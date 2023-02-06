Шейный спондилез и шейная спондилогенная миелопатия

При компрессии спинного мозга в типичных случаях постепенно нарастает спастический парез и/или парестезии в верхних и нижних конечностях, а также может появиться гиперрефлексия. Неврологический дефицит может быть асимметричным, несегментарным, а также усиливаться при кашле или пробе Вальсальвы. У пациентов с шейным спондилезом после травмы может развиться центральный спинальный синдром (см. таблицу Синдромы поражения спинного мозга).

С течением времени на уровне поражения может развиться мышечная атрофия и вялый парез в верхних конечностях, а ниже этого уровня – спастичность.

При компрессии корешков спинномозговых нервов часто и достаточно рано развивается корешковая боль; в более позднем периоде могут присоединяться слабость, гипорефлексия и мышечная атрофия.