Заболевания плечевого и пояснично-крестцового сплетений

Плечевые и пояснично-крестцовые плексопатии приводят к болезненному сенсомоторному поражению соответствующей конечности.

Поскольку некоторые нервные корешки переплетены в нервные сплетения (см. рисунок Спинномозговые нервы [Spinal nerve]), наблюдаемая картина симптомов не всегда соответствует распределению отдельных корешков или нервов. Локализация поражений зависит от поврежденного сплетения:

Ростральная часть плечевого сплетения: плечи

Нижняя часть плечевого сплетения: руки

Поясничное сплетение: ноги

Крестцовое сплетение: таз и ноги

Плексопатии

Поражения сплетений (плексопатии) обычно вызывают компрессия или травма

У младенцев может быть следствием тракций во время родов, если они повреждают нервы плечевого сплетения

У взрослых обычно травма (как правило, для плечевого сплетения это падение, при котором голова оклоняется в сторону от плеча) или прорастание метастатического рака (для плечевого сплетения, как правило, рака молочной железы или легкого, для пояснично-крестцового сплетения – опухоли кишечника или мочеполовой системы)

У пациентов, принимающих антикоагулянты, гематома может сдавить пояснично-крестцовое сплетение. Иногда сплетение поражается при нейрофиброматозе. Среди других причин – фиброз после лучевой терапии (например, при раке молочной железы) и сахарный диабет.

Острый плечевой неврит (невралгическая амиотрофия, синдром Персонейджа–Тернера) возникает главным образом у мужчин, особенно у молодых, хотя возможно его развитие в любом возрасте. Причина неизвестна, предполагаются участие в процессе вирусов и иммунологических факторов воспаления.

Симптомы поражений неровных сплетений Проявления заболеваний плексуса включают в себя боль в конечности и двигательный или чувствительный дефицит, не соответствующий зоне иннервации отдельного нервного корешка или периферического нерва. При остром плечевом плексите наблюдаются выраженная боль в надключичной области, мышечная слабость и сниженные рефлексы с небольшими нарушениями чувствительности в зоне иннервации плечевого сплетения. Обычно слабость и снижение рефлексов появляются после уменьшения боли. Выраженная слабость развивается в течение 3–10 дней, потом она уменьшается в течение нескольких месяцев. Чаще поражаются мышцы, иннервируемые верхним стволом плечевого сплетения, такие как передняя зубчатая (оттягивает вперед лопатку) и другие, а также мышцы, иннервируемые передним межкостным нервом предплечья (пациенты не могут сложить кольцо в виде буквы ο I и II пальцами кисти).

Диагностика поражений нервных сплетений Электромиография и исследования скорости проведения импульса по нерву

Как правило, проводится МРТ или КТ соответствующего сплетения Диагноз поражения нервных сплетений устанавливается по клинической картине. Для выяснения анатомической локализации (включая возможное поражение нервного корешка) следует провести ЭМГ и исследовать скорость распространения возбуждения по нерву. МРТ или КТ соответствующего сплетения и прилежащего отдела позвоночника позволяет выявить такие образования, как опухоли или гематомы. При всех нетравматических и травматических плексопатиях показаны МРТ или КТ, за исключением типичных случаев плечевого неврита.

Лечение поражений нервных сплетений Лечение ориентировано на устранение причины заболевания Обычно назначаются глюкокортикоиды, но доказательств их эффективности при поражениях нервных сплетений нет. При травмах, гематомах, доброкачественных и метастатических опухолях может быть показано хирургическое вмешательство. При метастазах назначают лучевую терапию и/или химиотерапию. При диабетической плексопатии важен контроль уровня глюкозы.