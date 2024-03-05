skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Заболевания плечевого и пояснично-крестцового сплетений

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Плечевые и пояснично-крестцовые плексопатии приводят к болезненному сенсомоторному поражению соответствующей конечности.

Поскольку некоторые нервные корешки переплетены в нервные сплетения (см. рисунок Спинномозговые нервы [Spinal nerve]), наблюдаемая картина симптомов не всегда соответствует распределению отдельных корешков или нервов. Локализация поражений зависит от поврежденного сплетения:

  • Ростральная часть плечевого сплетения: плечи

  • Нижняя часть плечевого сплетения: руки

  • Поясничное сплетение: ноги

  • Крестцовое сплетение: таз и ноги

Плексопатии

Поражения сплетений (плексопатии) обычно вызывают компрессия или травма

  • У младенцев может быть следствием тракций во время родов, если они повреждают нервы плечевого сплетения

  • У взрослых обычно травма (как правило, для плечевого сплетения это падение, при котором голова оклоняется в сторону от плеча) или прорастание метастатического рака (для плечевого сплетения, как правило, рака молочной железы или легкого, для пояснично-крестцового сплетения – опухоли кишечника или мочеполовой системы)

У пациентов, принимающих антикоагулянты, гематома может сдавить пояснично-крестцовое сплетение. Иногда сплетение поражается при нейрофиброматозе. Среди других причин – фиброз после лучевой терапии (например, при раке молочной железы) и сахарный диабет.

Острый плечевой неврит (невралгическая амиотрофия, синдром Персонейджа–Тернера) возникает главным образом у мужчин, особенно у молодых, хотя возможно его развитие в любом возрасте. Причина неизвестна, предполагаются участие в процессе вирусов и иммунологических факторов воспаления.

Симптомы поражений неровных сплетений

Проявления заболеваний плексуса включают в себя боль в конечности и двигательный или чувствительный дефицит, не соответствующий зоне иннервации отдельного нервного корешка или периферического нерва.

При остром плечевом плексите наблюдаются выраженная боль в надключичной области, мышечная слабость и сниженные рефлексы с небольшими нарушениями чувствительности в зоне иннервации плечевого сплетения. Обычно слабость и снижение рефлексов появляются после уменьшения боли. Выраженная слабость развивается в течение 3–10 дней, потом она уменьшается в течение нескольких месяцев. Чаще поражаются мышцы, иннервируемые верхним стволом плечевого сплетения, такие как передняя зубчатая (оттягивает вперед лопатку) и другие, а также мышцы, иннервируемые передним межкостным нервом предплечья (пациенты не могут сложить кольцо в виде буквы ο I и II пальцами кисти).

Диагностика поражений нервных сплетений

  • Электромиография и исследования скорости проведения импульса по нерву

  • Как правило, проводится МРТ или КТ соответствующего сплетения

Диагноз поражения нервных сплетений устанавливается по клинической картине.

Для выяснения анатомической локализации (включая возможное поражение нервного корешка) следует провести ЭМГ и исследовать скорость распространения возбуждения по нерву.

МРТ или КТ соответствующего сплетения и прилежащего отдела позвоночника позволяет выявить такие образования, как опухоли или гематомы. При всех нетравматических и травматических плексопатиях показаны МРТ или КТ, за исключением типичных случаев плечевого неврита.

Лечение поражений нервных сплетений

  • Лечение ориентировано на устранение причины заболевания

Обычно назначаются глюкокортикоиды, но доказательств их эффективности при поражениях нервных сплетений нет.

При травмах, гематомах, доброкачественных и метастатических опухолях может быть показано хирургическое вмешательство. При метастазах назначают лучевую терапию и/или химиотерапию.

При диабетической плексопатии важен контроль уровня глюкозы.

Основные положения

  • Плексопатии обычно связаны со сдавлением или травмой.

  • Плексопатию следует заподозрить, если характер боли или периферического неврологического дефицита не соответствует зоне иннервации корешка или периферического нерва.

  • Если у пациента имеется сильная боль в надключичной области с последующим развитием мышечной слабости и снижением рефлексов, которое развивается в течение нескольких дней, а разрешается в течение нескольких месяцев.

  • В большинстве случаев показано проведение электромиографии и МРТ или КТ.

  • Лечение должно быть направлено на устранение причины.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.