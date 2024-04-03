Синдром запертого человека

Клиническая оценка

Нейровизуализация

Диагностика синдрома "запертого человека" основывается на клинических данных. Поскольку у пациента отсутствует двигательный ответ (например, он не может отвести конечность в ответ на болевой раздражитель), по которому обычно оценивается наличие сознания, то в этом случае может быть ошибочно установлено нарушение сознания. Таким образом, все пациенты, которые не могут двигаться, должны быть проверены на осознанность их восприятия, предлагая им осуществить моргание глаз или вертикальные движения глаз.

Как и при вегетативном состоянии, нейровизуализация назначается для исключения поддающихся лечению заболеваний. С помощью КТ или МРТ можно выявить очаг поражения в мосту головного мозга. Если диагноз вызывает сомнения, могут быть проведены позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОЭКТ), функциональное МРТ или вызванный ответ для дальнейшей оценки функции головного мозга.

У пациентов с синдромом «взаперти» во время электроэнцефалографии (ЭЭГ) выявляются нормальные паттерны «сон–бодрствование».