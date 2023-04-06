Подходы к лечению пациентов с головной болью

Анамнез настоящего заболевания включает в себя вопросы о характеристиках головной боли:

Расположение

Продолжительность лечения

Степень тяжести

Начало (например, внезапное, постепенное)

Характер боли (например, пульсирующая, постоянная, периодическая, давящая)

При опросе выявляются факторы, которые могут усугубить головную боль или, наоборот, уменьшить ее выраженность (например, положение головы, время суток, сон, свет, звуки, физическая активность, запахи, жевание). Пациентов опрашивают, возникают ли головные боли только в положении стоя; такие головные боли являются проблемой, поcкольку они могут быть вызваны утечкой спинномозговой жидкости (СМЖ) или синдромом постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ). В случае если у пациента ранее отмечались приступы головной боли, необходимо уточнить предшествующий диагноз (в том случае, если таковой имелся), а также выяснить, изменился ли характер головной боли. При повторяющихся головных болях нужно обратить внимание на следующее:

Возраст манифестации

Частоту эпизодов

Временной паттерн (в т. ч. в зависимости от фазы менструального цикла)

Ответ на лечение (включая лечение безрецептурными препаратами)

При осмотре по системам необходимо искать симптомы, которые предполагают причину головной боли, такие как:

Перенесенные заболевания оцениваются на предмет факторов риска развития головной боли, включая прием лекарственных препаратов или определенных веществ (в частности, кофеина), отмена приема кофеина, воздействие токсинов (см. таблицу Заболевания, вызывающие вторичную головную боль), недавнее проведение люмбальной пункции, прием иммуносупрессантов или внутривенное использование различных препаратов (риск инфицирования), артериальная гипертония (риск кровоизлияния в мозг), злокачественные новообразования (вероятность метастатического поражения головного мозга), деменция, травматическое поражение, коагулопатия или прием антикоагулянтов либо употребление алкоголя (риск возникновения субдуральной гематомы).

При уточнении семейного анамнеза необходимо обратить внимание на эпизоды головных болей у родственников, поскольку часто мигрень может быть не диагностирована у членов семьи.

Для систематизации сбора данных врачи могут попросить пациента заполнить опросник по головной боли, который охватывает большую часть соответствующей истории болезни, имеющей отношение к диагностике головной боли. Пациенты могут заполнить опросник до визита к специалисту, а с собой принести результаты обследования.