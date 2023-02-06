Синдром конского хвоста (как и синдром мозгового конуса) вызывает дистальные парезы нижних конечностей и утрату чувствительности в области пораженных нервных корешков (часто в области седла), также как и нарушения мочеиспускания, дефекации и сексуальной функции (например, задержку мочи, учащенное мочеиспускание, недержание мочи или кала, эректильную дисфункцию, гипотонию анального сфинктера, аномалию бульбокавернозного и анального рефлексов). Задержка или недержание мочи является результатом потери функции сфинктера.

При синдроме конского хвоста (в отличие от подострого или хронического повреждения спинного мозга) снижаются мышечный тонус и глубокие сухожильные рефлексы в ногах. Однако при тяжелом остром повреждении спинного мозга мышечный тонус и глубокие сухожильные рефлексы вначале снижаются или отсутствуют (спинальный шок), что затрудняет его дифференцирование вскоре после травмы от синдрома конского хвоста.

Без лечения синдром конского хвоста может привести к полному параличу нижних конечностей.