Нормотензивная гидроцефалия

Клиническая оценка

Нейровизуализация

Иногда возможно отвод СМЖ

Классические симптомы (нарушение походки, недержание мочи и деменция) даже при одновременном сочетании не являются специфичными для нормотензивной гидроцефалии, особенно, у пожилых пациентов. К примеру, при некоторых формах сосудистой деменции могут наблюдаться деменция, нарушения походки и, реже, недержание мочи.

Для постановки общего диагноза деменции требуется наличие всех следующих критериев:

Когнитивные или поведенческие (психоневрологические) симптомы, которые влияют на способность функционировать на работе или на выполнение обычной ежедневной активности.

Эти симптомы представляют собой явное снижение в отличие от предыдущих уровней функционирования.

Эти симптомы не объясняются наличием делириума или крупного психического расстройства.

Оценка когнитивных нарушений включает анамнез как от самого пациента, так и от его знакомых плюс так называемое прикроватное обследование психического статуса или, если результаты неоднозначны, формальные нейропсихологические тесты.

Томография головного мозга может показать увеличение желудочков, непропорциональное относительно атрофии коры; это наблюдение неспецифично, но может подтвердить диагноз гидроцефалии нормального давления. Борозны на верхнебоковой поверхности большого мозга часто сдавлены, а латеральные борозды непропорционально атрофичны.

Выполняется люмбальная пункция. Давление открытия СМЖ должно быть нормальным у больных гидроцефалией с нормальным внутричерепным давлением. В качестве диагностической пробы можно выполнить забор 30–50 мл СМЖ. Улучшение походки, удержания сознания и когнитивных функций после удаления позволяет предположить, что пациент может быть хорошим кандидатом на вентрикулоперитонеальное шунтирование, но улучшение может быть неочевидным до нескольких часов после удаления. Дополнительная СМЖ может вытечь после проведения пункции, иногда способствуя неврологическому улучшению.