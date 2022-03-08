Хроническая боль

Анальгетики включают

При хронической боли часто необходимо применение одного или нескольких препаратов с различными механизмами действия (основная причина полипрагмазии). Вспомогательные анальгетики обычно назначаются при нейропатической боли.

Опиоидные анальгетики полезны при снятии хронической боли, вызванной раком или другими терминальными расстройствами. Существует недостаточно доказательств в поддержку опиоидной терапии для долгосрочного лечения хронической боли при нетерминальных заболеваниях; более предпочтительными являются, как правило, немедикаментозные лечение и неопиоидные лекарственные препараты. Тем не менее при постоянной, умеренной или сильной боли, вследствие которой нарушаются функции организма, в качестве дополнительной терапии можно рассматривать применение опиоидов в случаях, когда потенциальная польза превышает возможный риск. Опиоиды не должны использоваться для лечения фибромиалгии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) опубликовал рекомендации по назначению наркотических анальгетиков для лечения хронической боли (guidelines for prescribing opioids for chronic pain).

Перед назначением опиоидов необходимо учитывать следующие факторы:

Что является обычной практикой лечения

Являются ли адекватными другие методы лечения

Есть ли у пациента повышенный риск развития нежелательных реакций от применения опиоидов?

Подвергается ли пациент риску немедицинского потребления, использования не по назначению или неправильного или ошибочного употребления (аберрантное поведение, связанное с употреблением наркотиков)

Если опиоиды назначают при хронической боли, врачи должны предпринять следующие шаги:

Обеспечить информирование и консультирование : пациентов следует проконсультировать о рисках сочетания опиоидов с алкоголем и анксиолитиками, а также рисках самостоятельной коррекции дозы. Пациентов следует информировать о необходимости безопасного и надежного хранения и способах правильной утилизации неиспользованных препаратов. Они должны быть проинструктированы о том, что запрещено распространять опиоидные препараты, и о необходимости связаться с врачом при появлении седативного эффекта.

Оценить факторы риска применения не по назначению, ошибочного применения и злоупотребления: факторы риска включают предыдущее или текущее злоупотребления алкоголем или наркотиками, семейный анамнез злоупотребления алкоголем или наркотиками и предыдущие или текущие большие психические расстройства. Наличие факторов риска не всегда ведет к противопоказаниям к использованию опиоидов. Однако, если у пациентов есть факторы риска, то они должны быть переданы специалисту по лечению болевых синдромов, или врач должен принимать особые меры предосторожности для предотвращения немедицинских потреблений, использования не по назначению и неправильного или ошибочного употребления; эти меры могут включать в себя выписывание рецептов только для небольших количеств лекарственных средств (требующих частых посещений для повторного получения рецепта), анализ мочи на наличие запрещённых препаратов после первого назначения препарата и периодически (как минимум, ежегодно) для контроля соблюдения режима лечения, чтобы подтвердить, что принимаются предписанные опиоиды, и нет переключения на другие.

Проверьте данные в программах мониторинга потребления веществ, подлежащих предметно-количественному учету Историю употребления пациентом веществ, подлежащих предметно-количественному учету можно просмотреть с помощью государственных программ мониторинга рецептурных препаратов (ПМРП). В настоящее время рекомендуется проводить скрининг с помощью ГПМЛС при первичном назначении опиоидов, при повторном назначении каждого рецепта или, по крайней мере, каждые 3 месяца.

Попросите пациента подписать опиоидный контракт и дать информированное согласие: Опиоидный контракт включает в себя меры предосторожности при назначении опиоидов, обязанности пациента по обеспечению безопасного использования и меры по предотвращению аберрантного употребления (т.е., постепенного снижения дозы опиоидов). Если это возможно, получают информированное согласие, чтобы помочь прояснить цели, ожидания и риски лечения, а также возможное использование альтернативных неопиоидных методов лечения.

В современных руководствах подчеркивается, что в начале опиоидной терапии при хронических болях клиницисты должны назначать опиоиды с немедленным высвобождением вместо препаратов длительного действия (1). Кроме того, применение самой низкой эффективной дозы (в случае опиоидов немедленного высвобождения) является предпочтительнее, чем переход на опиоид длительного действия (см. таблицы Опиоидные анальгетики [Opioid Analgesics], а также Эквианалгетические дозы для опиоидных аналгетиков [Equianalgesic Doses of Opioid Analgesics]). Ранее опиоидам длительного действия при лечении хронической боли долгое время отдавалось большее предпочтение по сравнению с опиоидами немедленного высвобождения; однако дозы опиоидов длительного действия часто выше, и они могут иметь большее количество побочных эффектов и больший потенциал неправильного использования.

Рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) по назначению опиоидных препаратов с целью устранения хронической боли (1) включают следующие указания:

При возможности сокращение общей суточной дозы перорального препарата морфина до < 50 миллиграмм-эквивалент (OMME).

Учитывать соотношение вреда и пользы в каждом отдельном случае при назначении суточных доз > 50 OMME

По возможности необходимо избегать назначения суточных доз > 90 мЭкв морфина орально (OMME)

Взвешивание потребностей в обезболивании и функциональном улучшении в сравнении с рисками терапии более высокими дозами до обоснования суточной дозы> 90 ЭПММ [OMME]

Снижение интенсивности, а затем прекращение опиоидной терапии в случае, если установленные цели по облегчению боли и повышению функциональных возможностей не достигнуты, или в случае, если для их поддержания необходимо повышение дозы.

Бупренорфин или метадон должны назначать только врачи, которые изучили их уникальные свойства и риски при применении этих препаратов.

Последующее наблюдение включает в себя регулярную переоценку степени уменьшения боли, функционального улучшения и побочных эффектов, а также проверку на признаки, указывающие на неправильное использование, отклонение или злоупотребление. Например, пациенты должны быть повторно обследованы в течение 4 недель после начала приема опиоидов, при увеличении дозы, и, по крайней мере, каждые 3 месяца терапии.

Потенциальные преимущества и риски при приеме дозы опиоидов следует пересмотреть, если доза опиоидов превышает 50 мг (ЭПММ [OMME])/день. По возможности следует избегать доз, превышающих 90 мг ЭПММ [OMME]/день.

Следует рассмотреть применение налоксона, если пациенты подвержены риску передозировки, но все еще нуждаются в опиоидной терапии: клиницисты должны обсудить риски передозировки и угнетения дыхательной функции с пациентом и членами его семьи. К факторам риска передозировки относятся сопутствующие заболевания, вынужденное совместное применение лекарственных препаратов (например, бензодиазепинов), предыдущие случаи передозировки или случаи нарушения, вызванного употреблением психоактивных лекарственных препаратов, а также с применением высоких доз опиоидов (доз в объеме ≥ 50 миллиграмм-эквивалентов морфина ежедневно [OMME]) Пациента и членов его семьи следует научить применять налоксон.

Опиоиды обладают различной активностью в зависимости от их способности связываться с опиоидными рецепторами и эффективности пероральной абсорбции опиоида по сравнению с прямой инъекцией в сосудистую сеть. Понимание взаимосвязи этих активностей имеет важное значение, если пациентов нужно перевести с одного опиоида на другой или с пероральной формы на внутривенную. Например, 30 мг перорального морфина эквивалентно

10 мг внутривенного морфина (соотношение перорального к внутривенному равно 3: 1)

20 мг перорального оксикодона

7,5 мг перорального гидроморфона

Чтобы можно было сравнивать употребление опиоидов и риск, врачи должны рассматривать общую дозировку различных форм как единую переменную. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) [Centers for Disease Control and Prevention (CDC)] структурировали свои рекомендации по употреблению опиоидов и рискам исходя из суточной дозы, принимаемой пациентом, в эквиваленте перорального морфина в миллиграммах (ЭПММ [OMME]). Например, пациент, принимающий 10 мг перорального оксикодона 4 раза в день, принимает 40 мг перорального оксикодона в сутки. На основании пересчета эквианальгезирующей дозы в таблице ниже (20 мг перорального оксикодона равняется 30 мг перорального морфина), 40 мг перорального оксикодона эквивалентны 60 мг перорального морфина в день (60 мг ЭПММ [OMME]). Пациент, принимающий 4 мг перорального гидроморфона 4 раза в день (16 мг в день), принимает 64 мг ЭПММ [OMME] (из таблицы ниже); 7,5 мг перорального гидроморфона равняется 30 мг перорального морфина (для упрощения 1 мг перорального гидроморфона равняется 4 мг перорального морфина).

Таблица Эквианальгетические дозы опиоидных анальгетиков*,† Таблица

По мере купирования боли дозу опиоидов следует постепенно снижать. При наличии у пациента депрессии лечение дополняют антидепрессантами.