Биопсия нервов и мышц

Обычно одновременно проводится биопсия мышцы и нерва.

Результаты биопсии нерва позволяют дифференцировать аксональную и демиелинизирующую полинейропатию в случае, когда результаты других методов исследования неоднозначны. При биопсии следует выбирать нерв, снабжающий пораженную область.

Если нейропатия может быть связана с васкулитом, то в образец следует включать кожу, что повышает шанс выявить характерное поражение сосудов.

Если при биопсии выявлена утрата нервных окончаний, то полинейропатия с поражением мелких волокон может быть подтверждена при помощи биопсии с использованием цилиндрического ножа.

С помощью биопсии мышцы можно подтвердить наличие миопатии.