Первичные лимфомы мозга

МРТ

Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) или биопсия

Заподозрить диагноз первичной лимфомы мозга помогает МРТ. Однако МРТ может оказаться неспособной отличить церебральный токсоплазмоз, (который часто встречается у пациентов с терминальной стадией ВИЧ-инфекции [СПИД]) или некоторые виды глиом от лимфомы, поэтому для диагностики требуется биопсия ткани или цитологическое исследование СМЖ.

Если на МРТ выявлено усиление контрастирования гадолинием или при клиническом обследовании присутствуют менингеальные признаки, особенно при обнаружении черепной невропатии, должна быть исследована ЦСЖ для исключения лимфоматозного менингита. На фоне нарушенного иммунитета в ЦСЖ можно выявить ДНК вируса Эпштейна–Барр. Если ЦСЖ не содержит ни клеток лимфомы, ни ДНК вируса Эпштейна–Барр, то показана биопсия мозга (хирургическая или пункционная). Поскольку лимфома очень чувствительна к глюкокортикоидам, их назначение непосредственно перед проведением биопсии чревато ложноотрицательным результатом. Таким образом, до момента постановки окончательного диагноза пациентам с подозрением на лимфому ЦНС не следует назначать кортикостероиды, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо из-за острого клинического ухудшения.

Стадирование первичных лимфом головного мозга включает визуализирующие исследования грудной клетки, живота и таза; биомикроскопия глаз с помощью щелевой лампы; а также биопсию костного мозга, для определения того, насколько далеко распространилась опухоль.