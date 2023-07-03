Вегетативные полинейропатии относятся к заболеваниям периферической нервной системы с преимущественным поражением вегетативных волокон.
(См. также Обзор вегетативной нервной системы (Overview of the Autonomic Nervous System)).
К наиболее известным вегетативным полинейропатиям относится поражение периферических нервов при сахарном диабете, амилоидозе или аутоиммунных процессах.
Аутоиммунная вегетативная полинейропатия является идиопатическим заболеванием, иногда с подострым началом, которое развивается после перенесенных вирусных инфекций.
При алкогольной полинейропатии вегетативная недостаточность, как правило, является уже поздним проявлением.
Другими причинами могут быть интоксикации, употребление наркотиков и паранеопластические синдромы.
Симптомы и признаки вегетативных нейропатий
К основным симптомам вегетативных полинейропатий относятся ортостатическая гипотензия, нейрогенный мочевой пузырь, эректильная дисфункция, гастропарез и плохо поддающиеся коррекции запоры.
При вовлечении в патологический процесс соматических нервных волокон присоединяются нарушения чувствительности по типу «перчаток» и «чулок» и слабость в дистальных группах мышц.
Диагностика вегетативных полинейропатий
Клиническая оценка
Диагноз вегетативной нейропатии основывается на выявлении признаков вегетативной недостаточности и лежащего в их основе патологического процесса (например, сахарный диабет, амилоидоз).
Аутоиммунная вегетативная полинейропатия может подозреваться при наличии в анамнезе недавно перенесенной вирусной инфекции.
Могут быть проведены тесты для обнаружения сывороточных антител к ганглионному никотиновому ацетилхолиновому рецептору альфа-3 (антитела к ганглионному AChR [α3-AChR]). Это антитело присутствует примерно у половины пациентов с аутоиммунной автономной нейропатией и иногда встречается у пациентов с другими автономными нейропатиями.
Лечение вегетативных полинейропатих
Лечение первичного заболевания
Иногда иммунотерапия, плазмаферез или внутривенное введение гамма-глобулина
Основную патологию лечат наряду с симптомами.
При аутоиммунных вегетативных полинейропатиях может быть эффективным проведение иммунотерапии; в более тяжелых случаях возможно проведение плазмафереза или применение внутривенного гамма-иммуноглобулина.
Основные положения
Диагностика основывается на выявлении симптомов, обусловленных вегетативной недостаточностью (например, ортостатической гипотензии, нейрогенного мочевого пузыря, эректильной дисфункции, гастропареза, запоров, которые не поддаются лечению) и причин нейропатии.
Проводится лечение основного заболевания, если оно выявлено; если диагностирована аутоиммунная вегетативная недостаточность, показана иммунотерапия или, если симптомы тяжелые, плазмаферез или внутривенное введение гамма-глобулина.