собой ощущение спазма мышц в отсутствие их истинного сокращения или ишемии.

Судороги более вероятны, когда люди выполняют действия, к которым они не подготовлены (например, использование мышц, которые обычно не используются для выполнения физических задач, выполнение упражнений, никогда не выполнявшихся ранее).

Этиология мышечных спазмов Наиболее частыми причинами мышечных спазмов являются следующие: Доброкачественные спазмы мышц ног (мышечные спазмы в отсутствие заболевания, которое может быть их причиной; как правило, возникают в ночное время)

Мышечные спазмы, связанные с физической нагрузкой (спазмы, возникающие во время или сразу после упражнений) Несмотря на то что практически каждый человек когда-либо испытывал мышечные спазмы, некоторые факторы увеличивают риск их развития и степень тяжести. Они включают следующее: Уплотнение мышц голени в связи с отсутствием растяжения, малой физической активностью или, в ряде случаев, при длительно существующем отеке нижних конечностей

Дегидратация

Электролитные нарушения (например, низкие уровни калия или магния)

Неврологические или метаболические нарушения

Удаление большого объема жидкости во время диализа у пациентов с терминальной стадией заболевания почек

Некоторые лекарственные препараты Кроме того, некоторые токсины могут вызывать мышечные спазмы. Таблица Некоторые лекарственные препараты, расстройства и другие состояния, связанные с мышечными спазмами Таблица

Обследование при мышечных спазмах При оценке мышечных спазмов следует сосредоточиться на попытке выявить поддающуюся лечению причину такого состояния. Во многих случаях заболевание, являющееся причиной спазмов, уже диагностировано или сопровождается другими симптомами, более важными, чем мышечные спазмы. Мышечные спазмы следует дифференцировать от перемежающейся хромоты и дистоний, для этого обычно достаточно клинического обследования. Анамнез Анамнез заболевания должен включать в себя описание спазмов, сведения об их продолжительности, частоте возникновения, локализации, факторах, провоцирующих их появление, и сопутствующих симптомах. Симптомы, которые могут быть связаны с неврологическими или мышечными заболеваниями, могут включать в себя ригидность мышц, парез, боль и нарушение чувствительности. Регистрируются факторы, которые могут приводить к обезвоживанию, электролитным нарушениям или нарушению водного баланса (например, рвота, диарея, интенсивные нагрузки и избыточное потоотделение, недавно проведенный диализ, применение диуретиков, беременность). Исследование систем организма должно включать поиск симптомов, указывающих на причину заболевания, в том числе: Аменорея или нарушения менструального цикла: икроножные судороги при беременности

Непереносимость холода, набор веса и изменения кожи: гипотиреоз

Слабость: неврологические нарушения

Боль или снижение чувствительности: периферические нейропатии или радикулопатии Перенесенные заболевания могут включать в себя любые заболевания, которые приводят к развитию мышечных спазмов. Собирается полный медикаментозный анамнез и анамнез употребления сильнодействующих веществ (например, алкоголя). Объективное обследование При физикальном обследовании оценивается состояние кожи, включая признаки алкоголизма, пастозность или выпадение волос, бровей (что может указывать на гипотиреоидизм), а также изменение влажности или тургора кожи. Проводится неврологическое обследование, включая оценку сухожильных рефлексов. Необходимо оценить пульс и измерить артериальное давление на всех конечностях. Слабый пульс или низкое значение соотношения АД, измеренного на лодыжке на пораженной ноге, и АД, измеренного на плече, может указывать на наличие ишемии. Тревожные симптомы У пациентов с мышечными судорогами особое беспокойство вызывают следующие симптомы: Вовлечение в патологический процесс верхних конечностей или туловища

Гиперрефлексия или гипорефлекция

Мышечная слабость

Фасцикуляции

Признаки расстройства, связанного с употреблением алкоголя

Гиповолемия

Боль или снижение чувствительности в зоне иннервации периферического нерва, сплетения или корешка Интерпретация результатов Очаговые судороги указывают на доброкачественные идиопатические икроножные судороги, мышечные судороги при физической нагрузке, мышечно-скелетные аномалии, причины со стороны периферической нервной системы или раннее дегенеративное заболевание, которое может быть асимметричным, таким, как патология двигательного нейрона. Очаговое снижение рефлексов может указывать на периферическую нейропатию, плексопатию или радикулопатию. У пациентов с диффузными мышечными спазмами (особенно у пациентов с тремором) повышение рефлексов позволяет заподозрить системную причину (например, ионизированную гипокальциемию; в ряде случаев – расстройство, связанное с употреблением алкоголя, болезнь мотонейронов или прием лекарственных средств, хотя влияние на глубокие сухожильные рефлексы может зависеть от препарата). Диффузное снижение рефлексов может указывать на гипотиреоидизм или, в ряде случаев, встречаться при алкоголизме, но может отмечаться и в норме, особенно у пожилых людей. Нормальное результаты обследования в совокупности с соответствующим анамнезом указывают на доброкачественные идиопатические икроножные судороги или мышечные судороги при физической нагрузке. Обследование Тестирование проводится указанным способом при выявлении нарушений при клиническом обследовании. Тестирование не проводят рутинно. В случае наличия у пациентов диффузных судорог неизвестной этиологии, особенно при гиперрефлексии, следует провести измерение уровня глюкозы в крови, исследование функции почек и содержания электролитов, в том числе кальция и магния. Содержание ионов кальция и газовый состав артериальной крови (для подтверждения респираторного алкалоза) измеряются при тетании. Электромиографию проводят при ослаблении тонуса спазмированных мышц пациента. МРТ головного и часто спинного мозга проводится, если мышечная слабость или неврологические признаки указывают на поражение центральной нервной системы.

Лечение мышечных спазмов Растягивание При диагностике основного заболевания, применяются меры по его излечению. При спазме растяжение пораженных мышц часто снимает его. Например, при спазме мышц голени пациент может разогнуть стопу и пальцы кверху (дорсифлексия) с помощью рук. Облегчить боль помогут тепло (например, с помощью теплого полотенца или электрогрелки, принятие теплой ванны или душа) или холод (например, массаж пораженной мышцы льдом).

Профилактика мышечных спазмов Меры по профилактике спазмов включают в себя следующие: осторожно выполнить упражнения для растяжения мышц перед физической нагрузкой или перед сном;

употреблять достаточное количество жидкости (особенно содержащей калий) после физических упражнений;

не употреблять психостимуляторы (например, кофеин, никотин, эфедрин, псевдоэфедрин)

Не курить Часто полезно растяжение икроножных мышц (растяжка бегуна). Необходимо занять положение в выпаде: одна нога вытянута вперед и согнута в колене, другая находится сзади и выпрямлена. Для сохранения баланса руками можно опереться о стену. Обе пятки находятся на полу. Необходимо согнуть переднюю ногу в колене до тех пор, пока не появится ощущение растяжения мышц задней поверхности другой ноги. Чем больше расстояние между стопами и чем больше согнута в колене передняя нога, тем больше растяжение мышц. Мышцы растягиваются в течение 30 секунд, и упражнение повторяется 5 раз. Затем серия растяжений проводится для второй ноги. Большинство препаратов, которые часто назначают для профилактики судорог (например, пищевые добавки с кальцием, хинин, магний, бензодиазепины) применять не рекомендуется. В основном эти препараты неэффективны. Хинин показал свою эффективность в некоторых исследованиях, но, как правило, его больше не рекомендуют из-за эпизодических серьезных неблагоприятных эффектов (например, аритмий, тромбоцитопении, тромботической тромбоцитопенической пурпуры [TTП] и гемолитическо-уремического синдрома [ГУС], тяжелых аллергических реакций [1]). В некоторых случаях может быть (]), полезным применение мексилетина, но стоит ли его использование риска побочных эффектов, пока неясно. Эти эффекты включают тошноту, рвоту, изжогу, головокружение, тремор и, возможно, судороги. Справочные материалы по профилактике 1. El-Tawil S, Al Musa T, Haseeb Valli H, et al: Quinine for muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev Apr 5 (4):CD005044, 2015. doi: 10.1002/14651858.CD005044.pub3 2. Kuwabara S, Misawa S, Tamura N, et al: The effects of mexiletine on excitability properties of human median motor axons. Clin Neurophysiol 116 (2):284–289, 2015. doi: 10.1016/j.clinph.2004.08.014