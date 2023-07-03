Вегетативные полинейропатии

Клиническая оценка

Диагноз вегетативной нейропатии основывается на выявлении признаков вегетативной недостаточности и лежащего в их основе патологического процесса (например, сахарный диабет, амилоидоз).

Аутоиммунная вегетативная полинейропатия может подозреваться при наличии в анамнезе недавно перенесенной вирусной инфекции.

Могут быть проведены тесты для обнаружения сывороточных антител к ганглионному никотиновому ацетилхолиновому рецептору альфа-3 (антитела к ганглионному AChR [α3-AChR]). Это антитело присутствует примерно у половины пациентов с аутоиммунной автономной нейропатией и иногда встречается у пациентов с другими автономными нейропатиями.