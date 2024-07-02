Обзор внутричерепных опухолей

Симптомы, вызываемые как первичными опухолями, так и метастатическими опухолями, являются одинаковыми. Многие симптомы связаны с повышением внутричерепного давления:

Головная боль

Изменение психического состояния

Очаговая неврологическая симптоматика

Головная боль – это наиболее частый симптом. Головная боль может быть максимально интенсивной при пробуждении пациентов из фазы глубокого сна без быстрых движений глаз (обычно через несколько часов после засыпания), потому что гиповентиляция, которая повышает мозговой кровоток и поэтому увеличивает ВЧД, как правило, максимальна в этой фазе сна. Головная боль также прогрессирует и может усиливаться в лежачем положении и при проведении маневра Вальсальвы. При очень высоком ВЧД головная боль может сопровождаться рвотой, иногда с предшествующей тошнотой.

Отек диска зрительного нерва развивается примерно у 25-35% пациентов с опухолью мозга (1), но его может и не быть даже при повышенном ВЧД. У младенцев и маленьких детей повышенное ВЧД приводит к увеличению размеров головы. При значительном увеличении внутричерепного давления возникает грыжа головного мозга.

Второй наиболее частый симптом – ухудшение психического состояния. Среди таких проявлений – сонливость, апатия, изменения личности, изменения поведения и когнитивные нарушения, особенно при злокачественных опухолях мозга. Могут нарушаться рефлексы с дыхательных путей.

Фокусная мозговая дисфункция может вызывать некоторые симптомы. Очаговая неврологическая симптоматика, эндокринные нарушения или фокальные судороги (иногда со вторичной генерализацией) могут развиться в зависимости от места нахождения опухоли (см. таблицу Распространенные местные симптомы опухолей мозга). Очаговые поражения часто предлагают локализацию опухоли. Тем не менее, иногда местные дефициты не соответствуют локализации опухоли. Примером таких ложных очаговых симптомов являются следующие:

Односторонний или двусторонний парез латеральной прямой мышцы глаза (сопровождающийся нарушением отведения глаза) возникает вследствие повышения внутричерепного давления и компрессии VI черепно-мозгового нерва (отводящий нерв)

Ипсилатеральная гемиплегия, вызванная прижатием контралатеральной ножки мозга к краю вырезки мозжечкового намета (симптом зарубки Керногана)

дефект поля зрения на стороне опухоли из-за ишемии контрлатеральной затылочной доли

Возможны генерализованные приступы эпилепсии (при первичных опухолях мозга чаще, при метастатических – реже). Нарушение сознания может быть признаком начала вклинения мозга, поражения ствола головного мозга или диффузного двустороннего поражения коры.

Некоторые опухоли вызывают воспаление мозговых оболочек, приводя к подострому или хроническому менингиту.