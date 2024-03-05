Боковой амиотрофический склероз (БАС) и другие болезни мотонейрона (БМН)

Боковой амиотрофический склероз и другие болезни мотонейрона характеризуются стойкой, непрерывной, прогрессирующей дегенерацией кортикоспинальных путей, клеток переднего рога, бульбарных двигательных ядер или их комбинацией. Симптомы заболевания варьируют по степени выраженности и могут включать в себя мышечную слабость и атрофию, фасцикуляции, эмоциональную лабильность и слабость дыхательной мускулатуры. Диагностика включает исследования нервной проводимости, электромиографию и исключение других заболеваний с помощью МРТ и лабораторных исследований. Лечение носит поддерживающий характер.

(См. также Обзор заболеваний периферической нервной системы (Peripheral Nervous System Disorders)).

Боковой амиотрофический склероз (БАС) является наиболее частым вариантом болезни мотонейронов (БМН). Болезни мотонейрона поражают как центральную нервную систему (ЦНС), так и периферическую нервную систему. Этиология заболевания неизвестна. Тем не менее приблизительно 15% случаев являются наследственными; они являются результатом мутаций в гене супероксиддисмутазы (СОД)-1 (1). Номенклатура и симптомы заболеваний мотонейрона различаются в зависимости от того, какая часть двигательной системы поражается в наибольшей степени.

Миопатии имеют сходные черты, но представляют собой расстройства мышечной мембраны, сократительного аппарата или органелл.

ЗДН могут быть классифицированы как верхние и нижние; при некоторых заболеваниях (например, при БАС) выявляются симптомы, характерные для обоих типов. Эта группа заболеваний чаще встречается у мужчин, обычно – на пятом десятке жизни.

Общие справочные материалы 1. Abati E, Bresolin N, Comi G, Corti S: Silence superoxide dismutase 1 (SOD1): A promising therapeutic target for amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Expert Opin Ther Targets 24 (4):295–310, 2020. doi: 10.1080/14728222.2020.1738390 Epub 2020 Mar 14.

Симптомы и признаки БАС и других БНН Поражения верхнего (центрального) мотонейрона (например, при первичном боковом склерозе) характеризуются страданием нейронов моторной коры, которые распространяются до ствола мозга (кортикобульбарные тракты) или спинного мозга (кортикоспинальные тракты). В целом симптомы включают в себя скованность, затрудненные и неловкие движения, поражающие рот и/или глотку и затем распространяющиеся на конечности. Заболевания нижнего (периферического) мотонейрона характеризуются поражением моторных нейронов передних рогов или моторных ядер черепных нервов или их эфферентных аксонов к скелетным мышцам. При бульбарных параличах поражаются только моторные ядра черепных нервов в стволе мозга (бульбарные ядра). У пациентов обычно развивается слабость мимических мышц, дисфагия и дизартрия. При поражении нейронов переднего рога, дающих начало спинномозговым нервам (не черепным), как и при спинальных мышечных атрофиях, симптомы обычно включают в себя мышечную слабость и атрофию, фасцикуляции (видимые мышечные подергивания) и мышечные судороги, первоначально в области кистей, стоп или языка. Полиомиелит, энтеровирусная инфекция, которая поражает нейроны переднего рога и пост-полиомиелитический синдром также относятся к заболеваниям нижнего мотонейрона. Физические показатели помогают дифференцировать поражения верхнего и нижнего мотонейрона (см. таблицу Дифференциальная диагностика поражений верхнего и нижнего мотонейрона [Distinguishing Upper From Lower Motor Neuron Lesions]) и выявить слабость вследствие миопатии, вызванной поражением нижнего мотонейрона (см. таблицу Дифференциальная диагностика мышечной слабости, вызванной поражением нижнего мотонейрона и миопатией [Distinguishing the Cause of Muscle Weakness: Lower Motor Neuron Dysfunction vs Myopathy]). Таблица Дифференциальная диагностика поражения верхнего и нижнего мотонейрона Таблица Таблица Дифференциальная диагностика мышечной слабости, вызванной поражением нижнего мотонейрона и миопатией* Таблица Боковой амиотрофический склероз (БАС) У большинства пациентов заболевание начинается с асимметричных симптомов рассеянной локализации, которые включают в себя крампи, слабость и атрофию мышц кистей (чаще) или стоп. Слабость прогрессирует с поражением предплечий, плеч и нижних конечностей. Затем появляются фасцикуляции, спастичность, повышение сухожильных рефлексов, разгибательные подошвенные рефлексы, неловкость и скованность движений, уменьшение массы тела, утомляемость и затруднение контроля мимических мышц и движений языка. Среди других симптомов — дисфония, дисфагия, дизартрия и часто гнусавость. В связи с затруднением глотания отмечается увеличение слюноотделения, и пациент поперхивается жидкой пищей. Затем появляется псевдобульбарный синдром (неуместные, непроизвольные и неконтролируемые приступы смеха или плача). Чувствительность, сознание, когнитивная сфера, произвольные движения глаз, половая функция, а также функция сфинктеров обычно не нарушены. Смерть наступает вследствие паралича дыхательных мышц; 50% больных погибают в первые 3 года от начала заболевания, 20% живут 5 лет, а 10% – 10 лет. Выживание в течение > 30 лет отмечается редко. Прогрессирующий бульбарный паралич и прогрессирующий псевдобульбарный паралич У пациентов с прогрессирующим бульбарным параличом преимущественно поражаются бульбарные мышцы, иннервируемые черепными нервами, в результате прогрессирующей дегенерации мотонейронов, иннервирующих бульбарную мускулатуру. Нарушения вызывает прогрессирующие затруднения при жевании, глотании, разговоре, появляются гнусавость голоса, снижение рвотного рефлекса; фасцикуляции и слабость мимической мускулатуры, языка и мягкого неба. Существует риск аспирации. Аналогичное заболевания верхних двигательных нейронов - прогрессирующий псевдобульбарный паралич. Это заболевание поражает кортикобульбарный тракт, опускаясь до нижних бульбарных мотонейронов, но не затрагивает нижние мотонейроны ствола головного мозга, вызывая слабость верхних мотонейронов бульбарных мышц и, таким образом, называется псевдобульбарным. Речь спастическая, пациенты не могут быстро повторить слоги (какака, татата, лалала, бабаба); оживленные рвотный и мандибулярный рефлексы. Псевдобульбарный аффект с эмоциональной лабильностью также может возникнуть. Обычно, поражение распространяется с вовлечением экстрабульбарных сегментов; в этом случае оно считается бульбарным вариантом БАС. При дисфагии прогноз плохой; респираторные осложнения в результате аспирации приводят к гибели за 1–3 г. Прогрессирующая мышечная атрофия Во многих случаях, прогрессирующая мышечная атрофия наследуется по аутосомно-рецессивному типу, особенно если дебют заболевания произошел в детском возрасте. В иных случаях оно появляется спорадически. Заболевание может развиться в любом возрасте. Поражение клеток переднего рога возникает изолированно или является более выраженым, чем кортикоспинальное поражение, и его развитие протекает более благоприятно, чем при других БМН. Самым ранним проявлением могут быть фасцикуляции. Мышечная атрофия и выраженная слабость начинаются с кистей, затем распространяются на руки, плечи и ноги, и в конечном итоге слабость приобретает генерализованный характер. Глубокие сухожильные рефлексы снижены. Выживаемость может превышать 25 лет. Здравый смысл и предостережения Первичный боковой склероз При первичном боковом склерозе во время обследования выявляется прогрессирующая мышечная ригидность в руках и ногах, которая сопровождается спастичностью и гиперрефлексией. Фасцикуляции и мышечная атрофия атипичны для данного заболевания, преимущественно поражающего верхний мотонейрон. Из-за низкого риска аспирации и пневмонии длительность жизни увеличивается; полная инвалидность развивается спустя несколько лет. Справочные материалы по симптоматике 1. Chiò A, Logroscino G, Hardiman O, et al: Prognostic factors in ALS: A critical review. Amyotroph Lateral Scler 10 (5–6):310-23, 2009. doi: 10.3109/17482960802566824

Лечение БАС и других БНН Поддерживающая терапия

Рилузол

Эдаравон

Фенилбутират натрия/таурурсодиол (комбинированный препарат)

Тоферсен (при БАС вследствие SOD1 мутации) Важнейшим условием оказания помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом является своевременное вмешательство для устранения симптомов. Мультидисциплинарный командный подход помогает пациентам справиться с прогрессирующей неврологической нетрудоспособостью. Ни один препарат не демонстрирует существенной клинической пользы у пациентов с БАС. В то же время, препарат рилузол может способствовать частичному повышению выживаемости (от 2 до 3 месяцев) (1), а препарат эдаравон может в определенной степени препятствовать снижению работоспособности (2). Натрий фенилбутират/таурурсодиол (комбинированный препарат) также может замедлить снижение функции (3). Он может назначаться в дополнение к другим лекарствам. Тоферсен – это антисмысловой олигонуклеотид, который предлагается пациентам с БАС вследствие мутации SOD1; показано, что он задерживает прогрессирование заболевания и должен вводиться интратекально (4). Перечисленные ниже препараты могут помочь уменьшить выраженность симптомов: Баклофен при спастичности

Фенитоин — при судорогах

Мощные антихолинергические препараты (например, гликопирролат, амитриптилин, бензтропин, тригексифенидил, пластырь с гиосцином, атропин) применяются для снижения саливации

При псевдобульбарном параличе амитриптилин, флувоксамин или комбинация декстрометорфана и хинидина У пациентов с прогрессирующим бульбарным параличом предложено хирургическое лечение для коррекции нарушений глотания, но эффективность его невысока. Справочные материалы по лечению 1. Saitoh Y, Takahashi Y: Riluzole for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. Neurodegener Dis Manag 10 (6):343–355, 2020. doi: 10.2217/nmt-2020-0033 Epub 2020 Aug 27. 2. Shefner J, Heiman-Patterson T, Pioro EP, et al: Long-term edaravone efficacy in amyotrophic lateral sclerosis: Post-hoc analyses of study 19 (MCI186-19). Muscle Nerve 61 (2):218–221, 2020. doi: 10.1002/mus.26740 Epub 2019 Nov 11. 3. Paganoni S, Macklin EA, Hendrix S, et al: Long-term trial of sodium phenylbutyrate–taurursodiol for amyotrophic lateral sclerosis. N Engl J Med 383 (10):919–930, 2020. doi: 10.1056/NEJMoa1916945 4. Miller TM, Cudkowicz ME, Genge A, et al: Trial of antisense oligonucleotide tofersen for SOD1 ALS. N Engl J Med 387:1099–1110, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2204705