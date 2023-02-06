Острый поперечный миелит

МРТ и анализ спинномозговой жидкости (СМЖ)

Другие исследования для исключения поддающихся лечению заболеваний

На диагноз острого поперечного миелита указывает наличие поперечной сенсомоторной миелопатии с сегментарным неврологическим дефицитом. Синдром Гийена–Барре отличается тем, что его симптоматика не ограничена каким-то определенным сегментом спинного мозга.

Для диагностики необходимы МРТ и анализ ЦСЖ. При МРТ в случае поперечного миелита выявляется отек спинного мозга; также это исследование позволяет исключить другие поддающиеся лечению причины патологии спинного мозга (например, сдавление спинного мозга). В ликворе обычно выявляются моноциты, умеренное увеличение содержания белка и повышение индекса IgG (в норме ≤0,85).

Исследование на маркер оптикомиелита – аутоантитела класса G против белка водных каналов астроцитов аквапорина 4-го типа (NMO-IgG) является высокоспецифичным и позволяет дифференцировать оптикомиелит от рассеянного склероза. Все пациенты также проверяются на аутоантитела анти-MOG IgG, которые могут помочь идентифицировать пациентов с заболеванием, ассоциированным с антителами к гликопротеину миелиновых олигодендроцитов (MOGAD).

Исследования для поддающихся лечению причин должны включать в себя рентгенографию органов грудной клетки, пробу Манту (PPD-сухой туберкулин, очищенный от белков среды), серологические тесты на выявление микоплазменной инфекции, болезни Лайма, COVID-19 и ВИЧ, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), определение концентрации антинуклеарных антител, а также исследования ЦСЖ и крови на венерические заболевания (тесты лаборатории изучения венерических заболеваний). В анамнезе может быть указание на употребление наркотических препаратов.

Дифференциальный диагноз острого поперечного миелита включает другие поперечные миелопатии вследствие дефицита питательных веществ (например, недостаток витамина В12, фолата, цинка или меди), сосудистой недостаточности и интраспинальных опухолей.

Проводится МРТ головного мозга; у 50% пациентов с множественными перивентрикулярными очагами повышенной интенсивности в режиме Т2 развивается рассеянный склероз (при отсутствии таковых – лишь в 5% случаев).