Шейный спондилез и шейная спондилогенная миелопатия

Шейный спондилез – остеоартроз шейного отдела позвоночника, который вызывает стеноз позвоночного канала, а иногда и шейную миелопатию в связи с давлением костных разрастаний (остеофитов) на нижние сегменты спинного мозг, в некоторых случаях в процесс вовлекаются и корешки соответствующих сегментов спинного мозга (радикуломиелопатия). Диагноз становится на основании данных МРТ или КТ. Для лечения можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты и мягкий шейный воротник или шейную ламинэктомию.
(См. также Обзор заболеваний спинного мозга и Цервикальный стеноз спинномозгового канала).
Шейный спондилез вследствие остеоартроза – явление достаточно распространенное. В некоторых случаях, в частности при врожденном сужении позвоночного канала (<10 мм), остеоартроз приводит к стенозу позвоночного канала и компрессии спинного мозга с развитием миелопатии (нарушение функции спинного мозга). При гипертрофии желтой связки это состояние ухудшается. При формировании остеофитов в межпозвонковых отверстиях, чаще всего между С5 и С6 или С6 и С7 позвонками, развивается радикулопатия (патология корешков спинномозговых нервов). Иногда, при поражении пуповины и нервных корешков, может возникать радикуломиелопатия. Проявления варьируются в зависимости от вовлеченных нейронных структур, но обычно включают в себя болевые ощущения.
Клинические проявления
При компрессии спинного мозга в типичных случаях постепенно нарастает спастический парез и/или парестезии в верхних и нижних конечностях, а также может появиться гиперрефлексия. Неврологический дефицит может быть асимметричным, несегментарным, а также усиливаться при кашле или пробе Вальсальвы. У пациентов с шейным спондилезом после травмы может развиться центральный спинальный синдром (см. таблицу Синдромы поражения спинного мозга).
С течением времени на уровне поражения может развиться мышечная атрофия и вялый парез в верхних конечностях, а ниже этого уровня – спастичность.
При компрессии корешков спинномозговых нервов часто и достаточно рано развивается корешковая боль; в более позднем периоде могут присоединяться слабость, гипорефлексия и мышечная атрофия.
Диагностика
МРТ или КТ
Шейный спондилез следует исключать при наличии характерной неврологической симптоматики у пожилых пациентов, у пациентов с остеоартрозом или корешковым болевым синдромом на уровне С5 или С6.
Диагноз цервикального спондилеза устанавливают на основании МРТ, КТ или КТ-миелографии.
Лечение
При вовлечении спинного мозга или отсутствии эффекта от консервативной терапии радикулопатии – ламинэктомия на шейном уровне
Только при радикулопатии – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и мягкий шейный воротник
В случаях тяжёлой компрессии спиннного мозга обычно требуется проведение ламинэктомии на шейном уровне; задний доступ уменьшает степень компрессии, но при этом приходится оставлять передние остеофиты, и в итоге может развиться нестабильность позвоночника и кифоз. Таким образом, передний доступ со спондилодезом, как правило, предпочтительнее.
Нехирургическое лечение (НПВП и мягкий шейный воротник) можна пробовать назначать пациентам с радикулопатией без сопутствующих заболеваний; в случае неефективности, может потребоваться хирургическая декомпрессия. Показания к хирургической декомпрессии включают:
Непреодолимую боль
Нарушения со стороны спинного мозга (например, прогрессирующую слабость, дисфункция кишечника и мочевого пузыря).
Если возникают мышечные спазмы, помочь уменьшить спастичность могут миорелаксанты (такие как баклофен).
Основные положения
Шейный спондилез, вызванный остеоартритом, особенно в том случае, если шейный канал является врожденно узким, может повлечь за собой стеноз канала и формирование остеофитов, что может привести к пережатию спинного мозга или нервных корешков.
Сдавление спинного мозга обычно вызывает постепенный спастический парез и/или парестезии в руках и ногах и может вызвать гиперрефлексию, что в конечном итоге приводит к атрофии мышц, с вялым парезом в верхних конечностях на уровне компрессии и спастичностью ниже этого уровня.
Сдавление нервного корешка обычно вызывает раннюю корешковую боль, иногда сопровождающуюся слабостью, снижением рефлексов и мышечной атрофией.
Диагностика проводится при помощи МРТ или КТ.
При тяжелой компрессии спинного мозга необходимо сделать цервикальную ламинэктомию, обычно с передним доступом; при радикулопатии рекомендуются НПВП и мягкий корсет для фиксации шейных позвонков, но если данный вид лечения является неэффективным, следует рассмотреть возможность проведения хирургической декомпрессии.