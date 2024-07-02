Глиомы представляют собой первичные опухоли, развивающиеся из паренхимы мозга. Симптомы разнообразны и варьируют в зависимости от локализации, проявляясь очаговой неврологической симптоматикой, энцефалопатией или судорогами. Диагностика основывается прежде всего на МРТ, которая включает стандартные T1- и T2-взвешенные изображения, предпочтительно с контрастированием гадолинием, с последующей биопсией и молекулярным профилированием. Лечение может быть хирургическим, лучевым и, в ряде случаев, химиотерапевтическим. В редких случаях иссечение опухоли приводит к излечению.

(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)

Глиомы включают

Астроцитомы

Олигодендроглиомы

Мультиформную глиобластому

Эпендимомы

Многие глиомы диффузно и неравномерно инфильтрируют ткань головного мозга.

Астроцитомы являются наиболее распространенными глиомами (см. также Астроцитомы у детей). Они классифицируются на основании гистологии и, в некоторых случаях, наличия специфических генетических маркеров в соответствии с классификацией ВОЗ (1).

В порядке возрастания злокачественности астроцитомы подразделяются на следующие стадии:

Стадия I: пилоцитарные астроцитомы и субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы (наиболее часто встречаются при туберозном склерозе)

Стадия II: астроцитомы низкой степени злокачественности, включая плеоморфную ксантоастроцитому

Стадия 3: Анапластические астроцитомы

Стадия 4: глиобластомы и диффузные срединные глиомы

Пилоцитоз, другие низкодифференцированные, или анапластические астроцитомы, как правило, развиваются у молодых пациентов. В частности, анапластические астроцитомы, могут позже превратиться в глиобластомы (так называемые вторичные глиобластомы). Глиобластомы могут развиваться de novo (называемые первичными глиобластомами) в основном у лиц среднего возраста и пожилых. Глиобластомы включают в себя клетки с различным хромосомным набором. И первичные и вторичные глиобластомы отличаются по генетическим характеристикам, которые могут меняться по мере прогрессирования опухоли. Вторичные глиобластомы обычно имеют мутации гена ИДХ1 (IDH1) или ИДХ2 (IDH2).

Изредка астроцитомы содержат астроцитарный и олигодендроглиальный клеточные компоненты. Раньше такие опухоли назывались олигоастроцитомами, однако данный термин больше не используется для обозначения одного типа опухоли, а скорее - для смешанного новообразования.

Олигодендроглиомы (ВОЗ: степень злокачественности II) относятся к медленно растущим глиомам. Они поражают преимущественно передний мозг, особенно лобные доли. Олигодендроглиомы характеризуются делецией р-плеча хромосомы 1 и/или делецией q-плеча хромосомы 19 (1р/19q-делеция). Эти делеции диагностируются при олигодендроглиомах, прогнозируя более длительную выживаемость и лучший ответ на лучевую терапию и химиотерапию. Как и астроцитомы, олигодендроглиомы могут эволюционировать в более агрессивные формы, такие как анапластические олигодендроглиомы (ВОЗ: стадия III), которые лечатся соответствующим образом.

Как астроцитомы, так и олигодендроглиомы могут экспрессировать мутации генов IDH1 или IDH2, которые приводят к аномальной продукции 2-гидроксиглутарата; этот метаболит способен модифицировать метилирование ДНК нормальных нервных и глиальных клеток-предшественников, что заставляет их формировать опухолевые клетки глиомы. Пациенты с мутацией IDH1/2, как правило, имеют лучший прогноз, чем пациенты с IDH1/2 опухолями дикого типа, отчасти потому, что пациенты лучше реагируют на алкилирующую химиотерапию, в частности, темозоломид. Как правило, олигодендроглиомам присущи коделеция 1p/19q и мутация IDH1/2. Астроцитомы обычно имеют мутацию IDH1/2, но не кодельцию 1p/19q; вместо этого для них более типичны мутации или утрата гена ATRX и мутации в pTP53 (2).

Диффузные серединные глиомы являются астроцитарными опухолями высокой степени злокачественности (III–IV степени по шкале ВОЗ), которые в первую очередь поражают детей. К данным опухолям относится диффузная мостовая глиома, которая является агрессивной и, как правило, приводящей к летальному исходу опухолью, с ростральным смещением в гипоталамус и таламус, и проникающая ниже по уровню в продолговатый мозг и спинной мозг. Диффузные срединные глиомы обычно выражают мутации H3K27M.

Дети с нейрофиброматозом 1 типа могут быть подвержены большему риску развития диффузных срединных глиом.

Эпендимомы возникают в основном у детей и молодых людей; они нехарактерны после окончания подросткового возраста (см. также Эпендимомы у детей). Они классифицируются следующим образом:

Стадия 1: субэпендимома

Стадия 2: эпендимома

Стадия III: анапластическая эпендиома

Стадия 4: эпендимобластома (встречается редко, в основном у детей)

Все эпендимомы обычно возникают в стенках желудочков и, следовательно, могут возникать в головном мозге, стволе головного мозга или спинном мозге. Как таковые, они классифицируются в зависимости от локализации: супратенториальные, задней черепной ямки или спинномозговые. Каждая из этих категорий включает 3 молекулярно и гистологически определенных подмножества, в результате чего выделяют 9 типов фенотипически и молекулярно различных эпендимом, лечение и прогноз которых значительно отличаются друг от друга. Эпендимомы 4-го желудочка, в частности, могут проявляться обструктивной гидроцефалией и поэтому может манифестировать раньше, чем другие эпендимомы (3).

Изображения глиом Олигодендроглиома, низкодифференцированная Т2-FLAIR (восстановление с инверсией затухания жидкости) взвешенное МРТ-сканирование показывает наличие сигнала белого поля, который может свидетельствовать про развитие опухолевого образования или отека. Левый фронтальный сигнал сильно ограничен, что указывает на опухолевое образование. Использование контраста не усиливает его. Низкозлокачественная олигодендроглиома II степени. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of William R. Shapiro, MD. Анапластическая астроцитома На этом МРТ-скане, выполненном в режиме T2-FLAIR, показан гиперинтенсивный сигнал в заднем отделе височной доли. Сигнал не усиливается при контрастировании. Это анапластическая астроцитома (III степени) ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of William R. Shapiro, MD. Глиобластома Снимок T2-FLAIR МРТ (вверху) показывает большой двусторонний сигнал белого цвета (с повышенной плотностью) вокруг глиобластомы, которая является самой злокачественной и наиболее злокачественной астроцитомой. Эта специфическая глиобластома называется "глиомой бабочки", поскольку распространяется по полушариям, формируя крылья бабочки; это вызвано отеком мозга. На T1-взвешенном изображении (внизу) контраст очерчивает край опухоли (усиление окружности). Отек проявляется в виде затемненного участка (гипоинтенсивность) на T1. ... Прочитайте дополнительные сведения Images courtesy of William R. Shapiro, MD. Олигодендроглиома, низкодифференцированная Т2-FLAIR (восстановление с инверсией затухания жидкости) взвешенное МРТ-сканирование показывает наличие сигнала белого поля, который может свидетельствовать про развитие опухолевого образования или отека. Левый фронтальный сигнал сильно ограничен, что указывает на опухолевое образование. Использование контраста не усиливает его. Низкозлокачественная олигодендроглиома II степени. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of William R. Shapiro, MD. Анапластическая астроцитома На этом МРТ-скане, выполненном в режиме T2-FLAIR, показан гиперинтенсивный сигнал в заднем отделе височной доли. Сигнал не усиливается при контрастировании. Это анапластическая астроцитома (III степени) ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of William R. Shapiro, MD. Глиобластома Снимок T2-FLAIR МРТ (вверху) показывает большой двусторонний сигнал белого цвета (с повышенной плотностью) вокруг глиобластомы, которая является самой злокачественной и наиболее злокачественной астроцитомой. Эта специфическая глиобластома называется "глиомой бабочки", поскольку распространяется по полушариям, формируя крылья бабочки; это вызвано отеком мозга. На T1-взвешенном изображении (внизу) контраст очерчивает край опухоли (усиление окружности). Отек проявляется в виде затемненного участка (гипоинтенсивность) на T1. ... Прочитайте дополнительные сведения Images courtesy of William R. Shapiro, MD.

Диагностика глиом T1- и Т2- взвешенная МРТ

Биопсия Диагностика глиомы основывается в первую очередь на результатах МРТ, в том числе на стандартных T1- и T2-взвешенных изображениях, предпочтительно с контрастированием гадолинием, с последующей биопсией с гистопатологической оценкой и молекулярным профилированием. Гистопатология включает классический морфологический анализ клеток, иммуногистохимическое окрашивание (например, для выявления мутации IDH1/2) и гибридизации in situ (например, для выявления мутации EGFR). Могут быть проведены исследования по выборочным онкогенным панелям, целевое секвенирование или секвенирование всего экзома, РНК-секвенирование и/или анализ метилирования метилгуанин-ДНК-метил-трансферазы (MGMT). Метилирование промотора гена MGMT является прогностическим фактором у пациентов с мультиформной глиобластомой; оно предсказывает хороший ответ на послеоперационный прием темозоламида и увеличение выживаемости (1). Справочные материалы по диагностике 1. Stupp R, Taillibert S, Kanner A, et al: Effect of tumor-treating fields plus maintenance temozolomide vs maintenance temozolomide alone on survival in patients with glioblastoma: A randomized clinical trial. JAMA 318 (23):2306–2316, 2017. doi: 10.1001/jama.2017.18718