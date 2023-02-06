Синдром конского хвоста возникает при сдавливании или повреждении нервных корешков на каудальном конце спинного мозга, что приводит к нарушению двигательных и чувствительных нервных путей к нижним конечностям и мочевому пузырю.
(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)).
Синдром конского хвоста не является синдромом поражения спинного мозга. Однако, он имитирует синдром мозгового конуса, проявляясь такими же симптомами.
Синдром Cauda equina наиболее часто возникает в результате грыжи межпозвоночного диска в поясничном отделе позвоночника. Другие причины включают: врожденные неврологические аномалии (например, расщепление позвоночника), инфекцию спинного мозга, спинальный эпидуральный абсцесс, опухоль спинного мозга, травму спинного мозга,спинальный стеноз, артериовенозную мальформациюи осложнения после операции на позвоночнике. Многие из этих состояний вызывают отек, который способствует сдавлению нервов.
Симптомы и признаки синдрома конского хвоста
Синдром конского хвоста (как и синдром мозгового конуса) вызывает дистальные парезы нижних конечностей и утрату чувствительности в области пораженных нервных корешков (часто в области седла), также как и нарушения мочеиспускания, дефекации и сексуальной функции (например, задержку мочи, учащенное мочеиспускание, недержание мочи или кала, эректильную дисфункцию, гипотонию анального сфинктера, аномалию бульбокавернозного и анального рефлексов). Задержка или недержание мочи является результатом потери функции сфинктера.
При синдроме конского хвоста (в отличие от подострого или хронического повреждения спинного мозга) снижаются мышечный тонус и глубокие сухожильные рефлексы в ногах. Однако при тяжелом остром повреждении спинного мозга мышечный тонус и глубокие сухожильные рефлексы вначале снижаются или отсутствуют (спинальный шок), что затрудняет его дифференцирование вскоре после травмы от синдрома конского хвоста.
Без лечения синдром конского хвоста может привести к полному параличу нижних конечностей.
Диагностика синдрома конского хвоста
МРТ или КТ-миелография
Если симптомы предполагают синдром конского хвоста, следует немедленно провести МРТ, если она доступна. Если МРТ невозможно, следует провести КТ-миелографию.
При подозрении на травматические повреждения костей (например, переломы, вывихи, подвывихи), требующие немедленной спинальной иммобилизации, в отсутствии немедленного доступа к усовершенствованным методам имиджевой диагностики может быть проведена обычная рентгенография позвоночника. Однако КТ дает возможность лучше определить костную патологию.
Лечение синдрома конского хвоста
Хирургическое лечение
Обычно кортикостероиды
Лечение направлено на устранение нарушения, вызывающего синдром конского хвоста, и проводится обычно путем снятия компрессии.
Если синдром конского хвоста вызывает дисфункцию сфинктеров (например, бывает причиной задержки или недержания мочи), то необходимо проводить срочное хирургическое вмешательство (например, дискэктомия, ламинэктомия).
Анальгетики должны использоваться при необходимости для облегчения боли. Если симптомы не облегчаются с помощью неопиоидных анальгетиков, то можно назначить кортикостероиды системно или в виде эпидуральной инъекции; однако обезболивание, как правило, умеренное и временное. Кортикостероиды могут также уменьшить отек.
Основные положения
Наиболее частой причиной синдрома конского хвоста является грыжа межпозвоночного диска.
Если возможен синдром конского хвоста, следует немедленно провести МРТ, или, если оно недоступна, провести КТ-миелографию.
Немедленно проведите хирургическое обследование пациентов с симптомами синдрома конского хвоста (например, задержкой мочи, учащённым мочеиспусканием или недержанием мочи).