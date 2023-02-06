Нормотензивная гидроцефалия характеризуется наличием нарушений ходьбы, недержания мочи, деменции, расширения желудочковой системы головного мозга и нормальным и несколько повышенным давлением спинномозговой жидкости (СМЖ).
(См. также Обзор делирии и деменции и Деменция).
Деменция – это хроническое, как правило, необратимое снижение когнитивных функций, затрагивающее все аспекты познавательной деятельности.
Предполагается, что нормотензивная гидроцефалия развивается вследствие нарушения резорбции спинномозговой жидкости (СМЖ) пахионовыми грануляциями. Это заболевание составляет до 6% всех деменций.
Нормотензивная гидроцефалия классифицируется как
Вторичная: Когда она развивается, как осложнение другого заболевания (например, субарахноидального кровоизлияния, менингита, черепно-мозговой травмы)
Идиопатическая: когда не удается определить основное заболевание
Деменцию не следует путать с делирием, хотя когнитивные функции нарушены при обоих состояниях. Следующие признаки позволяют различить их:
Деменция влияет в основном на память, как правило, вызвана анатомическими изменениями в головном мозге, имеет более медленное начало и обычно необратима.
Делирий затрагивает в основном внимание, обычно развивается при остром заболевании или в результате токсического воздействия (иногда представляющего угрозу для жизни) и часто является обратимым.
Другие специфические характеристики также помогают различить эти два вида нарушений (см. таблицу Дифференциальная диагностика делирия и деменции).
Симптомы и признаки гидроцефалии нормального давления
Нарушения походки при нормотензивной гидроцефалии обычно носит неспецифческий характер в виде общей неустойчивости и нарушения равновесия, в то же время, может наблюдаться и специфическое изменение походки в виде «прилипания» ног к земле.
Деменция может отсутствовать вплоть до поздних стадий заболевания. Наиболее часто встречающимися первыми проявлениями деменции являются нарушения регуляторных функций и внимания; память начинать страдать несколько позже.
Часто возникает недержание мочи.
Диагностика нормотензивной гидроцефалии
Клиническая оценка
Нейровизуализация
Иногда возможно отвод СМЖ
Классические симптомы (нарушение походки, недержание мочи и деменция) даже при одновременном сочетании не являются специфичными для нормотензивной гидроцефалии, особенно, у пожилых пациентов. К примеру, при некоторых формах сосудистой деменции могут наблюдаться деменция, нарушения походки и, реже, недержание мочи.
Для постановки общего диагноза деменции требуется наличие всех следующих критериев:
Когнитивные или поведенческие (психоневрологические) симптомы, которые влияют на способность функционировать на работе или на выполнение обычной ежедневной активности.
Эти симптомы представляют собой явное снижение в отличие от предыдущих уровней функционирования.
Эти симптомы не объясняются наличием делириума или крупного психического расстройства.
Оценка когнитивных нарушений включает анамнез как от самого пациента, так и от его знакомых плюс так называемое прикроватное обследование психического статуса или, если результаты неоднозначны, формальные нейропсихологические тесты.
Томография головного мозга может показать увеличение желудочков, непропорциональное относительно атрофии коры; это наблюдение неспецифично, но может подтвердить диагноз гидроцефалии нормального давления. Борозны на верхнебоковой поверхности большого мозга часто сдавлены, а латеральные борозды непропорционально атрофичны.
Выполняется люмбальная пункция. Давление открытия СМЖ должно быть нормальным у больных гидроцефалией с нормальным внутричерепным давлением. В качестве диагностической пробы можно выполнить забор 30–50 мл СМЖ. Улучшение походки, удержания сознания и когнитивных функций после удаления позволяет предположить, что пациент может быть хорошим кандидатом на вентрикулоперитонеальное шунтирование, но улучшение может быть неочевидным до нескольких часов после удаления. Дополнительная СМЖ может вытечь после проведения пункции, иногда способствуя неврологическому улучшению.
Нормотензивной гидроцефалии
В некоторых случаях, выполняется вентрикулоперитонеальное шунтирование
Вентрикулоперитонеальное шунтирование возможно проводить пациентам при учете возможных рисков, связанных с оперативным вмешательством. Улучшение после удаления части СМЖ при люмбальной пункции может свидетельствовать о потенциальной пользе от проведения шунтирования. По данным некоторых наблюдений (но не в рандомизированных клинических исследованиях), у пациентов может отмечаться значительное улучшение ходьбы и повседневной активности; улучшение когнитивных функций встречается реже.
Основные положения
Подозрение на гидроцефалию нормального давления следует основывать на классических симптомах (нарушение походки, недержание мочи, деменция), но в качестве диагностического исследования при подтверждении диагноза можно рассмотреть люмбальную пункцию с удалением избытка СМЖ.
Если хирургические риски оправданны, установите вентрикулоперитонеальный шунт, который может значительно улучшить походку, континенцию и повседневную деятельность; улучшение психических функций выражено меньше.