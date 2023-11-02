Поражение VI пары (отводящей) черепно-мозговых нервов

МРТ (или КТ)

При подозрении на васкулит – определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), антинуклеарных антител и ревматоидного фактора

Диагноз паралича VI пары черепных нервов обычно очевиден, но причина устанавливается в ходе обследования. Если при офтальмоскопии на сетчатке видна пульсация вен, то повышение ВЧД маловероятно.

Обычно выполняют КТ, так как она часто является доступной. Однако МРТ является методом выбора; МРТ обеспечивает наиболее высокое разрешение орбит, кавернозных синусов, задней черепной ямки, и черепно-мозговых нервов. Если при нейровизуализации не было выявлено никаких нарушений, но есть подозрения на менингит или доброкачественную внутричерепную гипертензию, то необходимо выполнить люмбальную пункцию.

При подозрении на васкулит необходимо определить СОЭ, уровни антинуклеарных антител и ревматоидного фактора.

Другие исследования могут быть проведены в зависимости от предполагаемой причины паралича VI пары черепных нервов.

Если исключено повышенное ВЧД, причиной паралича 6-й пары черепных нервов у детей, может быть инфекция верхних дыхательных путей.