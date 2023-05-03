Рассеянный склероз (РС)

Для получения дополнительной информации см. Practice guideline recommendations summary: Disease-modifying therapies for adults with multiple sclerosis.

Применение иммуномодулирующей терапии (интерфероны или глатирамер) позволяет уменьшить частоту обострений и отсрочить наступление инвалидизации. Типичные схемы приема включают нижеследующее:

Интерферон бета-1b 250 мкг подкожно через день

Интерферон бета-1a (различные формы, внутримышечно или подкожно)

Наиболее распространенными побочными эффектами интерферонов являются гриппоподобный синдром и депрессия (которые имеют тенденцию к снижению со временем), образование нейтрализующих антител после нескольких месяцев терапии и цитопения.

Можно использовать глатирамера ацетат.

Следующие пероральные иммуномодулирующие препараты могут быть использованы для лечения рецидивирующих форм РС, включая активный вторичный РС.

Финголимод

Сипонимод

Озанимод

Понесимод

Терифлуномид

Диметилфумарат

Монометилфумарат

Дироксимел фумарат

У некоторых пациентов эти пероральные иммуномодулирующие препараты, вероятно, более эффективны, чем глатирамер и интерфероны (3, 4, 5).

Поскольку большинство людей не склонны к самостоятельному выполнению инъекций, пероральные иммуномодулирующие препараты все чаще применяются в качестве лекарственных препаратов терапии первой линии при рецидивирующих формах РС.

Болезнь-модифицирующая терапия может быть использована для лечения рецидивирующих форм РС. Не существует единого мнения по поводу выбора иммуномодулирующей терапии, изменяющей течение заболевания. Большинство экспертов рекомендуют проводить инструктаж пациенту и принимать решение совместно, в том числе, когда болезнь-модифицирующая терапия предлагается пациентам с клинически изолированным синдромом и у которых более одного патологического изменения (по данным визуализирующих исследований). Если один препарат неэффективен, можно попробовать другой.

Может быть эффективен иммунодепрессант митоксантрон, особенно при прогрессирующем РС, который не поддается лечению другими методами. Тем не менее с появлением моноклональных антител при лечения РС митоксантрон использовался в меньшей степени.

Натализумаб, антитела к альфа-4 интегрину, ингибирует миграцию лейкоцитов через гематоэнцефалический барьер; применение в виде внутривенной инфузии 1 раз в месяц уменьшает число обострений и количество новых очагов в головном мозге, однако возрастает риск развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ).

Препараты, которые увеличивают риск развития ПМЛ, включают (в порядке убывания риска):

Натализумаб

Финголимод

Сипонимод

Ритуксимаб

Окрелизумаб

Офатумумаб

Иногда диметилфумарат

При использовании какого-либо из этих препаратов настоятельно рекомендуется консультация невролога, специализирующегося на РС. Перед началом применения этих препаратов необходимо провести анализ крови на наличие антител к вирусу JC (JCV), который вызывает ПМЛ. По результатам анализов необходимо выполнить следующее:

При положительных результатах пациентам следует проконсультироваться с лечащим врачом для исключения риска ПМЛ.

Если результаты отрицательные, тесты на антитела должны проводиться каждые 6 месяцев, пока используется любое из этих лекарств, поскольку сероконверсия является распространенным явлением.

Если результаты теста станут положительными, пациентам следует снова проконсультироваться по поводу рисков и врач должен рассмотреть возможность перехода на препараты, исключающие этот риск.

В том случае, если прием медикаментов высокого риска продолжается, следует проводить МРТ головного мозга примерно каждые 6 месяцев.

Развитие симптомов ПМЛ (например, афазия, изменение психического состояния, гемианопия, атаксия) требует проведения немедленной МРТ головного мозга с гадолинием и без него. С помощью МРТ можно отличить ПМЛ от РС. После МРТ следует провести люмбальную пункцию, а спинномозговую жидкость необходимо проверить на ДНК вируса Джона Каннингема (JCV) с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Положительные результаты указывают на ПМЛ, в этом случае необходимы срочные консультации невролога и инфекциониста. Кроме того, если пациенты с положительным результатом принимали натализумаб, для быстрого удаления препарата может быть проведен плазмаферез, а при развитии воспалительного синдрома восстановления иммунитета (ВСВИ) назначают кортикостероиды.

Здравый смысл и предостережения

Алемтузумаб, который являет собой гуманизированные моноклональные анти-CD52-антитела, вводимые внутривенно, показал свою эффективность при лечении РС. Однако поскольку алемтузумаб увеличивает риск аутоиммунных нарушений, серьезных реакций на инфузии, а также риск развития определенных видов рака, он обычно используется только тогда, когда лечение 2 и более другими лекарственными препаратами оказалось неэффективным.

Кладрибин эффективен при рецидивирующих формах РС и может подходить для лечения высокоактивного рецидивирующего РС. Кладрибин назначается перорально в виде двух ежегодных курсов лечения. До, во время и после лечения следует контролировать количество лимфоцитов, а пациентов следует тщательно контролировать на предмет побочных реакций, связанных с иммуносупрессией.

Окрелизумаб, гуманизированное анти-CD20 моноклональное антитело (к В-клеткам), вводимый инфузионно каждые 6 месяцев, также является эффективным при лечении РС (6). Окрелизумаб также можно использовать при лечении первично-прогрессирующего РС, как правило, в случае амбулаторных пациентов.

Офатумумаб, также гуманизированное моноклональное антитело к CD20 (В-клеткам), используется для лечения рецидивирующих форм РС, включая клинически изолированный синдром и активное вторичное прогрессирующее заболевание. Его вводят в виде подкожной инъекции (самостоятельно [7]).

Для лечения рецидивирующих форм РС, включая клинически изолированный синдром и активное вторичное прогрессирующее заболевание, также используется ублитуксимаб, химерное моноклональное антитело. Его вводят с помощью внутривенной инфузии.

Ритуксимаб (вне зарегистрированных показаний при РС в Соединенных Штатах) также более эффективен, чем глатирамер и интерфероны (8); он обычно используется в Европе и Канаде, так как он стоит намного дешевле, чем окрелизумаб.

Существует растущий консенсус, что использование высокоэффективных болезнь-модифицирующих методов лечения (моноклональные антитела, кладрибин, финголимод) для лечения РС на ранних стадиях заболевания снижает вероятность инвалидизации (9, 10). Лечение должно быть индивидуализированным и проводиться специалистами по РС с экспертными знаниями и опытом касательно их использования.

В случае неэффективности иммуномодулирующих препаратов возможно ежемесячное применение внутривенных иммуноглобулинов.

В качестве терапии более тяжелых, прогредиентных форм РС могут использоваться и другие иммуносупрессивные препараты, кроме митоксантрона (например, метотрексат, азатиоприн, микофенолат, циклофосфамид, кладрибин), однако данные об их применении противоречивы.