Как обследовать черепные нервы

Поскольку VIII пара черепных нервов (вестибуло-кохлеарный, слуховой нервы) проводит сигналы от органа слуха и равновесия, их оценка включает в себя

Исследование слуха

Исследование вестибулярной функции

Слух - сначала проверяют в каждом ухе, прошептав что-то, противоположное ухо при этом закрыто. Любое подозреваемое снижение должно быть поводом для назначения объективного аудиологического обследования для подтверждения результатов и дифференциации кондуктивной тугоухости от нейросенсорной тугоухости. Тесты Вебера и Ринне можно проводить у постели больного для того, чтобы попытаться дифференцировать эти две патологии, но их трудно провести эффективно при отсутствии специализированных условий.

Вестибулярную функцию можно оценить при исследовании нистагма. Наличие и характеристики (например, направление, длительность, провоцирующие факторы) нистагма позволяют выявить вестибулярные расстройства, а иногда и произвести дифференциальную диагностику между головокружнием периферического и центрального генеза. Вестибулярный нистагм имеет 2 компонента:

Медленный компонент, вызванный вестибулярным стимулом

Быстрый корректирующий компонент, который вызывает движение в противоположном направлении (так называемая пульсация)

Нарпавление нистагма определяется по быстрому компоненту, так как его легче визуализировать. Нистагм может быть ротационным, вертикальным или горизонтальным, а также может возникать спонтанно, при фиксации взгляда либо при движении головы.

При попытке дифференцировать центральные причины головокружения от периферических, следующие рекомендации являются надежными и должны быть рассмотрены в первую очередь:

Центральных причин односторонней потери слуха не существует, потому что периферические афферентные импульсы от обоих ушей объединяются практически мгновенно после вхождения периферических нервов в варолиев мост.

Причины поражения ЦНС со стороны периферии отсутствуют. Если признаки поражения ЦНС (например, мозжечковая атаксия) появлются в то же время, когда и головокружение, локализация заболевания почти наверняка будет центральной.

Оценка головокружения с помощью проверки нистагма является особенно полезной в следующих ситуациях:

Когда пациенты испытывают головокружение во время осмотра

Когда пациенты имеют острый вестибулярный синдром

В случаях наличия у пациентов эпизодических, постуральных головокружений

Если пациенты имеют острое головокружение во время осмотра, нистагм, как правило, заметен во время него. Однако фиксация взгяда может подавлять нистагм. В таких случаях пациента просят надеть диоптрии +30 или линзы Френзеля для предотвращения фиксации взгляда, так что нистагм, если он есть, будет наблюдаться. Признаки, помогающие дифференцировать центральное головокружение от периферического у этих пациентов включают в себя следующие:

Если нистагм отсутствует при фиксации взгляда, но наблюдается при использовании линз Френзеля, то поражение, вероятно, периферическое.

Если нистагм меняет направления (например, с одной стороны к другой, например, при изменении направления взгляда), то он, вероятно, центрального характера. Однако отсутствие этого изменения не исключает основных причин.

Если нистагм является периферическим, то проявляется в сторону, противоположную пораженной.

При оценке пациентов с острым вестибулярным синдромом (быстрое развития тяжелого головокружения, тошнота и рвота, спонтанный нистагм и постуральная неустойчивость), самой важной пробой, позволяющей дифференцировать центральное головокружения от периферического, является проба Хальмаги. Врач, проводящий исследование, держит голову сидящего пациента и просит его сфокусироваться на объекте, таком, как нос экзаменатора. Затем врач резко и быстро поворачивает голову пациента примерно на 20° вправо или влево. Как правило, глаза остаются сфокусированными на объекте (вестибуло-окулярный рефлекс). Другие данные интерпретируются следующим лбразом:

Если глаза временно отводятся от объекта, а затем фронтальные корректирующие саккады возвращают взгляд к нему, нистагм, вероятно, является периферическим (например, вестибулярный нейронит). Одностороннее нарушение функции вестибулярного аппарата. Чем быстрее кружится голова, тем более явной является корректирующая саккада.

Если глаза остаются сфокусированными на объекте и нет необходимости в корректирующей саккаде, нистагм, вероятно, является центральным (например, мозжечковаый инсульт).

Если головокружение носит эпизодический характер и провоцируется сменой положения, то для проверки обструкции заднего полукружного канала смещенными отокониальными кристаллами (т. е. для выявления доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения [ДППГ) проводится проба Дикса-Холлпайка (или Барани). При проведении этой пробы пациент сидит в вертикальном положении на кушетке. Пациента быстро опускают назад в положение лежа с головой, разогнутой на 45° ниже горизонтальной плоскости (над краем кушетки для осмотра) и с поворотом на 45° в одну сторону (например, вправо). Следует обратить внимание на направление и длительность нистагма и появление головокружения. Затем пациента возвращают в вертикальное положение и повторяют данный прием с поворотом головы в другую сторону. Нистагм на фоне ДППГ имеет следующие характеристики, почти патогномоничные:

Латентный период от 5 до 10 секунд

Как правило, вертикальный (пульсирующий вверх) нистагм, когда глаза обращены в сторону, противоположную пораженному уху, и ротарный нистагм, когда глаза обращены к пораженному уху

Нистагм истощается при повторении пробы Дикса-Холлпайка

В отличие от этого, позиционное головокружение и нистагм, связанные с дисфункцией ЦНС, не имеют латентного периода и не истощаются.

Чтобы помочь подтвердить диагноз ДППГ, для обеих сторон может быть выполнена процедура изменения положения отолитовых кристаллов Эпли (см. рисунок Маневр Эпли). Если у пациента имеется ДППГ, существует высокая вероятность (до 90%), что симптомы исчезнут после маневра Эпли, и тогда результаты повторной пробы Дикса-Холлпайка будут отрицательными.