Введение в инфекции головного мозга

Инфекции мозга могут быть вызваны вирусами, бактериями, грибами или, иногда, простейшими или паразитами.

Наиболее частыми причинами развития энцефалита являются вирусы, такие как вирус простого герпеса, вирус опоясывающего лишая, энтеровирусы (1) или вирус лихорадки Западного Нила.

Инфекции как прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (вызываемая вирусом Джона Кеннингема) или подострый склерозирующий панэнцефалит (вызываемый вирусом кори), также могут поражать головной мозг; они характеризуются длительным инкубационным периодом и продолжительным течением.

Инфекция SARS-CoV-2 может привести к энцефалопатии, хотя этот вирус в большинстве случаев не подвергается нейроинвазии (2).

Некоторые неинфекционные заболевания могут имитировать энцефалит. Примером является аутоиммунное заболевание анти-NMDA-рецепторный (N-метил-d-аспартат) энцефалит, который включает в себя аутоиммунную атаку на нейрональные мембранные белки.

Инфекции головного мозга также часто поражают другие части центральной нервной системы (ЦНС), включая спинной мозг. Головной и спинной мозг, как правило, защищены от инфекции, но если инфицирование произошло, последствия его очень часто являются серьезными.

Инфекции могут вызывать воспаление мозговых оболочек (менингит). Бактериальный менингит часто распространяется на головной мозг, вызывая энцефалит, инфицируя в основном паренхиму головного мозга. Аналогичным образом, вирусные инфекции, которые вызывают энцефалит, также часто провоцируют менингит. Технически, при инфицировании мозга и мозговых оболочек, заболевание называется менингоэнцефалит. Однако термин «менингит» обычно используется для обозначения инфекции, которая поражает преимущественно мозговые оболочки, а термин «энцефалит» — для обозначения инфекции, которая поражает преимущественно паренхиму мозга.

Инфекции ЦНС могут манифестировать как:

Диффузная паренхиматозная инфекция, вызывающая энцефалит, иногда затрагивает отдельные области мозга

Воспаление мозга, вторичное по отношению к менингеальным инфекциям или параменингеальным инфекциям

Очаговая или мультифокальная инфекция (например, вследствие абсцесса головного мозга, эмпиемы, грибковой или паразитарной инфекций головного мозга, таких как нейроцистицеркоз, вызванный Taenia solium)

Диффузное поражение головного мозга может также наблюдаться при ВИЧ-инфекции и прионных заболеваниях.

Поражение головного мозга также может быть проявлением постинфекционных механизмов, как например при остром диссеминированном энцефаломиелите.

Бактерии и другие инфекционные организмы могут попадать в головной мозг и мозговые оболочки несколькими путями:

Гематогенным путем

Через проникающие ранения головы (включая нейрохирургические операции)

Путем прямого распространения черепных инфекций (например, синусит, остеомиелит)

Ретроградный транспорт вдоль чувствительных нейронов (3)

Многие симптомы и признаки инфекций головного мозга (например, острое или подострое оглушение, судороги, очаговая неврологическая симптоматика, признаки повышенного внутричерепного давления) могут развиваться при различных инфекциях головного мозга (например, абсцессе мозга, внутричерепном эпидуральном абсцессе, субдуральной эмпиеме); таким образом, чтобы дифференцировать инфекции, часто необходима нейровизуализация.