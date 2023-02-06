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Шейный спондилез и шейная спондилогенная миелопатия

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено февр. 2023

Шейный спондилез – остеоартроз шейного отдела позвоночника, который вызывает стеноз позвоночного канала, а иногда и шейную миелопатию в связи с давлением костных разрастаний (остеофитов) на нижние сегменты спинного мозг, в некоторых случаях в процесс вовлекаются и корешки соответствующих сегментов спинного мозга (радикуломиелопатия). Диагноз становится на основании данных МРТ или КТ. Для лечения можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты и мягкий шейный воротник или шейную ламинэктомию.

(См. также Обзор заболеваний спинного мозга и Цервикальный стеноз спинномозгового канала).

Шейный спондилез вследствие остеоартроза – явление достаточно распространенное. В некоторых случаях, в частности при врожденном сужении позвоночного канала (<10 мм), остеоартроз приводит к стенозу позвоночного канала и компрессии спинного мозга с развитием миелопатии (нарушение функции спинного мозга). При гипертрофии желтой связки это состояние ухудшается. При формировании остеофитов в межпозвонковых отверстиях, чаще всего между С5 и С6 или С6 и С7 позвонками, развивается радикулопатия (патология корешков спинномозговых нервов). Иногда, при поражении пуповины и нервных корешков, может возникать радикуломиелопатия. Проявления варьируются в зависимости от вовлеченных нейронных структур, но обычно включают в себя болевые ощущения.

Клинические проявления

При компрессии спинного мозга в типичных случаях постепенно нарастает спастический парез и/или парестезии в верхних и нижних конечностях, а также может появиться гиперрефлексия. Неврологический дефицит может быть асимметричным, несегментарным, а также усиливаться при кашле или пробе Вальсальвы. У пациентов с шейным спондилезом после травмы может развиться центральный спинальный синдром (см. таблицу Синдромы поражения спинного мозга).

С течением времени на уровне поражения может развиться мышечная атрофия и вялый парез в верхних конечностях, а ниже этого уровня – спастичность.

При компрессии корешков спинномозговых нервов часто и достаточно рано развивается корешковая боль; в более позднем периоде могут присоединяться слабость, гипорефлексия и мышечная атрофия.

Диагностика

  • МРТ или КТ

Шейный спондилез следует исключать при наличии характерной неврологической симптоматики у пожилых пациентов, у пациентов с остеоартрозом или корешковым болевым синдромом на уровне С5 или С6.

Диагноз цервикального спондилеза устанавливают на основании МРТ, КТ или КТ-миелографии.

Лечение

  • При вовлечении спинного мозга или отсутствии эффекта от консервативной терапии радикулопатии – ламинэктомия на шейном уровне

  • Только при радикулопатии – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и мягкий шейный воротник

В случаях тяжёлой компрессии спиннного мозга обычно требуется проведение ламинэктомии на шейном уровне; задний доступ уменьшает степень компрессии, но при этом приходится оставлять передние остеофиты, и в итоге может развиться нестабильность позвоночника и кифоз. Таким образом, передний доступ со спондилодезом, как правило, предпочтительнее.

Нехирургическое лечение (НПВП и мягкий шейный воротник) можна пробовать назначать пациентам с радикулопатией без сопутствующих заболеваний; в случае неефективности, может потребоваться хирургическая декомпрессия. Показания к хирургической декомпрессии включают:

  • Непреодолимую боль

  • Нарушения со стороны спинного мозга (например, прогрессирующую слабость, дисфункция кишечника и мочевого пузыря).

Если возникают мышечные спазмы, помочь уменьшить спастичность могут миорелаксанты (такие как баклофен).

Основные положения

  • Шейный спондилез, вызванный остеоартритом, особенно в том случае, если шейный канал является врожденно узким, может повлечь за собой стеноз канала и формирование остеофитов, что может привести к пережатию спинного мозга или нервных корешков.

  • Сдавление спинного мозга обычно вызывает постепенный спастический парез и/или парестезии в руках и ногах и может вызвать гиперрефлексию, что в конечном итоге приводит к атрофии мышц, с вялым парезом в верхних конечностях на уровне компрессии и спастичностью ниже этого уровня.

  • Сдавление нервного корешка обычно вызывает раннюю корешковую боль, иногда сопровождающуюся слабостью, снижением рефлексов и мышечной атрофией.

  • Диагностика проводится при помощи МРТ или КТ.

  • При тяжелой компрессии спинного мозга необходимо сделать цервикальную ламинэктомию, обычно с передним доступом; при радикулопатии рекомендуются НПВП и мягкий корсет для фиксации шейных позвонков, но если данный вид лечения является неэффективным, следует рассмотреть возможность проведения хирургической декомпрессии.

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