Поражение VI пары (отводящей) черепно-мозговых нервов

При параличе VI пары черепных нервов страдает латеральная прямая мышца глаза, что нарушает отведение глаза. При взгляде прямо глаз может быть немного приведен. Паралич обычно идиопатический или является следствием инфаркта, энцефалопатии Вернике, травмы, инфекции или повышения ВЧД. Для выяснения причины поражения необходимо проведение МРТ и, часто, люмбальной пункции и исследований на предмет васкулита.
(См. также Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)).
Этиология паралича VI пары черепно-мозговых нервов
Паралич шестой пары черепно-мозговых нервов (отводящий нерв) является результатом:
Как правило, поражения малых сосудов, особенно у больных сахарным диабетом, как часть болезни, называемой множественный мононеврит (множественная мононевропатия)
Микрососудистые заболевания, вторичные по отношению к диабету или гипертонии
Иногда гипертонии
Сдавливания нерва опухолями в кавернозном синусе (например, опухоли носоглотки), глазнице (например, флегмона глазницы) или основании черепа
Повышенное внутричерепное давление (ВЧД)
Идиопатическая (доброкачественная) внутричерепная гипертензия
Менингеальный карциноматоз
Аневризма
Инсульт моста головного мозга
Опухоли, поражающие мозговые оболочки
Редко, головная боль вследствие низкого давления спинномозговой жидкости (СМЖ) (например, после люмбальной пункции)
Поражения кавернозного синуса могут быть вызваны тромбозом, инфекцией, опухолью носоглотки или аневризмой.
У детей с респираторной инфекцией верхних дыхательных путей может возникнуть рецидивирующий паралич
Иногда причина паралича VI пары остается неизвестной.
Симптомы и признаки паралича VI пары черепно-мозговых нервов
Среди симптомов паралича 6-й пары черепно-мозговых нервов: бинокулярная горизонтальная диплопия при попытке посмотреть в сторону от паретического глаза. При взгляде прямо глаз несколько приведен, что связано с отсутствием компенсации действия медиальной прямой мышцы. Глаз лишь слегка отводится и даже при максимальной абдукции виден боковой участок склеры. При полном параличе глаз не отводится за среднюю линию.
Парез, вызванный поражением кавернозного синуса, может вызвать сильную головную боль, хемоз (отек конъюнктивы), потерю чувствительности по ходу 1-го и 2-го отделов 5-го черепного нерва, а также паралич 3-го, 4-го и 6-го черепных нервов. Могут поражатся обе стороны, хотя и неравномерно.
Диагностика паралича шестой пары черепно-мозговых нервов
МРТ (или КТ)
При подозрении на васкулит – определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), антинуклеарных антител и ревматоидного фактора
Диагноз паралича VI пары черепных нервов обычно очевиден, но причина устанавливается в ходе обследования. Если при офтальмоскопии на сетчатке видна пульсация вен, то повышение ВЧД маловероятно.
Обычно выполняют КТ, так как она часто является доступной. Однако МРТ является методом выбора; МРТ обеспечивает наиболее высокое разрешение орбит, кавернозных синусов, задней черепной ямки, и черепно-мозговых нервов. Если при нейровизуализации не было выявлено никаких нарушений, но есть подозрения на менингит или доброкачественную внутричерепную гипертензию, то необходимо выполнить люмбальную пункцию.
При подозрении на васкулит необходимо определить СОЭ, уровни антинуклеарных антител и ревматоидного фактора.
Другие исследования могут быть проведены в зависимости от предполагаемой причины паралича VI пары черепных нервов.
Если исключено повышенное ВЧД, причиной паралича 6-й пары черепных нервов у детей, может быть инфекция верхних дыхательных путей.
Лечение паралича VI пары черепно-мозговых нервов
Лечение причины заболевания
Нередко паралич VI пары черепных нервов уменьшается в ходе лечения основного заболевания. К улучшению может привести лечение инфекции, воспаления или опухоли, при ее наличии.
Идиопатический паралич и ишемический паралич обычно утихает в течение 2 месяцев.
Паралич шестой пары черепных нервов обычно разрешается, когда он вызван не травмой, однако подобное может наблюдаться и после травмы.
Основные положения
Паралич 6-го черепно-мозгового (отводящего) нерва, как правило, возникает в результате поражения малых сосудов, особенно у больных сахарным диабетом, но причина часто остается невыясненной.
Этот паралич вызывает нарушение абдукции и горизонтальную диплопию.
Для определения причины выполните нейровизуализацию (предпочтительно МРТ), а затем, если результаты визуализации нормальные и подозревается доброкачественная внутричерепная гипертензия, проведите люмбальную пункцию; при подозрении на васкулит, начните с определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ), антиядерных антител и ревматоидного фактора.
При исключении повышенного внутричерепного давления у детей следует предполагать респираторную инфекцию верхних дыхательных путей.
Паралич VI пары черепных нервов обычно разрешается, когда причина заболевания нетравматической природы, и может быть посттравматической; к улучшению может привести лечение инфекции, воспаления или опухоли, при ее наличии.