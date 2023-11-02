Парезы взора

Содружественными движениями глаз по горизонтали управляют импульсы от полушарий головного мозга, мозжечка, вестибулярных ядер и мышц шеи. Эти импульсы конвергируют в центре горизонтального взора (парамедиальный отдел ретикулярной формации моста), воздействуют на ядро VI пары черепных нервов (отводящий нерв). Ядро VI пары черепных нервов иннервирует латеральную прямую мышцу соответствующей стороны и проецируется на контрлатеральное ядро III пары черепных нервов через медиальный продольный пучок (MLF) для иннервации медиальной прямой мышцы. Ингибирующие сигналы одновременно поступают к мышцам противоположного глаза.

Наиболее частые и выраженные нарушения горизонтального взора часто связаны с поражением моста, вовлекающим центр горизонтального взора и ядро VI пары. Обычно это связано с инсультом, приводящим к горизонтальному парезу взора ипсилатерально поражению. В этих случаях глазные яблоки могут не реагировать на любые стимулы (например, произвольные команды или вестибулярные стимулы). В легких случаях возможен только нистагм или неспособность фиксировать взор.

Вторая по частоте область поражения – контралатеральное полушарие мозга ростральнее прецентральной извилины (фронтальное глазодвигательное поле). Эти поражения, как правило, вызваны инсультом. Возникающий в результате этого паралич обычно стихает с течением времени. Горизонтальное содружественное движение глазных яблок, опосредованное рефлексами на уровне ствола мозга (например, в ответ на калорическую стимуляцию холодной водой), может сохраняться.