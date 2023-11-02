Парез взора – это невозможность глаз совершать содружественные движения в горизонтальном (чаще всего) или вертикальном направлении.
Чаще бывают горизонтальные парезы взора, реже – парезы взора вверх, еще реже – вниз.
Необходимо лечение основного заболевания.
(См. также Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)).
Горизонтальный парез взора
Содружественными движениями глаз по горизонтали управляют импульсы от полушарий головного мозга, мозжечка, вестибулярных ядер и мышц шеи. Эти импульсы конвергируют в центре горизонтального взора (парамедиальный отдел ретикулярной формации моста), воздействуют на ядро VI пары черепных нервов (отводящий нерв). Ядро VI пары черепных нервов иннервирует латеральную прямую мышцу соответствующей стороны и проецируется на контрлатеральное ядро III пары черепных нервов через медиальный продольный пучок (MLF) для иннервации медиальной прямой мышцы. Ингибирующие сигналы одновременно поступают к мышцам противоположного глаза.
Наиболее частые и выраженные нарушения горизонтального взора часто связаны с поражением моста, вовлекающим центр горизонтального взора и ядро VI пары. Обычно это связано с инсультом, приводящим к горизонтальному парезу взора ипсилатерально поражению. В этих случаях глазные яблоки могут не реагировать на любые стимулы (например, произвольные команды или вестибулярные стимулы). В легких случаях возможен только нистагм или неспособность фиксировать взор.
Вторая по частоте область поражения – контралатеральное полушарие мозга ростральнее прецентральной извилины (фронтальное глазодвигательное поле). Эти поражения, как правило, вызваны инсультом. Возникающий в результате этого паралич обычно стихает с течением времени. Горизонтальное содружественное движение глазных яблок, опосредованное рефлексами на уровне ствола мозга (например, в ответ на калорическую стимуляцию холодной водой), может сохраняться.
Вертикальный парез взора
Взор вверх и вниз зависит от импульсов по путям, восходящим от вестибулярной системы в составе МПП с обеих сторон к ядрам III и IV пары черепных нервов, промежуточному ядру Кахаля и ростральному интерстициальному ядру МПП. Отдельный путь спускается предположительно от полушарий головного мозга через претектальную область среднего мозга к ядру III и IV пары. Ростральное интерстициальное ядро МПП интегрирует импульсы для формирования окончательных команд для управления вертикальным взором, оно подобно центрам горизонтального взора для управления последним.
С возрастом вертикальный взор ухудшается.
Парезы вертикального взора – нередкий результат поражений среднего мозга, обычно инфарктов или опухолей. При параличе восходящего вертикального взора, зрачки могут быть расширены, и вертикальный нистагм происходит во время восходящего взгляда.
Синдром Парино (дорсальный синдром среднего мозга), парез содружественных движений глаз вверх могут развиваться вследствие опухоли эпифиза, который сжимает средний мозг, или, реже, опухоль или инфаркт претектальной области среднего мозга. Синдром Парино характеризуется
Смещением хрусталика вверх
Втягиванием века (симптом Колье)
Невозможностью направить взгляд вверх (симптом "заходящего солнца")
Конвергентно-ретракционным нистагмом
Расширенными зрачками (около 6 мм), которые плохо реагируют на свет, но лучше реагируют на аккомодацию (диссоциация "свет-близь")
Парез взора вниз
Парез произвольного вертикального взора, особенно взора вниз, с сохранением рефлекторных вертикальных движений (феномен кукольных глаз) патогномоничен для прогрессирующего надъядерного паралича; другие причины бывают редко.
Основные положения
Чаще бывают горизонтальные парезы сопряженного взора, реже – парезы взора вниз.
Распространенными причинами горизонтального пареза взора являются инсульты, вертикального – поражения среднего мозга (обычно инфаркты и опухоли) и пареза взора вниз – прогрессирующий надъядерный паралич.
Терапия направлена на первопричину заболевания.