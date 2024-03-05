Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП)

Внутривенное введение иммуноглобулина (ВВИГ)

Кортикостероиды

Плазмаферез

ВВИГ, хотя и более дорогой, часто предлагается в первую очередь пациентам с хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатией по следующим причинам (1):

Он не имеет так много побочных эффектов в сравнении с длительным применением кортикостероидов.

Он проще в использовании, чем плазмаферез.

Тем не менее данные свидетельствуют о том, что прерывистое употребление кортикостероидов может привести к более длительным ремиссиям и имеет более низкий уровень серьезных побочных эффектов, чем ВВИГ (2). Пульсовая терапия кортикостероидами может проводится в следующих режимах:

Дексаметазон 40 мг перорально в день в течение 4 дней подряд ежемесячно до разрешения ХВДП, доза подбирается в зависимости от реакции пациента

В/в метилпреднизолон 1000 мг 1 раз в день в течение 3 дней подряд, после чего — 1000 мг 1 раз в неделю в течение 4 недель. (3, 4, 5)

У некоторых пациентов положительный результат может наблюдаться при комбинированном применении ВВИГ с кортикостероидами.

Плазмаферез также не имеет долгосрочных побочных эффектов, характерных для кортикостероидов, но он часто требует постоянной катетеризации, а также из-за значительного перемещения жидкости может вызвать гипотонию. Пациентам, которые не отвечают на терапию Ig в/в или имеют тяжелые заболевания, могут назначать обмен плазмы, но, поскольку данная процедура инвазивна и сопряжена с риском, её лучше использовать только для купирования тяжелого клинического ухудшения, а не в качестве длительного поддерживающего лечения.

Подкожный иммуноглобулин (ПКИГ) может быть столь же эффективным, как и ВВИГ (6).

Другие иммуносупрессанты (например, азатиоприн, циклофосфамид, микофенолат) могут оказывать положительный эффект и уменьшать зависимость от кортикостероидов.

Лечение может проводиться в течение длительного времени.