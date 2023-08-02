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Биопсия нервов и мышц

Авторы:Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Обычно одновременно проводится биопсия мышцы и нерва.

Результаты биопсии нерва позволяют дифференцировать аксональную и демиелинизирующую полинейропатию в случае, когда результаты других методов исследования неоднозначны. При биопсии следует выбирать нерв, снабжающий пораженную область.

Если нейропатия может быть связана с васкулитом, то в образец следует включать кожу, что повышает шанс выявить характерное поражение сосудов.

Если при биопсии выявлена утрата нервных окончаний, то полинейропатия с поражением мелких волокон может быть подтверждена при помощи биопсии с использованием цилиндрического ножа.

С помощью биопсии мышцы можно подтвердить наличие миопатии.

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